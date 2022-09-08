抖音电商整治珠宝商家错放类目等“规避平台质检”行为

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:今日，抖音电商发布了关于珠宝行业“规避平台质检”行为的专项治理公告。
公告称，近期平台发现部分珠宝行业的商家通过线下发货、错放类目等作弊方式，规避平台质检，严重侵害消费者权益，扰乱平台正常经营秩序，平台对此类行为持续开展专项治理。
请各位商家/创作者参考《【珠宝文玩】行业管理规范》中5.4要求:珠宝文玩行业中，除部分非管控类目外，其余受管控类目商品均需申请平台QIC入驻，申请通过后需将商品发送至平台QIC仓，经由仓质检后发货，具体类目管控明细详见强管控类目清单.feishu ;其余非管控类目（即无需入驻QIC仓的类目）商家可以直接向消费者发货。
抖音方便表示，商家如存在上述绕开平台质检行为的，将按照《【商家-扰乱平台秩序】细则》处以停止结算冻结货款、扣除违规所得货款或店铺清退等处置等管理措施。
创作者多次或大量违规、侵犯消费者合法权益危及交易安全（包括但不限于关联帐号严重违反法律法规与平台规则、大量消费者投诉属实）的，将依据《电商创作者违规与信用分管理规则》《电商创作者帐号管理规则》等平台规则处以限制使用或永久封禁电商权限等处罚。
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