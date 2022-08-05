微念再诉李子柒公司 将于本月开庭

站长之家 8月 5日讯：企查查APP显示，杭州微念品牌管理有限公司与四川子柒文化传播有限公司案件新增开庭公告，案件将于8月17日在四川省绵阳市中级人民法院开庭。
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最新数据显示，截至发稿，李子柒抖音粉丝5233.6万，微博粉丝2675万，快手粉丝995.2万，B站粉丝777.4万...此前微念背后投资方告诉Tech星球，微念2018年、2019年、2020年营收分别为数千万元、3亿元、12亿元...一切像是为对冲“失去李子柒”风险而做的努力，不断拓宽自己消费品的基本盘，努力寻找替代李子柒品牌的新倚仗，向资本市场讲述更大的品牌故事......
一些李子柒本人不方便做的事，比如手撕前合作伙伴什么的，往往由民国代劳...去年10月，李子柒现身中外交流活动，与阿塞拜疆驻华大使互动;同月底，李子柒参与四川的“直播天府，美好乡村”;11月底，李子柒受邀参加广州2021亚洲青年领袖论坛，并表示自己其实还在进行视频创作，只是发布时间要看未来走向;...这步棋也走得漂亮...微念和李子柒之间的官司拉拉扯扯一年多，这期间也一度出现过“非洲李子柒（非洲媳妇Rose）”“男版李子柒”等补位选手...微念也想打造下一个李子柒......
文章称，2022年7月13日，杭州尔西文化传媒有限公司的控制权纠纷案迎来判决，杭州市滨江区人民法院依法宣判，驳回杨子愉（杭州尔西文化传媒现工商登记法定代表人）的所有诉讼请求...随着判决落地，杭州微念与其子公司杭州尔西文化传媒的商业纠纷案真相也逐渐明朗...（2021）浙8601民初2217号案一审亦明确判定尔西文化传媒败诉，目前处于二审阶段，杭州微念公司相信司法公正，很快将迎来最终判决...
据郑爽个人独资企业九江羊群效应影视文化工作室新增一则开庭公告，案由为不当得利纠纷，被告为上海赏译文化传媒有限公司、Z某某，该案将于8月16日在上海市崇明区人民法院开庭审理...此前郑爽曾因某电视剧片酬纠纷问题起诉某传媒公司，要求向其支付1.0825亿元，后郑爽撤诉...
该公司参保人数为0，今年4月以来，多次起诉多家互联网公司，包括抖音、快手、华为等，起诉B站就达31次...成都游术文化传播有限公司成立于2018年3月，注册资本50万人民币，法定代表人为张宇航，由张宇航、邱键分别持股58%、42%...《谭谈交通》是成都本土一档寓教于乐的交通警示类节目，因为贴近大众的节目特色和诙谐幽默的主持特点，赢得了成都市民的一致好评，其中很多期经典节目，在全国各大电视台转载，受到了热烈的关注......
该裁定书显示，因哔哩哔哩（俗称B站”）未经授权便大规模向公众提供CBA赛事视频的点播服务，中篮联（北京）体育有限公司（简称CBA公司”）起诉至北京市知识产权法院，向哔哩哔哩的经营者上海幻电信息科技有限公司、上海宽娱数码科技有限公司索赔4.06亿元...根据《民事裁定书》显示，中篮联公司请求判令被告立即停止侵犯2019-2020赛季的CBA版权，并且要求赔偿因著作权侵权和不正当竞争行为导致的损失406289308.19元，以及调查费572383.9元......
站长之家 8月 5日讯：特斯拉（上海）有限公司与车顶维权张某某名誉权纠纷案新增开庭公告，该案将于 8 月 30 日在上海市青浦区人民法院开庭审理...
文书显示，原告米哈游公司诉称，被告火山湖公司在微信公众号“新游速递工厂”投放的微信朋友圈广告中，擅自篡改使用原告游戏《原神》“西风骑士团”的画面，侵害了原告的著作权，同时混淆了被告游戏《云上城之歌-勇者传说》与《原神》及原告之间的关系，误导了消费者，构成不正当竞争...法院审理认为，被告火山湖公司在运营公众号上，刊载了与原告作品构成实质性相似的图片，侵犯了原告作品的信息网络传播权;同时被告侵权行为对资深玩家造成混淆，误以为《原神》与《云上城之歌》有关联，且公司经营范围与原告有重合，构成不正当竞争.....
文书显示，国家知识产权局曾对腾讯公司申请的服装鞋帽类王者世界”商标作出驳回复审决定...对此，腾讯公司起诉称，引证商标王者”权利状态不稳定，诉争商标王者世界”与引证商标在含义、文字构成等方面差异显著，不构成近似商标，诉争商标系原告对在先注册商标的延续性注册，请求法院撤销被诉决定，判令被告重新作出决定...法院审理认为，诉争商标完整包含引证商标王者”，在含义上未形成明显区别，若使用在同一种或类似商品上，易造成混淆、误认；...引证商标仍为合法有效的注册商标，仍构成诉争商标注册申请的在先权利障碍......
据国外媒体报道，当地时间周二，推特收购案举行听证会，旨在决定是否采纳推特要求快速审理本案的诉求...特拉华州衡平法院的首席法官凯瑟琳·麦考密克 作出裁定：将在今年10月进行为期五天的快速审理，驳回马斯克方面明年再开庭的请求...推特律师萨维特还指控，马斯克试图推迟审判，可能是一种“拖延时间”的策略...
3个镜头iPhone14 Pro会使用后置三镜头组合，其中主摄会升级到4800万像素，支持8K视频录制，同时继续会使用激光雷达。前置摄像头进行一次大升级，包括 iPhone 前置摄像头历史上的首次自动对焦。它还将有一个 6 元素镜头和 F/1.9 光圈
SteamOS。Steam Deck 运行经过修改的Arch Linux操作系统，称为SteamOS v3.0。虽然 SteamOS 之前是使用Debian Linux 为 Steam 机器开发的，但 Valve 表示他们希望对 Deck 的系统软件使用滚动升级方法，Debian 不是为这个功能设计的，而是 Arch Linux 的一个特性。SteamOS 软件包括对Proton的支持，这是一个兼容层，允许大多数为Windows开发的游戏在基于 Linux 的 SteamOS 上运行。据 ProtonDB（一个用户运行的数据库，它使用 Proton 在 Linux 中编译有关 Steam 游戏的游戏兼容性信息），Steam 的一些更受欢迎的游戏版本尚未与 Proton 兼容，主要是由于反规避和反作弊控制或数字版权管理(DRM)。Valve 表示他们正在与这些中间件解决方案的供应商合作，以改善对 Proton 的支持，同时鼓励开发特定于 Linux 的版本。
没有iPhone14 Pro继续使用的是Face ID面容解锁方式，目前苹果还未推出屏下指纹解锁方式，预计最快在iPhone15上才会看到屏下指纹解锁。Face ID解锁方式是苹果从iPhone X开始使用的解锁方式，使用过程十分的顺畅，在当时推出后获得不少的欢迎，但如果需要戴口罩的话，这种方式就比较麻烦，解锁有一定的失败率。
预计有iPhone14 Pro系列今年的新颜色预计是紫色，也会成为苹果今年主推的一个颜色，同时苹果在今年可能会取消往年的一个旧款颜色，大概率是远峰蓝，因此今年iPhone14 Pro的几个颜色大概率会是率色、银色、金色、紫色、石墨色这5个颜色。
安装win10。1.英雄联盟是需要windows系统才能运行的，那么只要Steam Deck安装上win10系统就可以玩了，具体的安装方法就是跟电脑一模一样，只要把Steam Deck当成是小号版的电脑就行了。2.如果要看文字教程的话建议看这篇：Steam Deck小白怎么安装win10？3.如果win10系统已经安装好了，那么直接去英雄联盟官网下载英雄联盟进行安装，之后就可以在Steam Deck玩上英雄联盟了。
LPDDR5iPhone14 Pro使用的是8GB LPDDR5。iPhone14普通版则使用6GB LPDDR4X。LPDDR5 对比上一代LPDDR4X内存速度提升了29%-50%，功耗还降低了20%，传输速度达到了6400MT/s，最大速度根据品牌（比如镁光，三星）和型号大小（6G/8G/12G）会有不同，镁光表示速度为5.5Gbps和6.4Gbps。
能玩。Steam Deck能够安装windows10或者是11，自然而然就可以下载switch模拟器了，目前switch模拟器还是比较成熟的，配置设置的对，异度之刃3已经可以流畅运行，未来switch模拟器还会更加完善，想必到时候也是可以超越switch了，毕竟NS目前的性能堪忧。不过Steam Deck上玩switch模拟器游戏的话就都是别人破解出来的游戏，没有联网功能，如果习惯玩正版，请支持正版了。
是iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max都是使用8GB的运存，LPDDR5。普通版的iPhone14是6GB运存，LPDDR4X。LPDDR5对比LPDDR4X闪存 4600Mbps速率相比，提升高达40%，而主流LPDDR5 芯片速率约为5500Mbps，有接近20%的提升
能玩。Steam Deck是能下载windows系统的，下载了windows系统就等于Steam Deck变成了一个掌机电脑，既然有了win10或者是win11系统，自然而然的就可以下载模拟器了，只要是电脑上能玩的模拟器，Steam Deck也是能玩的，甚至还可以玩switch模拟器，而且跑一些游戏也能达到30到40帧，毕竟性能也是可以达到GTX1050。
是包括iPhone14 Pro在内的iPhone14全系列都支持实体的双卡双待，可以支持国内三大运营商的5G网络。同时iPhone14系列预计使用高通骁龙X65基带，该基带采用4nm制程工艺，下行速率高达10Gbps，骁龙X65 搭载第 4 代高通 545 毫米波天线模组，支持最新的n259（41 GHz）频段，骁龙X65 拥有最全面的频谱聚合，覆盖包括毫米波和Sub-6GHz频段的全部主要5G频段。
官网。1.Steam Deck是有官方的Windows驱动的，大家可以在steam官网搜索到，具体的地址是:2.https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA83.Steam Deck 是一台 PC，可以安装其他应用程序和操作系统。如果您正在安装 Windows，则需要一些额外的驱动程序才能获得最佳体验。这些链接以及在 Steam 平台上安装 Windows 的注意事项可在下方找到。3.要进入启动菜单，请关闭电源。然后，在按住降低音量的同时按电源按钮。4.安装将在 Steam 平台屏幕上纵向（横向）。安装 Windows 后，您可以将其切换为横向。5.要在安装过程中输入您的产品密钥，您需要互联网。由于此时没有 Wi-Fi 驱动程序，因此您需要一个带有以太网端口的 USB-C 集线器用于互联网。6.支持 Windows10和 Windows11。对于 Windows11，请确保您在安装前拥有最新的操作系统更新（以获取支持 fTPM 的最新 BIOS）。
推荐iPhone14 Pro是iPhone14系列中比较推出的一个型号，主要原因有以下几点。首先处理器使用了更先进的A16，CPU、GPU性能都有了较大提升，屏幕从刘海屏变成了药丸屏，在外观上就可以一眼辨认出来，另外摄像头也是iPhone14 Pro升级较大的地方，它的主摄升级到了4800万像素，拍摄能力有明显升级。以上这些升级都是iPhone14 Pro比较值得购买的原因。同时iPhone14普通版的升级幅度并不大，除了处理器升级为满血版A15之外，其他方面升级并不多，因此想要体验大幅升级的话，还是建议购买iPhone14 Pro或者是14 Pro Max。
按照以下步骤进行安装。1.创建 Windows10安装驱动器。首先得去微软官网下载win10的安装驱动器，在官网或者是谷歌都能搜索到，其实就是把steam Deck当成是小型电脑就好了，一样的操作。微软的官网地址是在:https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10，下载放入USB。2.关闭电源，将 USB 驱动器插入Steam Deck。3.按住降低音量按钮并打开系统电源以访问启动菜单，如果您使用的是 Steam Deck的按键，请使用方向键移动到“EFU USB 设备”，然后按 A 将其选中，就是类似在电脑主板bios中设置USB启动。4.之后自动进入Windows 安装程序。如果你使用的是 USB-C 集线器，则可能需要插入键盘和鼠标。Steam Deck 的按键在这里会没反应，如果你没有键盘和鼠标，触摸屏可以使用。5.选择您的语言，然后单击或点击“下一步”。 6.单击或点击“立即安装”。7.激活 Windows。如果您有产品密钥，系统会要求您在此处输入。如果您需要，可以使用触摸屏键盘。如果您没有密钥，请选择“我没有产品密钥”。8.选择您的 Windows 版本，然后单击或点击“下一步”，可以选择专业版或者家庭版。9.同意条款和条件以继续。选中该框并单击或点击“下一步”，如果你不这样做，就会停止并返回 SteamOS。 10.选择自定义 Windows 安装。升级安装仅适用于已安装 Windows 版本的计算机。 11.当你去安装 Windows 时，你会注意到 SSD 被分成了八个分区，你不能在其中任何一个分区上安装 Windows，您必须删除分区才能安装 Windows，我们删除了分区8，这是其中最大的分区。12.选择“Drive0Unallocated Space”并点击或单击“下一步”。13.Windows 将开始安装。14.Steam Deck将重启，可能会看到屏幕方向发生了几次变化。15.接着就跟windows启动一样，可能会叫你设置一些东西，也可以跳过设置，如果您想连接到互联网，则需要一根以太网转 USB 电线。16.由于 Windows 驱动程序尚未最终确定，我们收到一条错误消息，显示“正在搜索显示驱动程序:屏幕、分辨率、性能和电池寿命可能会降低，直到兼容的驱动程序完成安装。”17.这时候你会发现屏幕是横的，转到开始 > 设置 > 系统 > 显示。18.向下滚动到显示方向并选择“横向”以将屏幕定向摆正。 19.接着去下载驱动。20.Steam Deck官方Windows驱动下载：https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA8 21.Windows双驱动备份：https://pixeldrain.com/u/ZCm5v2Ly 22.Windows双驱动备份备用链接：https://www2.zippyshare.com/v/EDtDiJll/file.html
不会iPhone14系列的屏幕材质依然是OLED，不是Mini Led。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro上使用三星显示屏公司的M12 材料组合，且它们都是LTPO TFT屏幕，支持苹果ProMotion显示技术，该技术支持120Hz可变刷新率。6. 1 和6. 7 英寸iPhone14 机型将会使用M11 材料组合制造的显示屏。
可以。Steam Deck完全支持windows系统和原生Steam os系统的相互切换，在国外视频网站上已经有非常多教程了，一些教程也搬运到了B站，如果买了Steam Deck想安装双系统的玩家可以看看这些教程进行安装，不过很多驱动是需要自己去谷歌寻找教程的，推荐给喜欢折腾这些玩家的人。
PWM调节iPhone14 系列的屏幕都是OLED屏幕，预计会继续使用PWM调光方式，而不是DC调光方式。从苹果首次使用OLED屏幕以来，在iPhone手机上都是使用PWM调光，这种全亮度低频PWM调光，为频率480hz，如果是连续使用时间较长，有可能出现眼睛疲劳的情况，因此有用户希望可以改为DC调光方式。
能玩。Steam Deck是能流畅运行低特效的魔兽世界的，可以在Steam Deck上下载暴雪战网然后下载魔兽世界进行游玩，毕竟Steam Deck的定制APU的性能相当于GTX1050，所以玩魔兽世界是可以的。不过缺点就是不能长时间游玩，如果玩的时间长的话，那么CPU、GPU的温度会爆表，甚至高达80度，在夏天游玩非常烫手，建议还是电脑游玩魔兽世界，或许如果出更新一代的主机会体验更好。
普通版iPhone14可能不会用A16普通版本的iPhone14可能会使用满血版的A15芯片，高端型号iPhone14 Pro会使用A16，这样在高低配之间就来开了差距，让消费者更容易区别两款的差距。A16芯片预计还是使用台积电代工，工艺较上一代又有新的进步，提升了功耗但减少发热，提升了续航表现，CPU和GPU都有升级。
不会iPhone14系列将取消粉色配色，今年的几款颜色应该是绿色、紫色、蓝色、黑色、白色、红色六种，其中紫色是今年的主推颜色，有可能取代去年比较火的粉色成为今年最受欢迎的颜色。iPhone14 Pro系列中，预计会有黑色、银色、金色、紫色，取消的有可能是远峰蓝这款颜色
不支持。Steam Deck支持蓝牙5.0（支持控制器、配件和音频）。蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准，蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化，蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位，提高传输速度和质量，增加有效工作距离。蓝牙5.0会加入室内定位辅助功能，结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位。