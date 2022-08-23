纯牛奶不合格 麦趣尔被罚7315.1万；滴滴出行、高德等11家平台被约谈；什么值得买发布半年报

纯牛奶 不 合格 麦趣尔 被罚7315.1万

昨日，麦趣尔发布公告称，收到《昌吉市市场监督管理局行政处罚决定书》，因构成超范围使用食品添加剂生产食品的行为，没收公司违法所得36万元，没收全部不合格纯牛奶产品，罚款7315.1万元;

麦趣尔表示，公司现全部整改完毕，相关停产已经结束，逐步恢复纯牛奶生产，检验合格后上市销售。公司高度重视本次事件，认真分析总结经验教训，加强食品安全意识， 强化领导责任落实，增强全体员工的法律意识和社会责任意识，认真落实食品安 全主体责任，做到“零隐患，零风险”，确保公司产品质量安全。

据悉，2022年6月27日，昌吉市市场监督管理局收到国家食品安全抽检信息系统 平台推送浙江省丽水市庆元县市场监督管理局检验报告，检验结论为麦趣尔2批 次纯牛奶含有丙二醇，为不合格食品。

什么值得买发布半年报

8月22日，值得买科技发布2022年半年度报告称，上半年实现营业收入6.06亿元，同比下降4.02%;实现归属于上市公司股东的净利润2019.9万元，同比下降76.19%。

报告还显示，2022年上半年，“什么值得买”月平均活跃用户数为3681.4万人，同比增长7.42%。截至2022年6月30日，平台注册用户数达2441.5万，同比增长32.52%;

滴滴出行 、 高德 等11家平台被约谈

据交通运输部消息，8月22日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行、高德、曹操出行、首汽约车、美团打车、万顺叫车、享道出行、如祺出行、阳光出行、嘀嗒出行等11家平台公司进行了提醒式约谈。

约谈指出，经梳理行业监测、群众来电来信及媒体报道等情况，发现部分平台公司存在企业主体责任落实不到位、侵害从业人员和乘客合法权益、非法营运突出、潜藏安全稳定风险隐患等问题。

约谈要求，

一是要深入排查整治各平台公司存在的稳定风险隐患，及时做好防范化解，确保行业稳定。

二是要落实交通运输新业态平台企业“阳光行动”要求，提高经营策略的公开透明度，健全客服体系，维护从业人员和消费者合法权益。

三是要严格按照有关规定，依法合规开展经营，严把准入关，清退不合规车辆和人员。聚合平台要确保接入的网约车平台符合有关规定，督促接入的网约车平台公司加强车辆和人员管理。出现安全事件时，聚合平台公司要依法履行先行赔付责任，并和涉事网约车平台公司共同做好事故处理工作。

四是要加强运营安全管理，提升安全生产能力，完善安全事故应急处置机制，加强司机管理和教育培训。

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