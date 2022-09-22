瓜子二手车推出好车节活动 投入5亿进行补贴、推广

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:据新京报报道，21日，瓜子二手车推出“瓜子好车节”活动，投入5亿元启动新一轮消费补贴、广告投放。
据介绍，瓜子9月新一轮的广告投放将涵盖180多个城市，曝光人次将达到数百亿。
瓜子最新数据显示，在一线与新一线城市中，郑州、深圳、南京、合肥等城市，约50%的线下车商积极转型，已经开始抢占线上机会。
当前瓜子二手车在售优质车源规模约7万辆，大致相当于国内线下前十大二手车市场在售优质车源之和。
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特斯拉（上海）有限公司新增一则立案信息，被告为特斯拉二手车有限公司武侯分公司，案由为知识产权权属、侵权纠纷，经办法院为成都市武侯区人民法院...特斯拉二手车（广州）有限公司武侯分公司成立于2021年6月，为特斯拉二手车有限公司分支机构，后者成立于2021年5月，由两名自然人共同持股...
快手电商针对招商团长推出“短视频爆款池”活动，补贴短视频带货，为主播提供优质商品供给和流量运营扶持...在“短视频爆款池”活动期间，招商团长只要参与活动便可向官方提报爆品，参与活动前8天，每2天可向官方工作人员提报3款自行选择的爆品，针对该提报商品所关联的全部短视频均可入池，最高享受划分亿级流量补贴...
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该系列由157件设计师服装和街头服饰组成，每件都被添加了番茄酱污渍...亨氏的目的是让人们关注其番茄酱，与此同时也在强调回收衣物的重要性...这些衣服的范围从下摆有污点的297.99美元（256英镑，435澳元）的Gucci衬衫到胸前有污点的11.99美元的Champion品牌T恤衫...销售所得将捐给Rise Against Hunger--一个在发展中国家提供饥饿救济的非营利组织...
在华为Mate 50系列发布后，Mate 40的二手价居然还上涨了...Mate系列旧款机型在Mate 50系列发布后的热度被带动起来，其中5G版Mate 40系列的热度出现明显上涨...其中8GB+128GB的99新Mate 40（5G）比Mate 50系列发布前上涨110元左右，涨幅达到2.79%，来到4000元左右，要知道这款手机两年前的发售价为4999元...除此以外，同版本的Mate 40 Pro（5G）和Mate 30 Pro（5G）在二手市场的价格也在Mate 50系列发布后出现微涨......
Mate系列旧款机型在Mate50系列发布后的热度被带动起来，其中5G版Mate40系列的热度出现明显上涨...其中8GB+128GB的99新Mate40（5G）在Mate50系列发布前上涨110元左右，涨幅达到2.79%，来到4000元左右，要知道这款手机两年前的发售价为4999元...
微博今日发布2022年第二季度财报，财报显示，微博第二季度营收净收入4.5亿美元，同比下降22%，剔除汇率影响同比下滑19%；归属于微博股东的净利润为2830万美元...微博增值服务收入6460万美元，同比下降10%，主要原因为会员服务收入和游戏相关服务收入的下降...2022年6月，微博的月活跃用户数为5.82亿，同比净增约1600万，移动端用户占月活跃用户数的95%；日均活跃用户数为2.52亿，同比净增约700万...
大家好，我是汽车说车人关彦斌...这款车是家庭女主优选，一大特点就是颜值高，颜值高，颜值高!欧拉好猫在颜值这块就如同宝马的MINI一样，女性用户很难会不喜欢...续航上，欧拉好猫401km的续航足矣，想续航更长的可以选择501km的...后面的空间，由于后面中间的地台是纯平的，所以这台车后面的后排空间，在使用性上面还是不错的，后排座椅是一个标准长度，久坐也不会觉得难受...不过这款车价格有点超预算，在16-18W之间...上述三款车型都是适合作为家庭第二辆车来添置的电车，而且品牌也不错，没有什么巨大的槽点，还是可以冲的......
据中国演出行业协会数据，2021年全国大型演唱会、音乐节演出场次仅500场，票房总收入19.98亿元，单场票房收入约399.6万元——与疫情前的数据相比，依然有差距...2018年，刘德华在红馆开演唱会，预计票房收入不会超过800万:红馆总座位数12500个，即便全部坐满，按照其250-980元的票价取平均数（615元），总票房收入约768.7万元...很明显，刘德华演唱会的门票收入为0——演唱会不设门票...创业者要向刘德华学习，要学会赚钱，更要学会克制赚钱......
数据显示，今年8月，腾讯《王者荣耀》在全球AppStore和GooglePlay吸引超过2.22亿美元（约15.58亿元人民币），位居手游榜首...统计数据不包括第三方Android渠道...
支持以下格式。腾讯极光盒子5Pro依托强大的硬件性能，通过安装KODI、VLC等专业播放软件，支持BD/UHD原盘ISO M2TS MKV（BDMV/ISO）、3D MVC(蓝光、MKV)、MKV、M2TS、MTS、TS、MP4、MOV、AVI、MPG、MPEG、VOB、FLV、3GP、TP等，原盘发烧友的福音
支持。腾讯极光盒子5Pro是支持HDMI2.1高清线的，享受全程8K@60fps输出，配备HDMI2.1视频接口，标配HDMI2.1高清视频线，传输带宽提升至48Gbps，支持动态HDR格式，真正意义上实现8K高品质视像传输。
有Redmi K60支持王者荣耀的120Hz画面，在王者荣耀游戏内开启高帧率模式即可。K60的屏幕有120Hz刷新率，支持多款游戏的120Hz模式，也有部分游戏支持90Hz模式，由于其搭载了旗舰级的处理器，性能上可以媲美很多高端旗舰手机，在相同价位段超过了很多同级别手机，游戏娱乐能力也十分出众。
屏幕总分为149分，排行第一位据相关爆料，iPhone14Pro Max的屏幕与音频得分已上榜DXO，其中屏幕总分为149分，排行第一位，音频总分42分，排行第九。据悉，iPhone14Pro Max的屏幕亮度非常出众，在户外的可读性方面十分突出，观看HDR视频时可以展现非常自然地对比度和细节，低光下渲染十分逼真，播放视频游戏时几乎看不到失帧。
支持。腾讯极光盒子5 Pro支持全程8K画质、8K解码、8K传输、8K片源、8K显示，支持全程8K@60fps分辨率的视频解码、视频输出，呈现摄人心魄的原片级细腻画质，帧帧入微，栩栩如生，满血的HDMI2.1带来8K的极速传输，清晰度是4K的四倍。
可以充分与 Quest Pro 竞争Pico4 Pro预计将提供额外的眼睛和面部跟踪功能，并与 Quest Pro 竞争。它将在今年晚些时候公布，但只会出售给企业和开发商。对该设备的反馈将用于改进 VR 头显，并可能在2023年将其出售给家庭用户。PCIO 4配置参数如下:
10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。
没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。
Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。
Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。
与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。
可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。
有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。
有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。
长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。
总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。
可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。
Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。
2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。
比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。