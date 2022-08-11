任天堂会社长回应暂不考虑调涨Switch售价：怕吓跑消费者

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:今年8月初，任天堂已确认不打算提高日本 Nintendo Switch 价格。彭博社最近向发行商以及其他游戏机制造商微软和索尼询问了这种可能性。任天堂回应，目前“没有计划”涨价。

近来，日元正在贬值，在过去一年下跌了21%。因此，电子制造商一直在略微提高电子产品价格以进行补偿。例如，与美国地区相比，苹果产品现在在日本的价格要高出25%。

据财联社报道，8月11日，任天堂社长古川俊太郎表示，为了不“赶走”消费者，目前不考虑以调涨旗舰游戏机Switch的售价来帮助缓和生产和运输成本日增的缺口。

据悉，古川俊太郎表示:“我们是在全球的多元娱乐环境下竞争，我们总是从我们提供的娱乐价值来思考定价。”他补充到，任天堂迄今为止已卖出1亿套Switch游戏，这对维持公司整体业务动能很重要。

统计数据显示，截至今年 6 月份， 2013 年发售的PS4 的全球总销量为1. 17 亿台，而 2017 年发售的Switch的全球总销量已经达到了1. 1 亿台，距离PS4 目前的销量仅差 714 万台。按照这一趋势来看，Switch的销量可能超过索尼PS2 创造的史上最高销量。

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