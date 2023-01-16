2023年10个必备的谷歌SEO工具 提升谷歌排名神器推荐

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:SEO（搜索引擎优化）需要多方面的策略，包括研究竞争、分析哪些关键字能够推动流量、创建外部和内部链接构建策略以及优化页面加载速度。

下面小编将跟大家分享一些国外备受欢迎的 SEO 工具，以增加 Google 中排名靠前的几率。

1. SEM Rush

工具网址：https://www.unite.ai/goto/sem-rush

这个强大的平台提供了一系列工具，可以取代其他产品的功能，包括 Google Trends、MOZ、Hootsuite 和 SimilarWeb。

提供的一些工具包括:

流量分析（Traffic Analysis）——将网站流量与竞争对手进行比较，以了解网站状态。查看预估总流量、主要流量来源、跳出率、页面停留时间等，为用户的下一个策略提供信息。

关键词研究（Keyword Research ）——说到搜索引擎优化，研究关键词应该是你的首要任务。发现网站有机搜索竞争对手并找到与他们竞争的机会。了解他们排名的确切关键字的价值，并突出显示连竞争对手都忽略的差距。

关键词差距（Keyword GAP）——竞争激烈的关键词要做起来可能很困难，新网站的最佳策略是专注长尾关键词。这些是传统市场领导者经常忽略的搜索词。该工具使网站能够获得比较好的排名，并找到可以开始定位的关键字策略中的差距。

反向链接分析（Backlinks Analytics）——反向链接仍然是对网站进行高度排名的最重要因素之一。该工具可以为自己的网站寻找新的反向链接机会。只需输入竞争对手的网站即可查看他们所有的反向链接。然后，找到他们的热门引用域名，应用过滤器来查找特定站点，甚至查明他们最近获得和丢失的反向链接。有了这些信息，就可以发现竞争对手是如何获得反向链接的，获得这些链接的文章类型，可以制定一个策略来做同样的事情。

位置跟踪（Position Tracking）——过去，你需要专门的软件来跟踪站点在 Google 中多个关键字的当前排名。此平台包含此节省时间的工具，根据此信息，建议您关注排名从第6位到第20位的页面，并针对这些关键字改进页面。改进包括优化网站上的内容以最大限度地提高用户转化率和留存率。

写作助手（Writing Assistant）——虽然你应该始终以用户至上的心态编写生成的内容，但这些工具可以帮助确保内容对 Google 友好。这可以直接集成到您的 Google 文档或 WordPress 帐户中。

内容审核（Content Audit）——这是该平台最不受重视的功能之一，审核您的内容资产并自动将它们分解成集合以进一步改进。使用 Google Analytics、Search Console 和 SEM Rush 数据查找需要更新、重写或删除的文章。

2.Pro Rank Tracker

工具网址：https://www.unite.ai/goto/proranktracker

SEO 最困难的方面之一是实时了解当前的排名。手动在 Google 中进行搜索很耗时，而且个性化和本地化结果可能会留下给您留下错误印象的风险。

Pro Rank Tracker是市场上最好的工具，可以通过其强大的工具快速识别您当前的排名。

排名跟踪——从任何地方使用任何设备获得可靠的排名跟踪。

排名分析——在线视图、数据可视化和图表，可以快速分析排名进度并根据洞察力做出明智的决策。

报告——如果您想将报告发送给潜在的投资者、客户或内部团队成员，他们提供自动生成和发送定制的白标签报告的能力。

3. PageSpeed Insights

工具网址：https://pagespeed.web.dev/

正在 Google 中排名靠前最容易被忽视的方面之一您的页面加载速度有多快，这至少自2017年以来一直是排名因素，并且对于移动用户尤其重要。