1688明确店铺在售商品数量上限 超限需下架

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:日前，1688平台发布通知称，为了保障商家的店铺运营效率，更持续和健康地经营，以及提升买家体验。1688平台特拟定《1688商家店铺商品数量资源管理规则》。

具体新增内容:包括1688店铺在售商品上限以及超限商品管理。

1688店铺在售商品上限

为了保障商家的店铺运营效率，更持续和健康地经营，以及提升买家体验，1688平台将根据商家主营行业对应的在售商品数量设置上限，具体标准见下表:

注:

1.适用范围:所有1688商家店铺（超级工厂、实力商家、工业品牌商家除外，不受数量限制;成功加入1688严选的商品除外，不统计在数量内）

2.1688商家店铺在售商品数量达上限时将无法再上架商品

3.已入驻商家可在1688工作台—首页查看其对应的主营行业

4.在售商品数量指的是1688商家店铺中销售中的商品数量

超限商品管理

1.本规则生效后，将给予商家7个自然日的自检自查时间，商家可在该期限内选择自行下架超限商品。自检自查期结束后，针对在售商品数量仍超过规则数量限制的商家，1688平台将根据商品的发布时间、曝光和动销等情况进行评估和分批治理，超限商品将会被系统自动下架。

2.平台治理期结束后（具体以平台通知为准），因商家交易勋章变化/主营行业变化导致在售商品数量限制变化，1688平台将于次月根据商品的发布时间、曝光和动销等情况进行评估和管理，超限商品将会被系统自动下架。

3.商品下架后，商家可在符合规则数量限制的范围内自行调整上架和下架商品。未上架的商品信息仅保留90天，超期后不支持查询和修改等相关操作。