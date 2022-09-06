辛选集团：辛巴向四川地震灾区捐赠 500 万元

字节跳动向四川地震灾区捐赠500万元...昨日晚间，北京字节跳动公益基金会宣布向四川地震灾区捐赠500万元，用于开展紧急救灾、灾后校园修缮和农产品生产销售等领域...一，联合中国红十字基金会、中国社会福利基金会爱小丫基金、深圳壹基金公益基金会等，在当地发放100万元紧急救灾物资...昨日晚间，Keep在港交所公布了更新后的招股书称，截至2022年6月30日的6个月内，平均月活用户数为3770万，与2021年同期相比增长了13%...截止到2022年3月31日的3个月内，实现营收4.17亿元，同比增长37.6%......