微信支持自定义填写状态词 朋友圈评论展示扩容

原本一直精心运营朋友圈内容的她，最近的社交需求与表达欲已悉数倾注于小红书，小到入手平价好物、抽到喜欢的盲盒、与猫的相处日常，大到一次精心策划的出行、总结的拍照攻略，小红书记录了她日常生活的方方面面，俨然已成为新的自我表达阵地...最初，她尝试测评入手的平价化妆品、安利饮料与美食，不久之后，这种分享扩张到日常生活的各个领域，并逐步取代了朋友圈，成为她记录生活的主阵地...购物种草，不再是小红书的唯一标签...再看小红书的用户画像...“从本质上讲，小红书依旧是一个UGC内容生产平台......