腾讯上半年研发投入同比增长26%，数据库等自研产品表现亮眼

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息:8 月 17 日，腾讯发布 2022 年Q2 业绩报告，“金融科技及企业服务”营收 422 亿元，占总营收的31.5%。上半年腾讯研发投入达到 304 亿元，同比增长26%，在数据库、大数据、人工智能等领域收获多项亮眼成绩。
财报显示，腾讯云分布式数据库TDSQL收入同比增长超过30%，在企业服务收入中占比超过5%。新版腾讯云原生数据库TDSQL-C比传统云数据库有近200%的性能提升。
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上半年，信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%，增速较1—5月份回落0.1个百分点，在全行业收入中占比为65.5%...从地区来看，上半年，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、山东省、浙江省软件业务收入分别为9840亿元、8329亿元、6102亿元、4144亿元和3737亿元，分别增长11.2%、8.2%、10.2%、17.8%和5.1%，五省（市）合计软件业务收入32152亿元，占全国比重为69.5%，占比较去年同期回落0.4个百分点......
中国联通香港发布公告称，2022年上半年，公司营业收入实现人民币1，762.6亿元，同比增长7.4%;2022年上半年，公司净利润实现人民币109.6亿元，同比增加人民币17.9亿元...报告显示，该公司上半年服务收入1610亿元，同比上升8.3%，增速创近年同期新高...上半年实现移动服务收入人民币849亿元，同比提升3.4%，移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户淨增2，999万户达到18，492万户，5G套餐渗透率达到58%，用户结构进一步优化...
财报数据显示，今年上半年李宁收入达124.09亿元，同比增长21.7%;毛利62.01亿元，同比增长8.8%...财报显示，李宁上半年中国市场电子商务渠道收入为35.34亿元，同比增长19.2%，占总收入28.5%，但相较去年增速有所放缓...今年4月份，李宁入局咖啡，在门店中为消费用户免费提供现磨咖啡...
工信部数据显示，上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%，增速较1—5月份提高0.3个百分点...其中云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%，数据中心业务收入同比增长17.3%，物联网业务收入同比增长26.9%...
数据显示，京东上半年咖啡总体成交额同比增长超50%，其中咖啡液成交额同比增长499%，速溶冻干咖啡成交额同比增长163%...含有提神、抗疲劳功能性成分的商品如牛磺酸成交额同比增长2.1倍，动物蛋白成交额同比增长2倍，枸杞成交额同比增长1.5倍...洋甘菊成交额同比增长1.5倍，茶氨酸成交额同比增长3倍，褪黑素成交额同比增长1.5倍...
财报显示， 2022 年上半年，中国有赞收入约为人民币7. 3 亿元，其中订阅解决方案收入约为4. 4 亿元，商家解决方案收入约为2. 8 亿元...2022 年第二季度经营亏损约1. 3 亿元，亏损同比收窄48.9%，环比收窄62.2%...
数据显示，公司实现营业收入19.68亿元，较去年同期增长35.21%...
中国联通发布公告称，2022年上半年，公司实现主营业务收入人民币1610亿元，同比上升8.3%，实现净利润47.86亿元，同比增长18.7%；每10股拟派发现金股利0.663元，共计拟向本公司股东派发约20.19亿元的股利...政企精品网建设方面，Top150城市汇聚区覆盖率达到98.8%，Top150城区综合接入区覆盖率达到90.2%，打造政企客户网络差异化竞争优势...上半年移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户净增2999万户达到18492万户，5G套餐渗透率达到58%......
数据显示，今年 1 至 6 月，该省跨境电商交易规模为446. 71 亿元，同比增长67.8%，其中出口436. 70 亿元，同比增长74.6%，进口10. 01 亿元...1 至 6 月，四川全省实现市场采购贸易方式出口 16121 单，货值15. 76 亿美元，折合人民币102. 44 亿元，单数同比增加1. 7 倍，货值同比增加3. 1 倍...
蔚来公布数据称，2022年7月，蔚来交付新车10052台，同比增长26.7%...智能电动中大型SUV ES7试驾将在各城市陆续展开，预计8月28日开启交付...
不能。小米Watch Color 2是不能测血压的，只支持血氧监测、睡眠监测、24 小时的实时心率监测等功能，血压检测是需要专业的医疗设置才可以进行检测，所以为了自己和家人的安全着想，还是买血压计来测试血压比较好。
可以AirPods Pro2可以同时连接两个设备，首先连接一个设备后，取出一个耳机，然后再合上盖子，再次打开盖子，长按配对按钮，将耳机与第二台手机适配即可，这样的话两个耳机就可以和两个不同的设备进行配对。
可以AirPods Pro2既可以连接iPhone，也可以连接安卓手机。连接方法是：将两只AirPod放入充电盒，并打开盒盖，按住充电盒背面按钮，直到状态指示灯呈白色闪烁；打开手机蓝牙，在列表中点击AirPod即可连接
支持。小米Watch Color2是支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。蓝牙5.2版本中对的ATT协议进行了完善（EnhancedAttributeProtocol），EATT支持并发事务，允许与来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉，并允许在连接期间更改ATT最大传输单元（MTU）。总的来说，这些更改可以在设备上提高和改进用户体验，当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗（LE）协议栈时，可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用，以阻塞另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟，并改善用户的响应体验。
按照以下方法操作。在确保手机联网正常、手表和手机蓝牙连接正常的前提下，Xiaomi Watch Color2可以通过以下任意一种方式唤醒小爱同学，说出语音命令，手表识别语音命令并启动对应的服务。1、长按电源键1秒唤醒;2、手表进入应用列表页面，点击小爱同学图标;3、手表主页面左右滑动进入小爱同学卡片，点击悬浮球唤醒。
可以AirPods Pro2可以连接Mac电脑，也可以通过蓝牙方式连接PC电脑。在连接前需要确认电脑打开了蓝牙连接，将两只AirPod Pro放入充电盒中(盒盖呈打开状态)，按住充电盒的圆形适配按钮，等待充电盒指示灯闪烁白色时在电脑蓝牙设置列表中找到并点击AirPodsPro名称，成功配对后即可连接使用。
可以AirPods Pro2可以使用20W的快充充电，即使是使用功率更高的充电器，实际上对耳充电盒来说，充电功率上限是一定的，因此是多少W的没有太大影响，如果是有苹果iPhone、iPad的充电器，直接给耳机充电即可。
支持。小米Watch Color2 支持小爱同学。目前Xiaomi Watch Color2 上的小爱同学支持 40 多种生活运动工作场景，支持百科查询、闲聊、智能家庭控制、手表功能直达、手表设置修改等语音操作。 可在小米运动健康APP的小爱技能中心，查看全部支持的技能。
充电可能不充分AirPods Pro2耳机底部的充电位置可能有一些脏东西影响了充电效率，导致耳机的电量不一样，因此可以将耳机取出，用干净的布擦拭底部的充电接触位置，让其可以更充分的和充电盒接触。此外也可以送往苹果直营店让工作人员检测耳机是否正常，如果还在保修期内可以考虑更换
按照以下方法进行连接。支持连接蓝牙耳机，连接方式如下：1.打开手表设置---蓝牙耳机，等待蓝牙耳机搜索完成，在蓝牙耳机列表中点击要连接的耳机，等待手表连接成功即可；如有已配对的蓝牙耳机，点击要连接的耳机名称，进入详情页点击重新连接，等待手表连接成功。2.耳机管理：已配对的耳机会展示在耳机列表中，点击要进行管理的耳机，可在详情页对耳机断开连接、恢复连接、取消配对。3.使用场景：除通话过程和语音助手外，所有手表音频均支持通过蓝牙耳机播放。
降价不多AirPods Pro2发布出来后，airpods3的价格可能有一些小幅下降，但不会降价特别多，主要原因是airpods3和AirPods Pro2定位不一样，airpods3是入门型号，半入耳设计，没有主动降噪功能，其原本的定价已经是比较便宜，因此他们的用户群体不太一样，价格因此也影响不大
可以。小米Watch Color2是可以连接蓝牙耳机的，Xiaomi Watch Color2支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。
预计会降价200元左右AirPods Pro2如果发布之后，第一代AirPods Pro预计会继续降价。实际上目前电商平台上的AirPods Pro第一代价格已经比苹果官方价格便宜很多，大概是在1200元左右，如果第二代发布的话，第一代预计价格会再降到1000元左右，考虑到它拥有降噪功能，这个价格性价比也十分的高
按照以下方法操作。1.Xiaomi Watch Color2可以控制手机播放音乐，使用此功能需手机和手表处于连接状态，小米运动健康APP中消息通知打开，消息通知使用权开启。2.使用方法:手机端打开音乐播放器，开始播放音乐后，手表端进入功能列表，选择音乐图标即可进入音乐控制页面，可以实现音乐开始/暂停、切换上一首/下一首，音量加/减功能。3.目前支持市面上大多的音乐播放器，但由于音乐播放器的开放程度及APP版本上的差异，可能会在一定程度上影响手表音乐控制功能的体验。
1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。
防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。
不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。
有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。
预计1999元AirPods Pro2 首发价，也就是官方零售价预计是1999元，和上一代的价格是一样的。AirPods Pro2主要升级的地方是芯片升级，让耳机功耗更低提升了续航，此外在降噪功能也有提升，同时会支持持蓝牙 5.2 和 LC3，提高了音效