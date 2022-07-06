任天堂Switch在日本销量下降33% 因为供应出现问题

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日消息:据Nikkei Asia报道，任天堂正在努力摆脱令人沮丧的销售放缓，由于供应链问题，4-6月季度Switch游戏主机在日本的销量比一年前减少33%。

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供应链中断也使竞争对手索尼集团的PlayStation5游戏机的销量减少了26%，至约20万台，这也导致了人们对这两家公司有可能在年底错过假日季机会的担忧。

根据视频游戏数据提供商Famitsu的数据，在刚刚结束的季度，Switch在日本的销售总量约为840，000台。「芯片材料的短缺对生产有影响，」任天堂发言人周二说。4-6月的总量比2020年的水平下降了约10%。虽然该公司没有披露细节，但据信它在采购控制手柄和主机中使用的蓝牙无线通信部件以及控制电流的模拟芯片方面遇到困难。

任天堂正在就采购问题进行谈判，但「前景不明」，该发言人说。该公司完全外包零部件生产和机器组装，正在与智能手机制造商和汽车制造商争夺重要的零部件。夏季通常是游戏机公司在假日季节前提高产量的时候，产量不足将意味着失去销售机会。

任天堂的目标是在截至2023年3月的一年里，在全球范围内销售约2100万台Switch系列。但这一目标是以零部件供应达到一定水平为前提的，总裁古川顺太郎在5月的财报发布会上警告说。

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