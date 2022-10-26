快手新增金银饰类目商品发布规范 今日起正式生效

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:今天，快手电商发布《金银饰类目商品发布规范》。据悉，本规则适用于快手小店【珠宝/钟表】-【金银饰】类目下的所有商品，包含三级类目【黄金（足金/纯金）】、【铂金】、【K金】、【投资贵金属】、【银饰】。

实施细则包括商品信息的基本规范、发布要求，商品的材质规范以及闪电购的发布规范。

商品信息基本规范

1.商户需作出真实、完整、全面、准确的商品描述。

2.相关展示图片应当画面清晰，容易辨识。

3.禁止在商品描述信息及实物包裹中发布第三方信息:

包括但不限于实体店信息、银行账号、二维码、非平台链接、非平台水印、非平台联系方式等信息。

4.禁止发布含有虚假宣传的内容:

（1）商户需确保实际发货的商品与商品描述一致。

（2）禁止含有虚假、夸大的内容， 禁止使用“国家级”、“最**”、“第一”等夸大或误导性的用语。

商品信息发布要求

商品标题

1.商品标题规范:品牌（非必填）+金属材质名称(必填项)+宝玉石材质名称(非必填项)+商品品名/主体(必填项)+基本属性(非必填)+规格参数(非必填)。

例:xx品牌S925银镶红宝石项链;黄金戒指

2.商品标题不得包含其他与商品无关信息。

3.商品标题内容需如实描述，商品品牌不得使用谐音字、错别字。

4.赠品若为珠宝材质，需在标题中展示，如和田玉吊坠赠银镀金项链。

商品主图

1.商品主图图片提供至少1张必须清晰展示商品主体，图片质量要清晰，不能虚化，图片要保证亮度充足，能够直接通过图片看清商品主体。

2.商品描述需多角度展示珠宝商品细节，包含珠宝材质展示及包装展示。

3.商品图片要突出商品主体，不得虚化及遮挡商品。

4.不能有大面积黑投影或大区域反射环境物。图片所示商品颜色、规格等必须与商品在快手平台展示文字介绍一致。

5.商品图片中不得包含水印及其他平台logo的文字或图形。

6.商品图片中不得使用马赛克。

商品详情

1）完整性

为保证消费者在购买商品时拥有充分知情权，便于消费者更全面地了解商品，商户需在发布商品时明示商品的主要信息。商户应根据所销售的商品实际属性录入基本信息，并及时维护，保证主要信息真实、正确、有效。

商品主要信息完整，包括但不仅限于:

①商品名称及商品材质。

②商品描述，包含商品主体，如:戒指、项链、手镯等。

商品属性，如:纯度、净度、重量、证书编号等。

③商品细节展示图、规格、注意事项等。

2）详情介绍优先图文相结合，商品的基本信息及关键字需以文本形式展示。

3） 商品描述不得涉及政治、领导人、封建迷信、劣迹艺人、夸大虚假宣传等信息。

4）商品图片不得出现手机/电脑截屏、截图。

5）不允许出现除快手以外的三方平台信息，包括不仅限于平台logo、链接地址及水印信息。

6）商户在商品详情中做出的承诺有效，涉及承诺内容应当准确清晰，商户应当主动履行商品详情中的承诺。

7）商户不得在商品详情中与消费者约定与国家法律或平台规则规定相违背的内容，例如平台强制要求商品提供七天无理由退换货的商品，商户不得与消费者约定不提供。

8） 商品详情最多上传20张图片，拖拽图片可更换顺序。

9） 商品详情单张图片大小不超过2M，支持png/jpeg/webp/bmp格式。

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