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货拉拉、滴滴货运等4家货运平台公司被提醒式约谈

2022-08-27 07:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:交通运输部消息，8月26日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮集团、货拉拉滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了提醒式约谈。

约谈指出，近期4家货运平台公司按照约谈要求，整改部分事项取得阶段性成效。但通过网民留言、明察暗访、群众来电来信等渠道发现，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、运营不规范等问题，损害了货车司机合法权益。

QQ截图20220827071311.png

约谈要求，一是要提高政治站位，切实落实企业主体责任，深入排查整治各平台公司存在的安全稳定风险隐患，及时做好防范化解，确保行业安全稳定。二是要严格落实交通运输新业态平台企业“阳光行动”有关要求，提高经营策略的公开透明度，切实保障货车司机的知情权。三是要立行立改，确保压价竞争、多重收费、违规经营等问题及时整改到位，切实维护公平公正的市场竞争环境。四是要畅通货车司机投诉举报渠道，及时协调解决货车司机反映的问题诉求，全力维护货车司机合法权益。

各平台公司表示，将按照约谈要求，举一反三，认真履行企业主体责任，扎实做好整改工作，严格落实“阳光行动”部署要求，降低货车司机经营负担，畅通货车司机投诉举报渠道，健全问题协调处理机制，切实保障货车司机合法权益，全力推动货运新业态规范健康持续发展。

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  • 米兔儿童电话手表5C怎么连接手机？

    按照以下方法进行连接。1、下载并安装米兔App（安卓应用商店搜索“米兔”，苹果App store搜索“米兔手表”）;或扫描手表端二维码下载;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击下载米兔App。2、将Nano-SIM卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔App---我的---选择添加新手表（如已绑定过手表，点左上角+号）---扫描手表上的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如退出了二维码界面或手表已被绑定，您可在表盘界面(时钟界面)底部上划---二维码，重新调出)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“点击手表电源键”完成绑定。5、绑定后填写资料即可正常使用。仅支持扫描二维码绑定，一个账号最多可以绑定10个米兔儿童电话手表。

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  • 华为Mate 50和小米12 S Pro哪个更好？

    小米12 S Pro华为Mate50 和小米12 S Pro在不少参数配置上都有差距，显然小米12 S Pro是更好的。处理器方面小米12S Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，Mate50处理器则是骁龙8Gen 1（4G），关键是小米12 S Pro是可以支持5G；摄像头方面，小米12S Pro后置三摄，主摄是5000万像素，有徕卡专业光学镜头，Mate50后置三摄，但没有徕卡镜头；小米12S Pro充电速度是120W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，Mate50是66W有线快充；其他配置方面，小米12 S Pro还有哈曼卡顿立体声双扬声器，都是比较好的配置总体来说，小米12 S Pro的配置要比Mate 50更好，最关键的一点是小米12 S Pro支持5G网络，Mate 50不可以支持5G

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  • 华为Mate 50对比p50 pro哪个好？

    Mate 50更好Mate 50是2022年9月发布的机型，P50 Pro则是2021年7月发布的手机，两者差距有一年，许多配置都有一些差距。处理器方面，Mate50是骁龙8Gen 1（4G），P50 pro是骁龙888（4G），它们刚好差距一代；屏幕方面两款手机差不多，都是120Hz刷新率的屏幕；摄像头则是P50 Pro略好一点，是后置四摄组合，Mate 50是后置三摄；其他配置，比如电池、充电，都差不多，都支持华为66W快充总体来说，Mate 50由于处理器性能更强，因此是两款手机中更加值得选择的一个手机

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  • 米兔儿童电话手表5C怎么绑定手机APP？

    按照以下步骤进行绑定。米兔儿童电话手表5C首次使用绑定方法：1、 在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App；或扫描手表端二维码下载安装米兔 App；或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上的二维码进行绑定（手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面或手表已被绑定，重新调出二维码步骤：表盘界面（时钟界面）底部上划→二维码）。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。

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  • 米兔儿童电话手表5C和6C有什么区别？

    有以下区别。1.处理器不同。米兔儿童电话手表6C是用SL8521E，而5C是SL8521ET。2.内存规格不同。米兔儿童电话手表6C是512MB+4GB的内存，而5C是256MB+512MB的内存。3.电池不同。米兔儿童电话手表6C电池是950mAh，而5C是900mAh。4.定位不同。米兔儿童电话手表6C是九重高频精准AI定位，5C是 9 重AI定位。5.米兔儿童电话手表6C支持安装微信QQ，而5C不支持。

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  • 华为Mate 50对比苹果13哪个好？

    各有优点华为Mate 50和苹果13虽然是相差一年的机型，但这两款手机都有各自的优点。比如在处理器方面：苹果13的优势是A15处理器，性能要比Mate 50上的更好，且它还支持5G网络，对于必须要5G手机的用户来说苹果13是优先选择；在屏幕方面Mate 50更好，它的屏幕是120Hz刷新率，有息屏显示功能，苹果13则没有高刷新率的屏幕；摄像头方面，是Mate 50比苹果13更好，它不仅镜头数量更多，主摄也是像素更大，拍摄远距离以及夜景环境效果更好；续航方面是Mate 50更好，不仅电池容量更大，充电66W也更快，苹果13的充电仅仅是20W总体来说，如果你一定需要5G手机的话，肯定是首选苹果13，如果你不考虑5G手机，Mate50各方面性能也不错

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么更换表盘时钟？

    按照以下方法进行更换。米兔儿童学习手表6C支持更换表盘、时钟格式。【如何更换表盘格式】在表盘界面（时钟界面）长按，然后点按左右箭头更换表盘，或表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---切换表盘---点按左右箭头更换表盘。【如何更换时钟格式】支持选择 12 小时和 24 小时制，设置路径在表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---时钟格式---选择 12 小时或 24 小时制。

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  • 华为Mate 50可以折叠吗？

    不可以华为Mate 50系列不可以折叠，它的屏幕是直屏/曲面屏，无法向Mate X系列或者是小米 MIX Fold系列、三星Galaxy Z Fold系列那样将屏幕折叠起来。Mate 50系列的屏幕有直屏和曲面屏，标准版Mate50是直屏，Pro系列则是曲面屏，且都支持120Hz刷新率。

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置远程关机开机？

    按照以下方法设置。1.米兔儿童学习手表6C 不支持关机状态下远程开机，但是可以通过 App 远程关机并设置定 时开机。2.设置步骤:米兔 APP→我的→手表管理→手表关机→上下滑动选择“关机 xx 小时后自动开机” 并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在 xx 小时后自动开机。

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  • 华为Mate 50是鸿蒙3.0系统吗？

    是华为Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙OS 3.0版本新特性基本上分为六种：超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。鸿蒙OS 3.0版本的特性还有非常多，比如新增文件中转站、智感扫码、文件/应用无损压缩等功能，可以促进消费者的日常使用体验。

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置闹钟？

    按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。

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  • 华为Mate 50什么时候开售？

    9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道

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  • 米兔儿童电话手表6C支持小爱同学吗？

    支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。

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  • 华为Mate 50为什么用高通？

    一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。

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  • 米兔儿童电话手表6C温度很高怎么办？

    按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。

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  • 华为Mate 50充电器能用其他品牌的吗？

    可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率

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  • 米兔儿童电话手表6C通话声音小怎么办？

    按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。

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  • 华为Mate 50能不能装两个移动卡？

    可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。

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  • 华为Mate 50有5G手机壳吗？

    有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品

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  • 华为Mate 50摄像头怎么样？

    主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.

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