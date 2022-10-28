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手机充电进入个位数时代 Redmi 210W快充9分钟充满

2022-10-28 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:近年来，国内手机厂商们在新机创新上，逐渐聚焦充电功率，快充技术成为新一轮的竞争焦点。新发布的一批安卓手机，基本上快充已经成为标配，不少入门级千元机都已经具备65W快充，中端机型120W、150W快充成为标配。

10月27日晚，小米发布了搭载210W神仙秒充的Redmi Note12系列。最快只要9分钟，可把手机电池从1%充至100%

充电

今天，“手机充电进入个位数时代”登上微博热搜。随着快充成为国产手机的主打卖点，消费者的电量焦虑将会被大大缓解。

据官方介绍，Redmi Note12探索版采用了3充电IC架构。设计上充电器210W的输入会分流成3路，每路电压电流分别为20V3.5A，之后分别经过3颗充电IC降压升流至每路10V7A，再3路合流为10V21A，最后经过双电芯分压，两块电芯分别承受5V21A的充电 电压电流。

三颗充电IC分散布置，避免了发热集中，可以最大程度延长高功率充电的时长，同时转化效率高达98.6%，单颗峰值功率100W，总功率上限高达300W。

核心配置方面，红米Note12探索版采用6.67英寸柔性直板OLED屏幕，搭载联发科天玑1080芯片，配备2亿像素后置主摄像头和1600万像素前置摄像头，电池为4300mAh。

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  • 天玑1080是5G芯片吗？

    是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。

    天玑1080

  • Redmi Note 12 Pro是什么调光方式？

    PWM调光Redmi Note 12 Pro和Pro+都是使用1920Hz 高频 PWM 调光。这两款手机的屏幕参数一样，尺寸：6.67 英寸、分辨率：2400*1080、对比度：5，000，000:1、调光级数：16000 级、全局激发亮度：900 nit* 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz、触控采样率：全局 240Hz、1920Hz 高频 PWM 调光、DCI-P3、HDR10+、10bit 色深、杜比视界、阳光屏、护眼模式。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑1080玩游戏怎么样？

    很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。

    天玑1080

  • 天玑8100和骁龙695对比哪个好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）

    天玑8100

  • Redmi Note 12探索版支持哪些充电协议？

    QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议Redmi Note12 探索版支持210W 有线秒充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配 210W 双 GaN 充电器，兼容220V电压、110V电压。

    Redmi Note 12探索版

  • Redmi Note 12 Pro有哪些定位方式？

    北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和天玑920哪个处理器好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。

    天玑8100

  • Redmi Note 12有双扬声器吗？

    不是Redmi Note 12是单扬声器的设计，Pro/Pro+版本才是双扬声器。Pro以上版本使用超线性双扬声器，支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB，且有Hi-Res Audio认证、Hi-Res Audio Wireless 认证、Dolby Atmos 杜比全景声。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100和骁龙778g哪个好？

    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:

    天玑8100

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  • Redmi Note 12王者荣耀有高刷模式吗？

    有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。

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  • 天玑8100是几核？

    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

    天玑8100

  • Redmi Note 12有红外遥控吗？

    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

    天玑8100

  • Redmi Note 12是5G双卡双待吗？

    是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro有胶片画框吗？

    有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑8100支持蓝牙5.2吗？

    支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro+摄像头可以拍摄什么视频？

    最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。

    Redmi Note 12 Pro+

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