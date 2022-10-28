手机充电进入个位数时代 Redmi 210W快充9分钟充满

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:近年来，国内手机厂商们在新机创新上，逐渐聚焦充电功率，快充技术成为新一轮的竞争焦点。新发布的一批安卓手机，基本上快充已经成为标配，不少入门级千元机都已经具备65W快充，中端机型120W、150W快充成为标配。
10月27日晚，小米发布了搭载210W神仙秒充的Redmi Note12系列。最快只要9分钟，可把手机电池从1%充至100%。
今天，“手机充电进入个位数时代”登上微博热搜。随着快充成为国产手机的主打卖点，消费者的电量焦虑将会被大大缓解。
据官方介绍，Redmi Note12探索版采用了3充电IC架构。设计上充电器210W的输入会分流成3路，每路电压电流分别为20V3.5A，之后分别经过3颗充电IC降压升流至每路10V7A，再3路合流为10V21A，最后经过双电芯分压，两块电芯分别承受5V21A的充电 电压电流。
三颗充电IC分散布置，避免了发热集中，可以最大程度延长高功率充电的时长，同时转化效率高达98.6%，单颗峰值功率100W，总功率上限高达300W。
核心配置方面，红米Note12探索版采用6.67英寸柔性直板OLED屏幕，搭载联发科天玑1080芯片，配备2亿像素后置主摄像头和1600万像素前置摄像头，电池为4300mAh。
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