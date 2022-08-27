货拉拉、滴滴货运等4家货运平台公司被提醒式约谈

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:据交通运输部消息，8月26日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了提醒式约谈。
约谈指出，近期4家货运平台公司按照约谈要求，整改部分事项取得阶段性成效。但通过网民留言、明察暗访、群众来电来信等渠道发现，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、运营不规范等问题，损害了货车司机合法权益。
约谈要求，一是要提高政治站位，切实落实企业主体责任，深入排查整治各平台公司存在的安全稳定风险隐患，及时做好防范化解，确保行业安全稳定。二是要严格落实交通运输新业态平台企业“阳光行动”有关要求，提高经营策略的公开透明度，切实保障货车司机的知情权。三是要立行立改，确保压价竞争、多重收费、违规经营等问题及时整改到位，切实维护公平公正的市场竞争环境。四是要畅通货车司机投诉举报渠道，及时协调解决货车司机反映的问题诉求，全力维护货车司机合法权益。
各平台公司表示，将按照约谈要求，举一反三，认真履行企业主体责任，扎实做好整改工作，严格落实“阳光行动”部署要求，降低货车司机经营负担，畅通货车司机投诉举报渠道，健全问题协调处理机制，切实保障货车司机合法权益，全力推动货运新业态规范健康持续发展。
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