苹果教育优惠开启；快手直播处罚不良内容行为；微信测试聊天图片发送上限99张

快手直播处罚不良内容行为
昨日晚间，快手发布直播不良内容处罚公告称，在巡查中发现部分主播不遵守平台规范、无视平台警告，甚至多次违反社区规则。
快手表示，自2022年7月以来，快手直播针对“不良PK、诱导消费、低俗擦边”等违规行为加大了巡查和处置力度，通过主动监测和用户举报等多个渠道，全面整治各类涉及“泛低俗”内容账号共计12643个。
其中，通过实时屏蔽直播并警示教育主播1986个、实时拦截关闭直播间3762个，对于存在严重违规的主播1137人进行封禁直播权限。
苹果教育优惠开启
今日，苹果宣布开启教育优惠活动，活动持续时间为7.14-9.26。消费者购买指定Mac或iPad送可获赠AirPods二代一副，消费者也可以补差价换成AirPods Pro。
符合条件的设备包括:iMac（24英寸）、MacBook Pro(13英寸 /14英寸 /16英寸)和 MacBook Air，以及 iPad Pro(11英寸 /12.9英寸)和 iPad Air(第五代)。
微信测试聊天图片发送上限99张
据IT之家消息，微信正在灰度测试“聊天图片发送上限99张”。而目前，微信聊天图片发送上限仅为9张。
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