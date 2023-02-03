Twitter 将从 2 月 9 日起向开发者收取 API 访问费以谋求更多利润

站长之家（ChinaZ.com）2月3日消息:从2月9日起，Twitter将不再提供对Twitter API的免费访问。日前Twitter官方开发者账户宣布将停止支持对Twitter API的免费访问，而是提供一个付费的基础层面来访问其API。

Twitter没有提供任何有关定价的信息，但表示它将提供「更多关于你下周可以期待的细节」。「多年来，数以亿计的人发送了超过一万亿条推文，每周还有数十亿条，」Twitter开发者账户说。「Twitter数据是世界上最强大的数据集之一。我们致力于实现快速和全面的访问，因此你可以继续与我们一起建设。」

Twitter的API--应用编程接口的缩写--允许第三方检索和分析公共Twitter数据，然后可以用来创建可编程的机器人和连接到平台的独立应用程序，如Pikaso、Thread Reader和RemindMe_OfThis。Twitter目前提供有限的免费访问其API的机会，同时为需要解除访问端点的限制和解锁更多企业功能的开发者提供高级、可扩展的层级。Twitter没有公开披露其高级API层的价格，但去年2月有报道称，费用从每月99美元起，并根据所需的访问级别而增加。

在决定取消对Twitter API的免费访问之前，该平台更新了其开发者规则，禁止第三方客户端，导致Twitterrific和Tweetbot等受欢迎的第三方Twitter应用放弃了该平台。

马斯克去年以440亿美元收购了推特平台，以偿还贷款和清除堆积如山的债务，此后他一直努力增加收入和促进推特货币化。这些努力包括裁减近三分之二的Twitter员工，将用户验证锁定在每月8美元的Twitter Blue订阅费上，甚至在关闭Twitter办公室后出售公司资产，据称是在未能支付租金之后。

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