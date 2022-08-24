特斯拉宣布将于北美时间9月30日举行2022 AI DAY

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:据特斯拉官方微博，特斯拉将于北美时间9月30日举行2022AI DAY。
今年6月，马斯克曾在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，他为此将这特斯拉的第二个人工智能日（AI Day）推迟到9月30日。
马斯克表示，AI Day 的根本目的是“说服优秀的人工智能、软件和芯片人才加入特斯拉”。除了发掘人才，“特斯拉日”是一个解决众多消费者好奇心的机会，也起到了拉动特斯拉粉丝的作用。
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据国外媒体报道，特斯拉发布消息称，将于北美时间9月30日在加州帕罗奥图举行2022 AI DAY...马斯克表示，若未来两年内“擎天柱”能够量产，在规模效应下，其成本比汽车还要低，售价或许为2.5万美元（约合人民币16.74万元）...
特斯拉人形机器人被命名为Optimus“擎天柱”，Optimus高1.72米，重56.6千克，身体由特殊材料制成，头部为可显示信息的屏幕...届时，“擎天柱”机器人的现身应该是“史诗级”的发布...
发布全新的ColorOS13操作系统...而基于这样的构想，OPPO即将在8月30日的OPPO开发者大会上，发布全新的ColorOS13，以及一款基于ColorOS的智慧跨端系统...
在今日召开的「2022世界智能网联汽车大会」新闻发布会上，工业和信息化部装备工业发展中心总工程师刘法旺介绍说，2022世界智能网联汽车大会将于9月16日至19日在北京中国国际展览中心（顺义馆）举办...全力打造全球规模最大、级别最高、影响力最强的世界智能网联汽车平台，为世界智能网联汽车发展提供中国方案...
据华为开发者官网显示，第四届华为开发者大会2022（Together）于10月21日线上线下全面举行...第四届华为开发者大会2022将汇聚智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验...
京东发布2022年第二季度财报...8月23日，京东集团发布了其截至2022年6月30日止三个月及六个月的未经审计财务业绩...财报显示，2022年第二季度，京东净收入为2，676亿元，同比增长5.4%...小鹏汽车发布2022年Q2财报...昨日下午，小鹏汽车发布2022年Q2财报称，第二季度总营收74.36亿元，同比增长97.7%;上半年营收近150亿，同比增长121.9%...财报还显示，小鹏自营充电站达1，000座，包括超充站799座，目的地站201座...
全面升格省级展会，全力打造展购平台，台博会将在今夏9月强势归来!...第十三届台博会以“领航湾区智造 强链融合先行”为主题，重点呈现数字经济、元宇宙、5G、物联网、半导体、电子等领域产品，在面临国际形势和台海局势严峻复杂、国内新冠疫情反复和经济下行压力增加的背景下，呈现出比历届更好的势头，质和量都取得突破，呈现“五力”亮点，深化台博会作为台商拓展市场、采购对接、数字转型专业平台的定位，助力东莞探索建设两岸融合发展先行地......
DoNews8 月 16 日消息（邵忱）随着电动汽车的不断发展，越来越多的用户选择购买电动汽车，但目前的生产供应难以满足庞大的市场需求，因此，提升供应能力成了整个产业链的目标。据悉，松下公司将在 2024 年前把对特斯拉的电动车电池供应量提高约 10%。在今年 7 月份，松下宣布将在美国堪萨斯州兴建第二座电动车电池工厂，该工厂可能为特斯拉提供 4680 电池。但在松下的规划中，该工厂最快也要到 2024 年才能启用，所以松下目前只能通过改善现有设施来满足特斯拉庞大的电池需求。此外，松下正计划向内华达州超级电池工厂派遣生产监督员，以?
苹果正式宣布将于北京时间9月8日凌晨1点举办特别活动，并在ApplePark进行在线直播...毋庸置疑，此次秋季发布会的绝对主角将是iPhone14系列手机和iOS16操作系统，其它可期待的新品预计还有AppleWatch8、HomePod2、AirPodsPro2等...手机方面，iPhone14系列今年将有四款，分别是6.1寸的iPhone14、6.7寸的iPhone14Max/Plus、6.1寸的iPhone14Pro和6.7寸的iPhone14ProMax...
苹果终于官宣了2022秋季发布会的安排：将于北京时间9月8日凌晨1点举办特别活动，并在ApplePark进行在线直播，活动Slogan为“FarOut（超前瞻）”...评估2022秋季发布会将主推iPhone14系列手机和iOS16操作系统，此外还将发布AppleWatch8、HomePod2、AirPodsPro2等新品...
支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。
一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。
按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。
可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率
按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。
可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。
有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品
主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.
2022年9月苹果iPhone14 紫色会在2022年9月中下旬正式开售。iPhone14会在北京时间9月8日凌晨发布，一周之后用户就可以正式预定该系列手机，也包括紫色版本，发货时间则是9月底开始，越早下单的用户可以越早获得机子。紫色会是今年最热门的颜色之一，主要原因是该颜色是新的配色，基本上每一年新颜色都会吸引比较大的关注度，今年的紫色相信也会比较火爆
按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X无法登录APP，您可以： 1. 确认当前网络是否正常，更换网络尝试； 2. 清除APP后台后重新打开尝试。
可以苹果iPhone14的基带是骁龙X65，而去年的iPhone13基带是骁龙X60。骁龙X65基带性能可以达到10Gbps万兆网速，该基带也是全球首个符合3GPP Release 16 5G规范的5G调制解调器到天线解决方案，支持全球不同地区的主要频段，也是全球首个10Gbps 5G基带。目前大多数的安卓旗舰手机都是使用的骁龙X665基带，在信号方面都表现不错，因此iPhone14的信号应该会有提升
按照以下方法操作。米兔儿童手表系列连接充电器后无反应或充电断断续续，建议你:1.检查磁吸头是否正常自然吸附并接触手表主体，检查充电器是否正常（可尝试更换电源适配器），检查插座板是否供电正常，如有条件可以更换充电线测试;2. 确保手表本体和磁吸充电线上的金属探针没有脏污或受到腐蚀。可定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸线上的金属探针。3. 若手表长时间未使用已严重亏电，请连接充电器耐心等待，充电一段时间后再查看充电状态是否正常;4. 确保手表系统已升级到最新版本;5. 若以上方法无效，建议申请售后处理。
9月中旬开售苹果iPhone14 紫色会和其他颜色一样，在9月中旬开始接受预定，9月底左右开始上市销售。iPhone14预计会推出多个颜色，包括黑色、白色、红色、粉色、紫色等，其中紫色会是今年的主推颜色，因此有可能十分火爆，前期的货源也会比较紧张，因此想要购买新颜色的话，建议要提前预定好
一样苹果iPhone14和iPhone13在外观上几乎是一样的。它们都是使用6.7英寸的屏幕，铝金属边框，前后双玻璃材质，后置双摄像头。但iPhone14的后置摄像头模块会更大、更厚一些，之前的iPhone13手机壳可能没办法在iPhone14上继续使用。另外iPhone14的重量比iPhone13也略微重一点点，主要是因为相机模块变大导致
按照以下方法进行安装。米兔儿童学习手表6C支持标准Nano-SIM卡，请勿使用剪卡插入手表卡槽内，否则可能造成SIM卡无法正常插拔并损坏卡槽。 SIM卡安装（如图）:1、 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出;2、将Nano-SIM卡的缺口对准卡托上的缺口，放入卡托里（芯片朝下），再插到表体中。注意插紧，以保证效果。 取出SIM卡: 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出，即可取出SIM卡。
不会苹果iPhone14和iPhone13普通版的配置差不多。处理器方面iPhone14是满血版的A15，iPhone13是残血版的A15；屏幕方面都一样，是6.1英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；摄像头方面也都是后置双摄，但iPhone14的主摄像素更大，相机也会更厚一点；续航和充电方面，iPhone14更好一点，预计视频播放时长可以提高2小时。其他基本参数iPhone14和iPhone13会差不多，使用的体验可能不是很明显
按照以下步骤连接。WiFi连接步骤：方法 1：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置→WiFi→开启 WiFi 开关后选择 需要连接的 WiFi 并输入密码。方法 2：进入米兔 App——手表管理——连接 WiFi，选择底部的添加 WiFi，输入对应 WiFi 密 码，即可通过米兔 App 让手表连接手表周边的 WiFi。如需手表自动连接WiFi且手表息屏 15 分钟后不会断开WiFi，可以在米兔App---我的---手表管理---连接WiFi---开启“自动连接 WiFi”选项。
iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus苹果iPhone14系列一共有四个型号，分别是iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus，其中iPhone 14 Plus是新增加的型号，屏幕尺寸为6.7英寸，取代之前的小屏幕版本Mini。今年升级幅度比较大的是iPhone 14 Pro系列，屏幕为新设计的药丸屏幕，支持息屏显示功能
不支持。米兔儿童学习手表6C仅支持连接2.4GWiFi，但不支持企业级加密WiFi和5G WiFi。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
设置内使用面容ID添加苹果iPhone14设置人脸识别的方法是【设置】——【面容ID及密码】——【重设面容ID】，同一个iPhone手机可以设置两个面容，可以选择一个用户戴口罩和不戴口罩两种情况下的人脸识别。