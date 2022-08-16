淘宝平台新增美女素材营销禁售规则

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:为了规范淘宝网网购平台的市场管理秩序，今天，淘宝发布《淘宝平台违禁信息管理规则》新增美女素材、借宗教营销等禁售规则的公示通知。
规则明确禁止发布以宗教名义进行商业宣传的商品或信息，禁止发布传教类商品或信息，如念经机、传教视频等。
同时，淘宝平台还新增美女素材营销禁售规则。美女写真素材类虚拟商品，包括但不限于美女写真、素材、套图等图片或视频类商品。
此次规则变更于2022年8月16日公示，将于2022年8月23日正式生效。
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淘宝网发布通知称，为了规范淘宝网网购平台的市场管理秩序，为消费者营造安全安心的网购环境，提升消费者的购买信心和满意度，淘宝网将依据国家相关法律法规，《淘宝平台违禁信息管理规则》新增借宗教营销、传教类商品、美女素材虚拟商品等禁售规则...此次规则变更于2022年8月16日公示，将于2022年8月23日正式生效...2、新增对未成年人造成不良影响的美女写真素材类虚拟商品...美女写真素材类虚拟商品，包括但不限于美女写真、素材、套图等图片或视频类商品...
今天，淘宝发布关于新增《淘宝直播珠宝基地商家软件服务费规则（试运行）》的公示通知...规则明确，针对珠宝基地绑定商家，除黄金首饰软件服务费为0.3%，K金首饰、铂金/PT（新）软件服务费为1.2%外，饰品/流行首饰/时尚饰品新，文玩/邮币/字画/收藏等其余类目软件服务费均为3.0%...“天猫软件服务年费”优先于“淘宝直播软件服务费”进行结算，当商家已缴纳“天猫软件服务年费”，则无需再缴纳“淘宝直播软件服务费”......
若双方经协商一致确认继续建立绑定关系的，可按流程延续双方绑定关系;若双方经协商一致确认不再继续绑定的，在本规则生效之日后，主播/机构双方任意一方发起解绑流程，无需对方同意，即可解除双方绑定关系...若机构绑定的主播连续150天内无开播记录，平台将给予机构沉睡主播为期30天的激活期，30天内该主播有效开播场次≥1场（有效开播场次指直播时长30分钟以上），则视为激活成功，主播与机构可延续绑定关系;若30天内该主播有效开播场次<1场，该主播可以发起解绑流程，无需机构同意，平台将支持解除双方绑定关系......
淘宝发布关于新增《淘宝直播珠宝基地商家软件服务费规则（试运行）》的公示通知，规则变更于2022年8月17日进行公示通知，将于2022年8月24日正式生效...若商家存在违规发布商品涉嫌逃避软件服务费结算的行为，平台将根据《淘宝网市场管理与违规处理规范》、《淘宝直播管理规则》等相关规则对商家进行违规处罚，包含但不限于公示警告、限制指定商家/商品直播间挂品、根据违规商品成交情况罚扣商家违约金、进行支付宝账户管控措施等......
公告显示，2021年11月1688工业品行业推出工业品新人购营销活动，旨在对持续引入的工业市场精准买家，提供有价格竞争力且包邮的趋势商品，提升采购体验...新报名产品的营销活动与常规报名方式（入口位置:商家后台-营销-专场活动报名-活动名称搜索“工业品新人购”）的活动为同一活动，常规报名入口依然保留，商家可自主选品报名，由小二人工审核，审核标准同工业品新人购潜力商机品要求......
淘宝官博“万能的淘宝”发博宣布，淘宝上线方言语音搜功能...在完善消费者多重购物需求方面，今年 7 月 7 日，淘宝iOS版发布10.14. 0 版本，根据官方更新公告，用户可在下单时选择多个地址...
淘宝发布公告称，为了更好的促进淘宝网食品行业发展，保障行业卖家和买家合法权益，淘宝网拟调整《淘宝网食品行业管理规范》...本次规则调整主要变更点为新增“零食/坚果/特产>> 零食提货券>>月饼提货券”的准入指标要求...具体来说，变内容为:在三级类目“零食/坚果/特产>> 零食提货券>>月饼提货券”下发布商品的卖家，须提供以下任一凭证:...
疫情常态下带来社会消费习惯变化，性价比成重要决策因素，以花生日记为代表的CPS营销生态覆盖用户越来越多，同时也为品牌商家推广提供了高效获客的机会...通过搭建20万活跃社群，联结10万KOC，在同一平台为用户提供种草（心智占领）、长草到拔草的消费全链路服务，花生日记已深度参与孵化5个年销售过10亿元的品牌，超25个年销售过1亿元的品牌，其中包括新冰皮月饼代表品牌“榴芒一刻”、新牛奶品牌“认养一头牛”、新速食面品牌“拉面说”等，覆盖快消、美妆等多个领域，成为品牌方品效合一营销的有力渠道......
全网粉丝数百万的国风美女，近日入驻数字藏品平台Moment！Moment数字藏品在 7 月 13 日推出国风之《倾国倾城》系列，全套《倾国倾城》含有 5 位创作者发布的 10 款数字藏品...国风之《倾国倾城》系列数字藏品是Moment第一次发布国风系列作品，汉服爱好者和数字藏品爱好者不可错过...Moment数字藏品致力于为广大数字版权创作者和收藏者提供一个展示、交流、交易的平台......
抖音电商发布通知称，为规范电商直播间营销互动玩法，保障消费者利益...除抽奖、粉丝团任务玩法外，直播间宣传的所有形式营销互动玩法，玩法信息涉及的权益、商品/赠品等信息需在商品详情页展示...创作者宣传秒杀活动的，需按宣传的时间准时发起秒杀活动，并按照宣传上架对应的秒杀商品，不得进行虚假或引人误解的描述...涉及商品详情页信息发布的，创作者需与商家协商一致并由商家代为发布，商品详情页未展示赠品信息的，直播间推广时不得宣传......
有以下几点需要注意。OPPO Watch3VOOC 闪充使用条件:OPPO Watch3Pro 需使用额定输出为5V⎓2A 及以上、OPPO Watch3需要使用额定输出为5V⎓1.5A 及以上，且获得3C 认证的电源适配器搭配 OPPO Watch3系列专属充电底座使用。其中OPPO Watch3系列充电10分钟使用一整天，其中 “一整天”续航参考「全智能模式典型场景功耗模型」评估。
可以Apple Watch Series8蜂窝版可以上网，连接iPhone的时候使用iPhone的数据网络，如果没有iPhone的情况下，需要开通eSIM卡，然后也可以单独的使用数据流量。开通eSIM的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。 进入中国联通/移动/电信智能设备办理首页，阅读业务说明，点击确认继续
看个人需求Apple Watch Series8 蜂窝版有没有必要购买看个人的需求，如果是经常没有将iPhone带在身边，且有电话、短信不想要漏接的话，那么就需要购买蜂窝版本，如果手表只是作为室内运动和健康监测的话，那么普通版本即可够用。当然，如果是经常在户外跑步、游泳的情况，又不方便携带iPhone的话，蜂窝版还是比较好用的
不支持以下功能。连接 iOS 不支持使用 Fit，滴答清单，咕咚，薄荷健康，小睡眠，最美天气，同程旅行，喝水时间，同花顺，Keep，九号出行，岚图汽车，会跑，掌上公交，yoyo日常，同花顺，智导互联，智导互联云钥匙，具体以实际情况为准；微信支付需要下载「微信儿童手表版」方可使用。
不需要Apple Watch Series 8使用的是eSIM卡，是虚拟卡，不需要插入实体的SIM卡。目前蜂窝版可以在三大运营商开通即可使用，可以让Apple Watch支持在没有iPhone的情况下也可以打电话，收发短信等操作。
百度地图。导航实时跨屏支持百度地图，支持 OPPO 手机系统版本为 ColorOS 11.1 及以上。使用时，请确保手机“闪回键”功能已打开；2）NFC 公交卡现已支持全国 300+ 城市地铁公交，具体支持线路、公交卡及乘车折扣以当地运营企业为准。NFC 门禁卡功能支持模拟市面上频率为 13.56MHz 的门禁卡。不支持录入带门禁功能的银行卡、储蓄卡和公交卡。
支持。OPPO Watch3Pro是支持血管监测功能的，并且血管健康研究功能目前仅支持 OPPO Watch3Pro;手机仅支持 Android10以上，同时需要下载「健康研究 App」（进入手表>血管健康研究 App>扫描手表二维码，下载手机「健康研究App」）。血管弹性程度评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。
支持Apple Watch Series 8蜂窝版电信，联通，移动都可以使用，支持LTE和UMTS频段，只要在运营商处开通相关的eSIM卡服务即可开通使用。
手机健康App。OPPO Watch 3需要在手机健康 App 上的首页“家人健康”卡片添加家人欢太帐号，对方同意并设置共享数据后，可在手机端查看家人的健康数据。如家人双方都有手表，则可在手表上更方便地收到对方的健康提醒（家人活动达标、家人点赞活动达标、家人心率偏高偏低、家人不规则心律、家人跌倒提醒）。
“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”Apple Watch Series8 蜂窝版开通网络的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。 点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。进入中国联通智能设备办理首页，阅读业务说明，点击 确认继续 。
蜂窝版可以独立打电话、发短信Apple Watch Series8 蜂窝版和gps版最大的区别是，可以不需要携带iPhone的情况下，打电话、发短信、接收通知等需要使用数据流量的操作，都是蜂窝版可以单独完成的，GPS版本则一定需要iPhone带在身边才可以完成上述的操作，因此如果经常需要户外运动，但不想带手机错过重要电话、短信，则蜂窝版更好
支持以下遥控功能。小布找手机，仅支持查找 ColorOS 12.0 及以上，且手机端小布助手 7.9.0 或 5.18.0 及以上的手机使用。目前支持控制空调、洗衣机、电风扇、加湿器、空气净化器、台灯、扫地机器人、电动窗帘、电饭煲、微波炉、摄像头，更多技能持续拓展中，支持的智能家居品牌和种类参考 「OPPO 智能家居 App」。
不支持。OPPO Watch3是不支持血管监测的，只有OPPO Watch3 Pro版本才支持血管监测，如果你想要这个功能的话，就必须买Pro版本。血管是运输血液的生命通道，不良生活习惯会加速血管老化。只需戴上手表，30秒即可评估血管弹性，了解血管健康状况，提前规避心血管疾病风险。
410× 502 像素Apple Watch Series8 屏幕分辨率为410× 502 像素。Apple Watch Series8 将有三个版本：SE版、标准版、高端版（极限运动版），SE屏幕尺寸为40mm，与现有的Apple Watch SE一致。Apple Watch Series8 屏幕尺寸有41mm和45mm两个型号，与Apple Watch Series7一致，极限运动款Apple Watch Series8 手表的屏幕尺寸将扩大到47mm
屏幕更大、外壳更坚固Apple Watch Series8 极限运动款表壳尺寸会达到 42mm、46mm，也是目前以来尺寸最大的苹果智能手表，同时也会使用特殊材质与顏色，使得手表更加坚固，当然它也会提供各种运动健康功能，以及更好的防水性能
支持。OPPO Watch 3是支持家人关爱模式的，如果给自己的家人购买的话，可以知道自己家人的身体状况，如果出现了意外跌倒之类的状况，还能自动紧急呼叫，及时获得救助，家人心率、日常步数、睡眠质量都是可以看的。
2022年9月底Apple Watch Series 8预订的时间预计是在9月底。Apple Watch Series 8发布会时间预计是在9月初，在发布后的两个星期左右就可以开始预订，然后继续等待一周开始发货，也就是9月底或10月初首批用户就可以开始获得手表
不支持。OPPO Watch3的手机鼾声监测仅支持 Android6及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据，多维监测睡眠状态，配合连续血氧、睡眠呼吸率、心率变异性、鼾声等信息，及时评估睡眠呼吸风险16。
苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商Apple Watch Series 8第一批的预订渠道包括苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商，其中官网、直营店、天猫、京东会在发售日当天就可以下单预订，官网和直营店按照付款顺序开始发货，京东、天猫渠道有货源的时候就会上架，授权经销商一半在发售日当天也会开始供货。今年Apple Watch Series 8第一批发货时间预计是在发布会之后的两周左右。
支持。OPPO Watch3是支持实时跨屏功能的，这个功能就是在连接手机之后，可以开启实时跨屏的功能，然后可以把手机中的一系列信息显示在OPPO Watch3手表上，算是一个非常方便的功能，就等于你手机的第二块屏幕，还可以把导航的信息转移到手表上。