网信办：2022 年以来清理违规短视频 235 万余条

站长之家（ChinaZ.com）8月18日消息:据央视新闻报道，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华介绍，这些年中央网信办在专项行动当中，突出、重点打击“色、丑、怪、假、俗、奢、赌”等违法违规信息内容，16家重点直播、短视频平台，2022年以来清理违规短视频235万余条，处置处罚违规主播、短视频账号22万余个，打赏失度、规范失范、功能失范、恶意营销这样一些突出问题得到了有效治理。

中央网信办还强化网络用户的账号管理，规范自媒体信息内容发布，指导各网站平台不断优化改进算法模型，推动解决信息茧房、算法歧视、大数据杀熟等突出问题，从而有力地维护了网民的合法权益，也推动了网络生态整体向好。

在主体责任强化方面，盛荣华表示，中央网信办强化监管，注重综合治理，让各网站平台由“要我管”逐步向“我要管”转变。各网站平台进一步强化了主体责任，不断完善管理规则，强化信息标识，优化算法模型参数，主动清理一些违法有害信息，处置一些违法违规账号。特别突出的像MCN机构，通过这几年的治理，更加重视旗下的账号信息内容的安全问题，也加强了内容审核力量，主动接受公众监督，还有像公众账号、内容主播等也都能积极发布优质内容产品，成为正能量传播的重要力量。

盛荣华指出，下一步，工作重点归纳起来就是抓好“三个主体”“三个规范”:“三个主体”包括，网站平台、信息内容生产者和MCN机构。网站平台就是要把牢信息内容呈现的第一道关口，切实管好重点产品、重点环节。信息内容生产者和MCN机构必须坚持正确导向，切实遵守管理要求，对问题突出、整改不力的，将从严处置处罚，集中曝光警示。“三个规范”是要规范功能设置，要全面地规范榜单、打赏、连麦PK等重点功能的设置，及时地遏制各类问题乱象;规范技术应用，督促平台严格落实好算法推荐等管理规定，完善人工干预和用户自主选择机制，以技术规范来保障内容规范;规范链条管理，加强信息内容全流程、全链条管理，深挖乱象根源，特别是要斩断利益链条，从而促进行业规范健康发展。

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