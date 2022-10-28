手机充电进入个位数时代 Redmi 210W快充9分钟充满

为了在实现210W快充的确保充电器体积不至于膨胀，Redmi采用了双GaN的设计方案，并运用了石墨烯+灌胶均热的散热设计，成功将尺寸作到了67.3*64.3*30mm，功率密度高达1.62W/cm...相比此前的120W快充头，这一210W快充头在体积上几乎没有变化，但功率却提升了将近一倍...除了充电头采用了新技术，此次的210W快充在充电方案上采用了新的3 IC设计，单颗峰值100W，总功率上限高达300W，转化效率达98.5%......