三星Galaxy S22系列出货量远低预期 设备平均售价仅提高2%

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:据 fnnews 消息，今年三星的设备平均销售价格（ASP）仅提高了 2%，而苹果的 ASP 提高了 7%，与苹果的 ASP 差距可能还会进一步扩大。

报道称，三星电子今年的旗舰产品 Galaxy S22 系列出货量远远低于业界预期的 3000 万台，导致三星电子的利润同比下降 4%，全球智能手机市场占有率也减少了 0.2%。当地媒体和分析师表示，三星可能会失去其在国外的高端形象，因为其最畅销的型号是低端机型 Galaxy A12，而折叠屏设备在美国的销售也低于预期，预计在圣诞假期期间将持续下降。

据统计，去年全球智能手机市场出货量最多的型号是 Galaxy A12，共供应了约 5180 万台。在前 10 名的机型中，三星电子只有 Galaxy A12 和 Galaxy A02（1830 万台）。苹果的旗舰机型 iPhone 11 至 iPhone 13 占据了大部分席位。从三星电子各地区的智能手机供应量来看，Galaxy Z Flip4 在韩国和欧洲的上市初期供应比重维持在 30%~40% 左右，但在美国市场的比重急剧下降，预计将从第三季度的 29% 下降到第四季度的 7%。

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