快手电商专项治理电商直播PK期间五大违规行为

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:今日，快手电商发布了关于【电商直播PK期间违规】的专项治理公告，并总结了五种常见违规情形。

这些违规行为包括恶意炒作、违规价格营销、虚假宣传、不文明用语以及其他营销不合规行为。

快手电商表示，电商直播PK期间，带货达人和PK对象出现上述违规行为的，平台将依照《快手小店营销违规管理规则》采取包括但不限于暂停使用购物车、支付违约金、扣分、禁止直播、封禁快手账号等违规处理措施，同时将依据《快手小店电商PK管理规则》第四条、第五条的规定，对违规人采取临时关闭电商PK功能3-10天或永久关闭电商PK功能的违规处理措施。

在电商PK的过程中出现了违规行为，带货达人及其PK对象承担相同的违规责任，但一方对另一方尽到了监督提醒或自行及时主动中止违规行为的，平台可对其减轻或免于处置。

五种常见违规情形具体如下:

（一）恶意炒作

包括但不限于下列违规:

通过制造矛盾炒作，如:电商直播PK期间辱骂自身员工或对方主播，以此吸引人气带货;

砍价炒作:针对商品价格进行长时间、明显带有情绪的砍价;

剧本炒作，有明显的表演痕迹;

其他恶意炒作:以伦理、炫富、卖惨等违反社会公序良俗的元素炒作，以此吸引人气推广商品。

举例:

电商直播PK期间，某带货达人与PK对象就商品价格问题进行争吵，PK对象刻意压低带货达人的商品价格，最终带货达人同意改价。

（二）违规价格营销

包括但不限于下列违规:带货达人在电商直播PK中推广营销时实施过分夸大商品价值、虚假价格比较等方式误导消费者的情形。

举例:

主播推广纤体贴片与虚假价格比较，宣传:“线下都有卖的那五六百那也没多少钱就买呗”。

（三）虚假宣传

包括但不限于下列违规:

违规使用极限词，如:违规使用绝对化用语，使用虚假限时文案;

虚构原价、划线价，如:某带货达人宣称在某平台销售的一款连衣裤原价为200元，活动价100元。经核实，该款连衣裙在该平台的近七日最低成交价为150元;

违规宣传医疗功效;

虚构或夸大其他商品的功效，如:某款减肥保健品的商详页写明:一吃就瘦、三天见效;

宣传成人用品功效，在发布商品时宣传商品具有“壮阳”、“延时”等成人用品功效;

商品信息与宣传不符，如:商详页标示的商品规格、品牌、物流方式、运费、价格、售后服务等信息与直播间宣传的不符。

举例:

电商直播PK期间，某带货达人夸大实验效果宣传洗衣液去污能力。

（四）不文明用语

包括但不限于下列违规:

在电商直播PK时，口播/背景板/管理员评论/私信/榜单/聚人气挂件/商品卖点/商品详情页中出现有指向性的不文明用语;

带货达人/PK对象在PK过程中特指/泛指包括但不限于卖家、快手工作人员、带货达人/商户内部工作人员、对方主播等，实施辱骂、贬低、挑衅、诋毁、诽谤、恐吓或使用任何引起他人不满的字句的行为;

举例:

电商直播PK期间辱骂自己员工没有准备好耳机，以此吸引人气和对方主播。

（五）其他营销不合规

包括但不限于下列违规:

带货达人/PK对象在PK带货过程中，有性暗示或易于产生性联想的行为;

带货达人/PK对象在PK带货过程中，使用低俗用语，如:低俗语言点评女主播身材，采用性暗示的语言文字或声音等;

带货达人/PK对象穿着不雅，如:女性穿着过于暴露或过于紧身，刻意展示敏感部位。

举例:

在电商直播PK期间跳性暗示舞蹈，并发出性暗示的声音。

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