淘宝平台新增美女素材营销禁售规则

支持。OPPO Watch3是支持实时跨屏功能的，这个功能就是在连接手机之后，可以开启实时跨屏的功能，然后可以把手机中的一系列信息显示在OPPO Watch3手表上，算是一个非常方便的功能，就等于你手机的第二块屏幕，还可以把导航的信息转移到手表上。