镜头挑选如下:EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM:残幅不可多得的超广角镜头,风光利器,可以拍出很棒的广角照片。价格实惠,画质也不错。如果喜欢拍风光,推荐购买一个。EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM:佳能的55- 250 大炮长焦远摄还是很不错的,综合性能较强,核心的优势是对焦速度快+对焦精度高。同时也完全继承了佳能传统长焦镜头在锐度和防抖上的优势。这款镜头虽说过去近 10 年但性价比非常高。EF-S 35mm f/2.8 IS STM微距:可以将远处的被摄体和小型被摄体特写拍大。EF 50mm f/1.8 STM:是佳能最便宜的大光圈定焦镜头。据说这个镜头每个佳能用户都有一支。适合拍人像,新手也可以轻松拍出背景虚化的照片,和手机拍出的差别很大,因此也比套头受欢迎。EF-S 18-55mm f/4.5-5.6 IS STM:这款是套机头,stm自动对焦技术,和防抖镜头比较适合日常的一些场景,多种风格,比如美食,风景,人物等。