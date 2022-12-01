淘宝新增《逛逛创作者管理规则》 12月7日生效

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:日前，淘宝宣布新增《逛逛创作者管理规则》，规则将于2022年12月7日正式生效。

规则适用于使用淘宝逛逛平台【包括淘宝·光合平台、手机淘宝-逛逛】的服务，发布逛逛图文、视音频等内容的会员（以下简称为创作者）。创作者发布的逛逛内容可能在淘宝平台各站内渠道(包括创作者个人主页、逛逛公域、有好货、首猜、搜索等)及淘宝合作的第三方站点进行展示。

主要变更内容为:《逛逛创作者管理规则》源于逛逛社区公约，本次新增以规则形式明确逛逛创作者的管理要求与规范，对账号信息、混淆行为等进行了调整。

其中在信息发布及行为规范中【账号信息】方面，逛逛创作者在设置账号名称、头像、简介等账号信息时应遵守国家法律法规，不得包含涉嫌侵犯他人权利、有违公序良俗或干扰平台运营秩序等相关信息，包含旗舰、专卖及其同音字、异形字、形近字等词语。

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