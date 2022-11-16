骁龙8gen2正式发布 商用终端预计2022年底面市

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:在今日的2022骁龙峰会期间，高通推出全新旗舰移动平台第二代骁龙8（8Gen2），商用终端预计将于2022年底面市。

全球众多OEM厂商和品牌将采用第二代骁龙8，包括华硕ROG、荣耀、iQOO、Motorola、努比亚、一加、OPPO、红魔、Redmi、夏普、索尼、vivo、Xiaomi、星纪时代/魅族和中兴。

据悉，第二代骁龙8Hexagon处理器实现全新架构升级，带来高达4.35倍的AI性能提升，第二代骁龙8也是首个支持变革性的INT4AI精度格式的骁龙移动平台，在持续AI推理方面能够实现60%的能效提升。

同时，第二代骁龙8还支持全新图像传感器。三星ISOCELL HP3是首个面向第二代骁龙8优化的2亿像素图像传感器，支持专业品质照片和视频拍摄。第二代骁龙8也是首个集成AV1视频解码器的骁龙移动平台，支持60fps高达8K HDR的视频回放。

游戏方面，第二代骁龙8支持全新Snapdragon Elite Gaming特性，包括实时硬件加速光线追踪，为手游带来栩栩如生的光线、反射和照明效果。全新升级的高通Adreno™ GPU性能提升高达25%*，高通Kryo™ CPU能效提升高达40%*，骁龙移动平台在全球率先支持基于移动端优化的虚幻引擎5Metahuman框架。

此外，第二代骁龙8采用集成高通5G AI处理器的骁龙X705G调制解调器及射频系统，支持5G+5G/4G双卡双通。第二代骁龙8还支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术，通过动态头部追踪支持空间音频，能够呈现完整的环绕声沉浸感并支持48kHz无损音乐串流。

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