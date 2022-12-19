卡塔尔世界杯阿根廷夺冠 球王梅西被注册商标

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:12月18日，在2022卡塔尔世界杯足球赛决赛中，阿根廷队7比5战胜法国队，夺得冠军，梅西也荣膺本届世界杯金球奖。
企查查APP显示，“球王梅西”商标曾被佛山一家贸易公司申请注册，申请时间为2022年11月，国际分类为健身器材，不过，该商标申请已于近日被驳回。截至目前，共有40余枚“梅西”商标申请信息，其中30枚已注册成功，包括梅西本人申请的多枚“梅西”商标，国际分类涉及办公用品、教育娱乐、啤酒饮料等。
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是球迷的狂欢，也是商业的盛会近段时间，全球的灼灼目光都聚集到了波斯湾西南岸的一个国家——卡塔尔。还有被点燃的“夜宵经济”、看球房等，在接下来的赛程中，“世界杯经济”的雪球还将越滚越大，这场赛事不仅是球迷的狂欢，也是令人眼花缭乱的商业盛会。
经过一个多月的世界杯征程，这一刻终于到了决赛，由阿根廷对阵法国队的巅 峰对决一触即发，全世界正在屏息凝神期待着这次世界杯冠 军最终归属，作为阿根廷国家队的官方赞助商，开云体育一路与阿根廷队并肩前行，迈向决赛。在北京时间 18 日晚 23 点，万众瞩目的决赛打响了，当比赛来到 21 分钟时候，阿尔瓦雷斯将球挑向左路，迪马利亚过掉登贝莱内切到禁区后被登贝莱从身后绊倒，主裁判判罚点球。为球迷带来更多精彩的比赛，同时也会与粉丝球迷展开更深入的互动。
卡塔尔世界杯今晚23点将迎来收官之战，到底是梅西领先的潘帕斯雄鹰可以奏响球王”凯歌是姆巴佩、纪录率领的高卢雄鸡可以创纪录卫冕，元素可谓拉满。直播：咪咕、抖音据媒体搜集数据发现，梅西在世界杯出场25次，与马特乌斯并列最多，只要梅西出战决赛，他就会独享世界杯出场纪录。可容纳8万多名观众的卡塔尔卢塞尔球场是中国企业第一次以设计施工总承包的身份，参与建设国际足联最高标准的专业足球场，也是中国企业首次执行世界杯主体育场设计建造任务，更是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业场馆。
当地时间12月18日，在卡塔尔世界杯决赛中，阿根廷队战胜法国队夺冠。这是阿根廷队时隔36年获得的第三个世界杯冠军。本届世界杯，梅西打满7场比赛690分钟，贡献7球3助攻，带领阿根廷夺得世界杯冠军。
2022卡塔尔世界杯的半决赛已经落幕，阿根廷和法国晋级。双方将会在明晚23:00进行最终的决战，胜者会捧走大力神杯。只要梅西无意外的首发出战，这个记录基本上是必破了。
在卡塔尔世界杯决赛上，，阿根廷常规时间3-3战平法国。点球大战4-2战胜法国，夺得最后的冠军。最终阿根廷在点球大战中战胜法国，赢得队史第三座世界杯冠军。
超 级爆冷！北京时间 11 月 22 日18:00，世界杯小组赛C组，阿根廷迎战沙特阿拉伯。“天眷之子”的梅西没有等到上天的眷顾， 36 次不败的阿根廷在领先一球的情况下，竟被沙特2: 1 反杀，成为了本届世界杯最 大的冷门。作为世界杯官方赞助商的容声冰箱以“图个新鲜 爆个冷门”再次见证了本届世界杯的“爆冷”事件。 上半场第 9 分钟，梅西点球破门，阿根廷1- 0 领先。下半场一开始，谢赫里和萨利姆连进两球，沙特2- 1 反超。最终，阿根廷1- 2 不敌沙特阿拉伯，爆出一个超 级大冷门！亚洲球队迎来本届世界杯的首胜，阿根廷?
北京时间 11 月 27 日，阿根廷队与墨西哥队在卡塔尔卢赛尔球场展开激烈角逐，凭借梅西强大的个人能力与团队的完美合作，在比赛的第 64 分钟和第 88 分钟，阿根廷队完成两次进球，最终将比分锁定在2: 0 的阿根廷队成功晋级。作为蒙牛乳业品牌代言人的梅西再次证明他不是天生强大，只是天生要强，“要强”的精神内核将继续支撑他不断向前。如今已经 35 岁的梅西也对媒体公开坦言，今年可能是他最后一次世界杯，也是最后一次向职业足球的顶 尖荣誉－大力神杯发起冲击，希望这只来自阿根廷的潘帕斯雄鹰能够继续在绿茵场上为梦想奔跑，为全球观众献上精彩的比赛。
本届世界杯，小组赛阿根廷首战不敌沙特，随后连胜墨西哥、波兰以C组头名出线，淘汰赛连克澳大利亚、荷兰、克罗地亚，晋级决赛。在世界杯决赛，阿根廷战胜法国夺冠，这是阿根廷历史第三次夺得世界杯冠军。值得注意的是，在阿根廷夺冠后，微博话题沙特是本届世界杯唯一战胜冠军的球队”上了热搜榜。此前在11月22日，夺冠热门阿根廷队在世界杯首战被沙特队5分钟内连进2球逆转。业内人士表示，世界排名不高的沙特本来有可能在上半场就缴械投降”，阿根廷球王梅西凭借点球率先打开纪录，之后阿根廷又有三个进球被判越位在先。但是沙特在下半场?
又是一传一射，梅西继续主宰世界杯赛场。北京时间 12 月 14 日凌晨，世界杯半决赛中，阿根廷3： 0 完胜克罗地亚，在完成复仇的同时，时隔八年再次杀进世界杯决赛。“国宝”梅西光芒万丈，打进本届世界杯第五球，如果能带队夺冠，他将成为无可争议的一代球王，比肩马拉多纳。上一轮比赛，阿根廷淘汰荷兰，梅西就是一次助攻，加上打进一记点球。本场对阵克罗地亚，梅西再次展现神奇，他在上半场打进一个点球后，下半场个人连续突破，为队友阿尔瓦雷斯送上助攻，后者梅开二度，阿根廷将比分锁定为3：0，从而实现了完美复仇——上届世界杯，阿
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。