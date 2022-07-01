宁德时代超快充技术最快5分钟充至80%电量

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:近日，宁德时代在互动平台表示，拥有超快充技术，最快5分钟充至80%电量。
6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池。据介绍，麒麟电池体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可轻松实现整车1000公里续航。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%。
同时，麒麟电池通过全球首创的电芯大面冷却技术，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。
据悉，麒麟电池将于2023年量产上市。
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”有投资者问：最近上游原材料一直在涨价，宁德时代供给下游汽车厂商的电池有没有调价机制？对此，宁德时代回应称，为维护新能源汽车及动力电池产业的健康良性发展，公司在2022年一季度承担了主要的原材料涨价压力，是毛利率环比下滑的主要原因...
并且，宁德时代电池的成本、质量以及核心充电方面，宁德时代的竞争力也同样十足...对此，宁德时代回应：公司有超快充技术，最快5分钟充电80%...目前市场上的电动车型，还没有搭载充电功率如此高的充电技术方案，宁德时代提供电池的车型，也没有适配该快充技术...6月23日，宁德时代发布了CTP3.0麒麟电池，在结构方面采用了创新工艺，强化散热表现，支持5分钟快速热启动，10分钟快充...
凤凰网科技讯 6月23日，据华尔街见闻，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，在同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比特斯拉4680系统提升13%...宁德时代表示，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航...在量产时间方面，宁德时代称麒麟电池将于2023年量产上市...
中关村在线消息：6月17日，魅族19产品经理发布有关快充方面的产品讨论，即将发布的魅族19正在定夺手机快充方案...魅族19可能会选择5200mAh大电池与80W快充方案，能为大家带来38分钟充满电池的快速充电体验，但是机身厚度也将提升至8.5mm...
ThunderCharge已获得德国莱茵TüV安全快速充电系统认证，首批配Infinix180W快速充电系统的手机将于今年下半年上市...
据观察者网报道，宁德时代首席科学家吴凯16日在2022世界动力电池大会云上宜宾”高端对话活动上表示，即将发布CTP（高效成组）3.0电池，即麒麟电池...第四，比能量提高，麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量...而在5月份的宁德时代业绩发布会上，董事长曾毓群称，计划于今年二季度正式发布麒麟电池......
作为动力电池一哥，宁德时代掌握了电动车最关键的资源，电池业务已经打进了多家知名汽车品牌的供应链，宁德时代会不会造车？现在官方回应了了不会造车...有投资者在互动平台询问公司考不考虑跨界造车、做整车研发”的相关问题，宁德时代今日回应称，公司不造车...6月23日，宁德时代正式发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率破72%，能量密度可达255Wh/kg，可实现整车1000公里续航，将于2023年量产上市......
中关村在线消息：近几天，据某数码博主的消息称，有线快充已经快触碰到边际效应了，iQOO 10 Pro的超百瓦工程机实测充电耗时在12分钟左右，而且该机的电池容量也不小。iQOO的快充方案一直激进，120W的快充已经在iQOO数字系列上用了很多代，实际的充电表现依旧十分出色。此外，除了超百瓦快充之外，iQOO 10 Pro还将会搭载全新一代骁龙8+处理器，这就很可能使iQOO 10 Pro成为了业内首款搭载超百瓦快充的骁龙8+的旗舰机。大家期待吗？
这款魔方支持40W华为超级快充和65W PD/PPS快充，可以为华为、荣耀、苹果等多品牌手机快充，也可以为笔记本电脑快速充电，品胜实验室测试可以实现1. 5 小时充满MacbookAir， 30 分钟为Mate40 Pro充电74%，同时拥有三口快充+四口五扁孔，实现书桌/办公桌一根线桌面，完美兼容电脑、手机、平板、耳机等快充及日常数码电子产品快速充电......
中关村在线消息：6月9日，魅族召开了名为“魅族新品夏日奇旅”的发布会，此次发布会有很多新品发布，但是这次并没有魅族19。不过，魅族宣布推出「魅族19主理人计划」。现在发布魅族19主理人计划第一个产品讨论：更好的续航VS更快的快充。选项有3个：1、大屏轻薄选择，5000 mAh+42分钟充满（65W）；2、一定厚度下兼顾续航和充电速度，5200mAh+38分钟充满（80W）+8.5mm厚度；3、极速充电体验+相对厚重，5000mAh电池+25分钟充满（100W）+售价上升比较多。
天玑8100、7.09英寸大屏支持120Hz刷新率荣耀 X40 Max将会使用天玑8100处理器，台积电5nm工艺，屏幕是一块7. 09 英寸大屏，采用的屏幕材质为AMOLED屏，依旧集成120Hz高刷新率和360Hz触控采样率，内置6000mAh大电池，配备66W快充，后置三摄镜头，主摄是5000万像素，整体参数性能在2000元档位的智能手机中配置比较高，而且它还是一款大屏手机，会有不少用户喜欢这样的设计。
两款相机对比参数如下：佳能EOS850D定位:中端半画幅单反相机;佳能EOS200D定位:入门级半画幅单反相机佳能EOS850D连拍速度:取景器7张/秒，实时显示:7.5张/秒;佳能EOS200D连拍速度:5张/秒佳能EOS850D重量:471g;佳能EOS200D重量:402g佳能EOS850D价格:5600元;佳能EOS200D价格:4500元佳能EOS850D对焦点45点;佳能EOS200D对焦点:9点综上:佳能850D相比佳能200D重量要大点，操控体验更好。抓拍更效果更好。对于男生来说可以选择850D。200D是一款定位于小巧机身的迷你单反，拥有新手所学习需要的各种功能，对于女生来说选择佳能EOS200D更佳。
两款具体参数如下:佳能EOS850D是一款微单相机;佳能EOS90D是半画幅相机。佳能EOS850D零售价:5499;佳能EOS90D:7999佳能EOS850D有效像素约2410万;佳能EOS90D约3250佳能EOS850D取景器:取景器拍摄时最高约7张/秒，实时显示拍摄时最高约7.5张/秒;佳能EOS90D取景器拍摄时，最高约10张/秒，实时显示拍摄时最高约11张/秒佳能EOS850D短片记录尺寸与帧频:4K（3840x2160）25p全高清，(1920x1080)/60p高清，(1280x720)/60p;佳能EOS90D:4K(3840x2160)30p全高清，(1920x1080)/120p高清，(1280x720)/60p佳能EOS850D电池拍摄能力:使用取景器拍摄时23℃时约800张，0℃时约730张;使用实时显示拍摄23℃时约310张，0℃时约290张;佳能EOS90D:使用取景器拍摄时23℃时约1300张，0℃时约1200张;使用实时显示拍摄23℃时约450张，0℃时约440张佳能EOS850D尺寸:约131x102.6x76.5毫米;佳能EOS90D:约140.7x104.8x76.8毫米佳能EOS850D重量约471克;佳能EOS90D:约619克首先定位不一样佳能EOS850D是入门级单反，90D是中端单反。价格方面90D相对于850D价格贵3000元左右，但在像素、对焦性能、操控性能、视频拍摄上有较大的提升，因此不差钱的话，可以选择90D，当然如果是新手练习单板的话，还是建议选择850D好。
5450mAh荣耀 X40电池容量是5450mAh，在同级别和尺寸的手机中算是比较大的电池容量，基本上可以保持一整天的使用也足够使用。另外它使用的是66W的有线快充，充电速度也是千元机中比较快的。目前在安卓手机阵营中，快充速度基本上在60W以上，部分中高端手机已经使用100W甚至是150W以上的快充，但66W的快充也是可以满足大多数人的需求。
是的佳能EOS850D是一款入门级的单反相机，虽然是单反相机但是在配置上，850D是妥妥的中端单反水准，DIGIC8图像处理器、45点全十字型对焦系统+全像素双核对焦技术让对焦更准确和迅速。另外7.5fps的连拍性能过去也只是高端单反的配置，现在入门级的850D也拥有了。EOS850D搭载了APS-C画幅2410万像素传感器，高像素大尺寸传感器可以带来更为细腻的成像，照片中小动物的毛发根根分明，甚至眼中的反光也都清晰可见。JPEG直出色彩好。
有荣耀 X40支持OTG功能。OTG是一种USB传输技术，通过OTG功能可以让手机访问U盘，数码相机或键盘，鼠标等外接设备，进行高清视频输出等操作，目前这种功能在很多智能手机上都已经实现，可以让手机变身移动的存储设备，快速的传输数据或者是作为播放设备来使用，可以大大提升工作学习效率。
不是荣耀 X40使用的是直屏屏幕，并不是曲面屏屏幕。荣耀 X40使用的是LCD材质的屏幕，支持120Hz的刷新率，挖孔设计，屏幕分辨率是1080P，前置单摄像头，没有屏下指纹解锁功能。从屏幕参数来看，荣耀X40的参数在千元机中算是不错的，提供了高刷新率，但缺少了屏下指纹识别，它使用了侧面指纹识别方式。
存储卡速度如下：4K（23.98P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快;全高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清（29.97P/25P/23.98P）/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清（29.97P/25P）/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)
有荣耀 X40在机身的背部摄像模块上有一个闪光灯。荣耀 X40采用的是后置三摄组合，主摄为5000万像素镜头，前置摄像头是1600万像素，拍照能力在千元机中算是比较不错的水平。同时它还提供多种的拍摄模式，包括高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影等，基本上可以满足大多数消费者对于摄影的需求。
EF卡口佳能EOS850D是一款半画幅单反相机，卡口类型使用EF卡口，镜头可以使用可以使用EF镜头、EF-S镜头。EF系列镜头为佳能标准卡口的镜头，佳能的EF镜头可以适用所有的佳能EOS系列的机身。EF-S镜头系列镜头为佳能为APS-C幅数码单反生产的，EF-S镜头不能用在全幅机子上。
直屏荣耀 X40的屏幕是一块直屏LCD屏幕，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率，前置为 1600 万像素摄像头，没有屏下指纹解锁。在千元机市场中，荣耀X40的配置还是十分不错，尤其是支持了120Hz的刷新率，可以在玩游戏和看电影的时候获得更好的体验。
可以佳能EOS850D可以进行多角度拍摄，因为850D配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍、低角度和高角度等非常规角度的拍摄。在相机上安装三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。
延时摄影、夜景模式、人像模式等荣耀 X40可以提供的拍照模式有：高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距，笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等;前置摄像头：人像模式、夜景模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等
主要参数如下:传感器:22.3×14.9mm有效像素:2410万显示屏尺寸:3英寸显示屏像素:104万像素液晶屏连拍速度:支持（最高约7张/秒）快门速度:1/4000至30秒电池类型:锂电池续航能力:约1200张外观:机身面板绝大部分是1块3英寸，大的可翻转的104万像素，LCD触摸显示屏，正上方为一块可实现0.82倍率放大的光学取景器。相机机身四周分别置有内置的麦克风和扬声器，方便实时拍摄和预览。一块LP-E17充电锂电池，正常状态下可支持1240张照片的拍摄。对焦:采用了45个十字型自动对焦感应器，对焦速度快且精准，连拍速度达到了7张每秒，搭配上快速的眼部检测对焦能力，可以捕捉运动中的宠物、人像。还支持3957个手动自动对焦点的选择。照片:使用了2，410万像素的APS-C画幅传感器搭配上佳能的DIGIC8图像处理器，在拍摄大尺寸照片时，可以将动物的毛发，植物的细节表现的清晰可见。视频:佳能支持4K24p Full hd60P视频的拍摄，搭配上双核全像素对焦系统可以实时稳定的手持拍摄视频，并得到较为清晰的画质。
可以荣耀 X40可以使用微信分身功能。具体的开启方法是：打开手机内的【设置】——【应用】——【应用分身】——【微信】——开启即可。应用分身功能基本上在安卓手机中比较普遍，可以双开微信、QQ、微博等社交账号，让用户可以在同一台手机内就操作两个账号，而不用来回切换账号。
可以佳能EOS850D采用了约22万像素 RGB+红外 测光感应器以及高性能的DIGIC8数字影像处理器，导入以往专业机型才有的“EOS iTR AF（面部优先）”功能，在使用光学取景器拍摄时可检测人物面部，提高了清晰拍摄人物面部的可能性与拍摄便捷性。
不能荣耀 X40不可以升级到鸿蒙系统，目前鸿蒙系统仅支持华为旗下的手机、平板、智能家居设备、车载系统等，或者是和华为合作的品牌，荣耀已经从华为独立出来，使用的是基于安卓定制的系统，无法升级到鸿蒙系统。如果真的想要使用鸿蒙系统，那么只能购买华为手机才可以。
仅机身约471克佳能EOS850D重量仅机身约471克;含电池、存储卡重量约515克。EOS850D的机身以入门机来说不算大也不算小，但机身上有一些以往高阶机才会见到的操作按钮和转盘。首先是机背新增的速控转盘，可快速调整拍摄设定并在播放时快速转动浏览相片。这转盘可说是 EOS 单反的招牌，用料及手感当然不能跟 EOS5D、7D 系列等高阶机相提并论，但用起来还是挺方便的。
不可以荣耀X40不可以设置门禁卡，因为它没有NFC功能，无法通过NFC设置门禁。NFC功能还可以用来支持公交地铁卡、银行卡、支付等功能，目前在很多中高端智能手机中均有这一功能，但入门级的智能手机可能支持NFC的很少。但现在有不少的家用智能设备和门，也可以通过APP或其他的智能功能来控制，因此NFC并不是唯一可以配合门禁卡的方式。
LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。