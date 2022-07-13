WPS再次声明本地文件安全：不会删除用户本地文件

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:今日午间，针对“WPS删除用户本地文件”“侵犯用户隐私”等言论，WPS官方再次发文回应称，WPS不会对用户的本地文件进行任何审核、锁定或删除等操作。

WPS表示，根据《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《网络信息内容生态治理规定》等相关法律法规，所有提供网络信息服务的平台，对通过其平台传播的内容均负有审核义务。WPS在依法审核时，会采取严格的加密脱敏措施，保护用户信息安全。与此同时，也为用户提供了客服申诉渠道、文档找回路径。

此外，WPS还强调，有关网传的“WPS删除用户本地文件”“侵犯用户隐私”等，均系不实信息，对于因此给公司商誉造成的损失，将采取法律手段维护合法权利。

以下为WPS回应全文:

近日网传的“WPS删除用户本地文件”“侵犯用户隐私”等言论，可能给您使用产品造成了一些困扰和担忧，对此，我们向广大用户作出如下郑重声明和承诺:

第一，对于网传的“删除用户本地文件”，我们重申，WPS不会对用户的本地文件进行任何审核、锁定或删除等操作。

第二，根据《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《网络信息内容生态治理规定》等相关法律法规，所有提供网络信息服务的平台，对通过其平台传播的内容均负有审核义务。我们在依法审核时，会采取严格的加密脱敏措施，保护用户信息安全。与此同时，我们也为用户提供了客服申诉渠道、文档找回路径。我们倡议所有用户共同遵守“七条底线”:法律法规底线、社会主义制度底线、国家利益底线、公民合法权益底线、社会公共秩序底线、道德风尚底线和信息真实性底线。

第三，在保护用户隐私方面，我们严格遵循《个人信息保护法》及《网络安全法》的相关规定。公司不仅通过了国家信息安全等级保护三级，还取得了ISO/IEC27001:2013信息安全国际标准认证以及ISO/IEC27701:2019隐私信息管理体系国际标准认证。

第四，有关网传的“WPS删除用户本地文件”“侵犯用户隐私”等，均系不实信息，对于因此给公司商誉造成的损失，我们将采取法律手段维护合法权利。

我们的愿景是成为一家用户喜爱、员工自豪、社会尊敬的公司。用户第一，是我们最核心的价值观。我们的成长离不开广大用户30多年来的支持，希望未来能够得到大家的更多建议和反馈，这将时刻激励我们不断改进产品和服务，为我们成为全球办公服务的领导者注入动力。

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