2022年Q4苹果全球智能手机市场份额排

研究机构的数据显示，在去年四季度，全球智能手机的出货量同比下滑17%，苹果新推出的iPhone 14系列智能手机在这一季度虽然遭遇供应挑战，但他们整体的出货量是顺利登顶。研究机构的数据显示，在去年四季度全球新出货的智能手机中，苹果iPhone所占的份额为25%，较上一年同期的23%提升2个百分点，再次跃居首位。分析师在报告中还提到，中低端智能手机的需求在此前一个季度就已有明显下滑，高端智能手机的需求在四季度开始显现疲软。