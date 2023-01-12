抖音上线原创保护中心 原创认证作者可获多项专属权益

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:抖音全面升级原创保护计划，创作者服务中心的维权管理正式升级为原创保护服务，新增原创作者认证、冒用形象营销治理、站内外维权等多个模块，多维度保障作者的原创权益，切实打击搬运、冒用达人形象营销等侵权问题，致力于为创作者提供健康的原创生态环境。

具体来看，创作者从“我-创作者服务中心-原创保护中心”进入，系统会自动检测账号的原创度，原创度良好的作者可以进行原创作者认证，即对自己原创作者身份的证明，这样可以有效避免，因为后置发文反而被判搬运的情况发生。与此同时，对于原创认证作者，抖音还会给予多项专属权益。

抖音强调，盗用作者形象进行营销带货的行为，也是本次原创保护升级中严厉打击的。针对这一顽疾，我们进行了加强治理，如果有人盗用你的形象进行带货，系统将会给你发送站内信进行提醒，如果你已授权自己的形象给其他账号，那么只需要点击头像进行授权即可，如果未授权可不操作，系统会继续推进下架治理。

如果发现你的抖音内容在第三方平台被搬运，可进入「抖音原创保护中心 - 站外维权」，抖音与专业版权监测机构【12426版权监测中心】合作，为优质原创作者提供免费的多平台侵权监测及维权服务，帮助作者打击侵权搬运视频。作者无需与抖音签约独家合作即可申请加入，授权成功后可以自助举报侵权搬运视频，维权状态实时可查。

除以上功能外，原创保护中心未来还会陆续上线【作品保护】、【诉讼维权】等多项服务，致力于打造健康、绿色的创作环境，为用户呈现更多优质原创内容，与创作者一起共建良性健康发展的平台内容生态。

据了解，去年12月，抖音冒用达人营销治理已经下架相关搬运视频598173条，封禁102个违规帐号的投稿功能。

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