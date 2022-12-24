微博：拟以15亿元收购新浪总部大厦持有人全部股权

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:昨日晚间，微博在港交所发布公告，于2022年12月23日，本公司的全资子公司Weibo Hong Kong Limited与新浪公司的全资子公司新浪香港有限公司就买卖新浪网技术（中国）有限公司的100%股权订立若干协议。

根据协议，Weibo Hong Kong Limited同意购买新浪网技术（中国）有限公司(新浪香港有限公司的全资子公司及中国北京新浪总部大厦的拥有人)的全部股权，总对价约为人民币15亿元。

公开资料显示，新浪网技术（中国）有限公司成立于2004年，为新浪香港有限公司的全资子公司，法定代表人为新浪董事长曹国伟。

此前11月，微博公布2022年三季报。期内净营收4.536亿美元，同比下降25%，依据固定汇率计算同比下降20%;非公认会计准则经营利润为1.621亿美元;非公认会计准则归属于微博股东的净利润为1.190亿美元，合每股摊薄净收益50美分。

活跃用户数方面，微博2022年9月的月活跃用户数为5.84亿，同比净增约1100万用户，移动端用户占月活跃用户数的95%，2022年9月的日均活跃用户数为2.53亿，同比净增约500万用户。

（举报）