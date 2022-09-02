魔兽世界WLK80级牧师雕文大全 MS全部雕文技能汇总

魔兽世界WLK80级牧师是比较受欢迎的一个奶妈职业，无论是戒律牧还是神牧表现都不错，那么牧师的雕文技能是什么样的，我们来看下。

大雕文

名称——效果——所需等级

暗言术:灭雕文——当目标的生命值低于35%时，你的暗言术:灭对其造成的伤害提高10%。——62

暗言术:痛雕文——你的暗言术:痛法术的持续伤害会为你恢复基础法力值的1%。——15

暗影雕文——在暗影形态下，你的非周期性法术爆击可以使你的法术强度提高，数值相当于你的精神值的30%，持续10sec。——20

惩击雕文——你的惩击法术对于已经受到神圣之火影响的目标造成的伤害提高20%。——15

防护恐惧结界雕文——防护恐惧结界的冷却时间和持续时间缩短60秒。——20

光明之泉雕文——使你的光明之泉的治疗效果提高20%。——40

恢复雕文——使你的恢复的持续时间缩短3秒，但是每一跳的治疗量提高25%。——15

渐隐雕文——使你的渐隐术的冷却时间缩短9秒。——15

精神鞭笞雕文——当目标受到暗言术:痛的效果影响时，使你的精神鞭笞造成的伤害提高10%。——20

精神控制雕文——使目标抵抗或挣脱你的精神控制的几率降低17%。——30

精神灼烧雕文——精神灼烧的作用半径延长5码。——75

苦修雕文——苦修的冷却时间缩短2秒。——60

快速治疗雕文——使你的快速治疗消耗的法力值降低10%。——20

驱散魔法雕文——你的驱散魔法可以为目标恢复3%的生命值。——18

群体驱散雕文——使你的群体驱散消耗的法力值减少35%。——70

神圣新星雕文——你的神圣新星的治疗量和伤害量提高20%。——20

守护之魂雕文——如果你的守护之魂在整个效果持续期间都没有被触发，则这个法术的冷却时间缩短到1分钟。——60

天灾禁锢雕文——使你的束缚亡灵的施法时间缩短1.0秒。——20

痛苦压制雕文——可以在昏迷时施放痛苦压制。——50

希望圣歌雕文——你的希望圣歌的持续时间延长2秒。——60

消散雕文——消散的冷却时间缩短45秒。——60

心灵尖啸雕文——使你的心灵尖啸的持续时间延长2秒，冷却时间延长8秒。——15

心灵之火雕文——使你的心灵之火提供的护甲值加成提高50%。——15

真言术:盾雕文——你的真言术:盾也会治疗目标，数值相当于吸收伤害量的20%。——15

拯救之魂雕文——救赎之魂的持续时间延长6秒。——30

治疗祷言雕文——你的治疗祷言可以在6秒内为目标恢复额外的生命值，数值相当于该次治疗祷言治疗量的20%。——30

治疗之环雕文——你的治疗之环可以多治疗1个目标。——50

小雕文

名称——效果——所需等级

暗影防护雕文——使你的暗影防护和暗影防护祷言的持续时间延长10分钟。——30

暗影魔雕文——如果你的暗影恶魔被杀死，则你可以恢复法力总值的5%。——66

坚韧雕文——你的真言术:韧和坚韧祷言的法力值消耗降低50%。——15

渐隐雕文——你的渐隐术的法力值消耗降低30%。——15

漂浮雕文——你的漂浮术不再需要施法材料。——34

束缚亡灵雕文——使你的束缚亡灵法术的射程延长5码。——20

（举报）