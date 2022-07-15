乐视被恢复执行近1.2亿

站长之家 7 月 1 5 日讯：天眼查App显示， 7 月 4 日，乐视网（天津）信息技术有限公司、西藏乐视网信息技术有限公司新增一则恢复执行信息，执行标的近1. 2 亿元。
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据乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增被执行人信息，执行标的约2.4亿，执行法院为北京金融法院...据凤凰网科技此前了解，乐视网于2010年时正式登陆创业板，成为国内首家上市且盈利的视频网站，后因2018年、2019年末净资产、净利润、扣非经净利润均为负值，在今年5月正式退市...
回顾过往，爱聊APP安卓版一经上市，就广受欢迎， 2019 年 3 月荣登华为应用市场和百度应用市场“通讯社交榜Top1”; 2020 年，爱聊荣登腾讯应用宝“星APP榜”五大新锐应用榜单;同年 6 月，爱聊APP总用户突破 7000 万人...爱聊十年来不忘初心，坚持服务单身人群，能够赢得用户信任的根本原因在于爱聊为安全交友提供坚持保障，为用户体验突破产品天花板...中国单身人口超过 2 亿...十年来，斗转星移，爱聊牢牢把握住单身人群市场，深入挖掘其细分需求，致力于解决单身人群的婚恋问题......
6月14日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增被执行人信息，执行标的约2.4亿，执行法院为北京金融法院...就在不久前的5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一则恢复被执行人信息，执行标的约19.81亿元...当时，乐视网的被执行总金额约32.77亿元...
此次爱聊全面升级品牌视觉，不仅是一次视觉上的升级，更是爱聊的战略定位升级，打造“自助、普惠、真实、高效”的新一代婚恋平台，致力于满足单身群体交友和脱单的深度情感需求，促进中国互联网婚恋市场健康有序的繁荣发展...战略定位同时升级，打造新一代婚恋平台...一直以来，爱聊以“自助、真实、高效”为用户的核心体验，如今致力于打造“自助、普惠、真实、高效”的新一代婚恋平台，增加“普惠”定位背后，是爱聊的核心战略目标...用户评价其爱聊使用体验时称，婚恋社交软件具备“轻社交”、“诚婚恋”、“强连接”、“低花费”的特征......
在我国超 10 亿网民中有大约30%属于“网生代”的背景下，网络方式的交友与脱单，已经成为青年群体尤其是单身青年群体最迫切的深度情感需求，也正是基于此，在国内仅爱聊APP这一个新一代婚恋平台，其用户就已经超过了1. 2 亿，其行业发展前景被持续看好！...找到可互动的人：对于有脱单需求的单身人群，在爱聊APP的语音速配、视频速配、同城速配、夫妻相、排行榜、游戏速配等功能版块，他们可以很快找到或由系统自动匹配到合适自己的爱情缘分......
天眼查信息显示，贾跃亭新增恢复被执行案件，执行标的约4.79亿人民币，执行法院为北京市第三中级人民法院，涉及平安证券股份有限公司与贾跃亭相关案件...乐视网上市后，贾跃亭曾多次质押股权进行融资，上市7年多的时间里，贾跃亭共办理34笔股权质押，涉及的券商有12家，其中就有平安证券...贾跃亭累计被执行金额超58亿人民币...
......数据显示，YY直播平台发展至今已聚集了超16000家行业主流公会、179万星级主播，主播及合作伙伴分成超350亿元，直播总场次超4亿，累计直播时长达到3.5亿小时...据新播场了解，“引航计划”是一项针对新入驻YY的公会和主播的扶持政策，包含“优质公会扶持政策”、“区域化运营政策”、“高潜力主播扶持政策”、“头部主播扶持政策”四大政策，还会针对公会、主播进行定向扶持，并配备专属运营进行指导......
站长之家 7 月 1 5 日讯：每日优鲜发文称，山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值 2 亿元股权投资...
东南亚6亿，拉美6亿，加上中东和北非...Shopify一季度的GMV达432亿美元，同比2021年一季度增加了59亿美元，增幅为16%，也是过去13个季度当中的最低值...主攻拉美市场的电商平台美客多也在一季度的GMV表现中，增长至77亿美元，同比增长了27%，基本与2021年Q4持平...在中东市场，虽然人口规模有限，沙特仅有3200万人口，但购买力却是中国用户的10倍左右......
据“国创，再来点”是按主题持续放送的B站国创系列动画，首发系列“再来点冒险”、“再来点动心”现已登场...数据显示，国创动画累计观看时长19.2亿小时+，国创用户互动总数20亿+，过去五年累计上线国创作品430部...B站国创企划提供多元合作玩法，包括符合打造，品牌符号高频露出以及二创扩散;同款产品前置植入以及同期上架;产品融入角色，设定深度共创等...
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)
80MH/s。据爆料GeForce RTX4080（AD102） 将配备12个 GPC（图形处理集群），每个具有6个 TPC（纹理处理集群）。它将具有384位的总线宽度和600平方毫米的芯片尺寸。 GeForce RTX4080（AD102） 将配备12个 GPC，每个 GPC 有6个 TPC。此外，每个 TPC 包含2个 SM （流式多处理器），在18432个 CUDA 内核上总共有144个 SM，所有的 Ada 显卡每个 SM 都包含128个 FP32CUDA 核心。根据这些信息推测RTX 4080显卡大概的算力是在80MH/s，和3070ti差不多，所以不用太担心40系显卡会成为矿卡，很多专业矿机的效率都比显卡高了。
LTE FDD：B1/B2/B3/B4/B5等网络频段Mate 50E支持网络频率主卡：主卡： LTE FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz) TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 UMTS（WCDMA）/HSPA+/DC-HSDPA：B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA（主副卡二选一）：BC0（800MHz）；（仅限中国电信（中国大陆+澳门）） GSM： B2/B3/B5/B8（1900/1800/850/900 MHz） 网络频率副卡：副卡： LTE FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz) TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA：B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA： BC0（800MHz）（仅限中国电信（中国大陆+澳门）） GSM： B2/B3/B5/B8（1900/1800/850/900 MHz）
什么游戏都能玩。RTX 4080显卡是能玩市面上的所有单机游戏，目前来看没有4080带不动的游戏，未来几年出的游戏4080也是可以轻松驾驭的，游戏厂商为了赚钱不会把配置要求搞的非常高，所以这点不用担心。NVIDIA GeForce RTX RTX 4090 显卡预计将由顶级 AD102-300 GPU 提供动力，但只有“Ti”型号才会配备完整芯片。Geforce RTX 4090 将采用略微缩减的配置，NVIDIA GeForce RTX 4090 将使用 144 个 SM 中的 128 个 SM，总共 16，384 个 CUDA 内核。GPU 将配备 96 MB 的二级缓存和总共 384 个 ROP。
DIGIC8数字影像处理器佳能EOS M6Mark II具有约3250万有效像素，搭配高性能DIGIC8数字影像处理器，作为目前EOS M系列中性能最强的机型，最高可达约30张/秒的RAW连拍以及无裁切4K短片等功能，强劲性能令其无论是作为专业用户的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。
支持4K（3840 x 2160）视频录制华为Mate 50E最大支持4K（3840 x 2160）视频录制，支持AIS防抖； 支持720p@960fps超级慢动作视频（备注：720p@960fps基于AI插帧算法技术实现）； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
2022年11月份左右才出。据爆料NVIDIA GeForce RTX4090显卡 -2022年10月发布。NVIDIA GeForce RTX4080显卡 -2022年11月发布。NVIDIA GeForce RTX4070显卡 -2022年12月发布。NVIDIA GeForce RTX4060显卡 -2023年1月 CES 揭幕。
仅机身约361克佳能EOS M6Mark II尺寸（宽×高×厚）约119.6×70×49.2毫米。其机身重量黑色款:约408克(含电池、存储卡)/约361克(仅机身);银色款:约408克(含电池、存储卡)/约361克(仅机身)。轻便易携带的机身和潮流复古的造型，小机身中容纳了强大的性能。