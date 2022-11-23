调查显示：美国研究人员影响力下降，中国科学家的学术影响力持续上升

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:根据国际学术和专利信息调查咨询企业Clarivate Analytics最新一项调查结果显示，随着美国研究人员的影响力下降，中国科学家的学术影响力继续上升。

近日，Clarivate Analytics发布过去十年中通过发表高被引论文而产生重大影响的科学家的年度榜单。其中，美国仍以 拥有38.3%的提名科学家仍保持领先地位，但近年来这一数字一直在稳步下降。对比之下，中国高影响力科学家的数量连续第五年增加。

报告显示，今年，21个领域的科学家获得了约7000项提名。榜单评估了各国的科研实力，反映了世界科研格局的变化。

美国获得提名的科学家占比38.3% ，但这一数字逐年下降。对比去年降幅1.4% ，自2018年以来则已经下降了5%。

近年来，中国则呈现出可喜的趋势。该数据从2018年的7.9%上升到2022年的16.2%，五年内中国在全球“高被引科学家”榜单人数占比增加了一倍多。

在机构排名中，哈佛大学有233名研究人员获得提名，依旧保持第一名。中国科学院拥有228名研究人员提名，排名第二。

Clarivate Analytics相关负责人表示，“考虑到我们目睹的数据趋势，明年排名可能会发生变化”。

这种趋势在学术期刊行业很明显。据称，中国研究人员在数学、化学和材料科学领域占据榜单40%以上的席位。但中国在临床医学、免疫学等医学相关领域还比较落后。

Clarivate 科学信息研究所研究分析负责人David Pendlebury）在11月15日的一份官方报告中表示，“美国在研究影响力方面继续领先世界，而中国则在继续缩小差距。”

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