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特斯拉宣布将于北美时间9月30日举行2022 AI DAY

2022-08-24 10:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:特斯拉官方微博，特斯拉将于北美时间9月30日举行2022AI DAY。

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今年6月，马斯克曾在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，他为此将这特斯拉的第二个人工智能日（AI Day）推迟到9月30日。

马斯克表示，AI Day 的根本目的是“说服优秀的人工智能、软件和芯片人才加入特斯拉”。除了发掘人才，“特斯拉日”是一个解决众多消费者好奇心的机会，也起到了拉动特斯拉粉丝的作用。

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