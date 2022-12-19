卡塔尔世界杯阿根廷夺冠 球王梅西被注册商标

北京时间 11 月 27 日，阿根廷队与墨西哥队在卡塔尔卢赛尔球场展开激烈角逐，凭借梅西强大的个人能力与团队的完美合作，在比赛的第 64 分钟和第 88 分钟，阿根廷队完成两次进球，最终将比分锁定在2: 0 的阿根廷队成功晋级。作为蒙牛乳业品牌代言人的梅西再次证明他不是天生强大，只是天生要强，“要强”的精神内核将继续支撑他不断向前。如今已经 35 岁的梅西也对媒体公开坦言，今年可能是他最后一次世界杯，也是最后一次向职业足球的顶 尖荣誉－大力神杯发起冲击，希望这只来自阿根廷的潘帕斯雄鹰能够继续在绿茵场上为梦想奔跑，为全球观众献上精彩的比赛。