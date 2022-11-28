拼多多Temu下架多款低分滞销产品 出现质量问题罚款5倍

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:近日，不少Temu卖家反映称自己收到了来自拼多多官方的提醒，其内容主要是强调卖家们要注意动销以及评分问题，一旦不合格或不合规，很可能将直接下架。

Temu卖家表示，平台14天无动态销售或30天内低于30件/$90的滞销商品将被正式要求降价或推出供货。其次，关于产品质量，如果卖家销售的产品评分低于4.5，并且有很多1星评论，或者消费者投诉质量问题，那产品大概率也会被Temu直接下架。

Temu在上线之初就对产品可能出现的各种质量问题有明确的规定，如标签缺失、尺寸不匹配、外观损坏等。同时还要求入驻平台的卖家，一旦出现质量问题，将处以五倍罚款。

从长远来看，Temu要想在海外市场站稳脚跟，获得长期稳定优质的用户，必须保证平台上的产品质量，维护好自身的口碑。

为保证平台的高质量发展，除了不断完善和完善相关规定和惩罚措施外，Temu会从源头上解决问题，加速邀请优质卖家入驻平台。

Temu为优质卖家所提供的扶持力度也不断扩大，不仅推出了“百亿海外扶持计划”，为入驻商家提供一体化服务方案，从物流支持、资源补贴等多方面助力商品品牌升级，而且还不断优化品牌卖家在平台上的呈现形式。

目前，在Temu上购物的消费者已经可以通过搜索查看品牌店铺以及评分、销量等方面的详细数据，这样一来实力强劲，好评更多的优质卖家与商品也会获得更大程度的曝光。此外，Temu强调，非常欢迎品牌卖家入驻，合规、优质的品牌产品将获得额外的流量支持。

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