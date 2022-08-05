京东开放平台发布汽车用品类目招商激励政策 降低店铺保证金

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今日，京东开放平台发布了汽车用品类目招商激励政策，对部分类目开展新入驻商家资费激励政策。
该激励政策分为产业带商家招商激励政策和非车品行业招商激励政策，具体如下:
一、产业带商家招商激励政策
1、执行周期:2022年7月1日至2022年9月30日。
2.政策说明:
针对如下产业带/集散地商家，保证金由5万元优惠至3万元，助力产业带/集散地拓展。
产业带/集散地包含:安徽合肥、广东广州、浙江义乌、浙江三门、山东临沂、河北清河 - 南宫 - 邢台 - 临清（产业带）、江西南昌、山西太原、湖北武汉、江西新余、浙江天台、福建泉州、广东深圳、广东东莞、河南邓州、河南周口、河北石家庄、河南郑州、山东济南、江西九江、福建莆田、河南(驻马店-商丘)、湖南(长沙-株洲)、上海、江苏(苏州-无锡)、湖北孝感、浙江温州-瑞安、广东佛山、广东中山、广东惠州、河南漯河。
高危类目不参与，具体如下:电源、行车记录仪、车载蓝牙、车载电台、执法记录仪、火花塞、轮胎、蓄电池、汽机油、刹车片、柴机油、刹车油、刹车卡钳、GPS定位器。
二、非车品行业招商激励政策
1、执行周期:2022年7月1日至2022年9月30日。
2、参与商家范围:在京东开放平台开通过店铺，且正常经营除车品外其他类目的优秀商家。
3.政策说明:在执行周期内跨类目入驻汽车用品类目，且店铺跨类目经营前的经营水平达到考核标准，可享受店铺保证金由5万元减至2万元。
满足以下条件的商家需提供京东店铺经营截图，由招商人员核验:
（1）店铺销售额连续3个月大于10万元;
（2）店铺风向标大于50%;
（3）店铺咚咚应答率大于97%;
（4）店铺差评率小于7%;
（5）店铺开通时间大于180天。
三、阶梯保证金招商激励政策
1.执行周期:2022年7月1日至2022年9月30日。
2.政策说明:在执行周期内完成店铺开通并缴费的商家，首个服务期内店铺入驻保证金标准降低，需根据三级类目月度成交总额标准补缴保证金。详细标准见下表:
四、补充说明
1、阶梯保证金、产业带政策、非车品行业商家招募激励政策不能同时享受。
2.各类目招商负责人信息请见下表:
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