信通院：我国用户访问活跃域名数达5189.6万个 近六成由电信接入

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日消息:根据中国信通院互联网域名研究团队日前发布的《互联网域名行业季报（2022年第一季度）》显示。在疫情常态化背景下，域名注册市场规模较上季度全面回升。2021年12月，全球域名注册市场规模约为3.56亿个，与2020年同期相比（同比）增长2.8%，与上季度相比(环比)增长1.4%。

其中，国家和地区代码顶级域（ccTLD）域名注册市场规模约为1.33亿个，同比、环比分别增长3.1%和1.2%，占全球域名注册市场的37.2%;通用顶级域(gTLD)域名注册市场规模为2.24亿个，同比、环比分别增长2.5%和1.6%，占全球域名注册市场的62.8%。其中，新gTLD域名注册市场规模为2864.2万个，同比下降8.4%、环比增长7.2%，占全球域名注册市场和gTLD域名注册市场规模的比例分别为8%和12.8%。

《报告》显示，我国用户访问的活跃域名数量达到5189.6万个，集中在“.COM”“.CN”和“.NET”顶级域。我国活跃域名近六成由中国电信提供访问接入，通过互联网服务提供商（ISP）和互联网数据中心(IDC)业务访问仍是主流，通过互联网资源协作服务业务、内容分发网络(CDN)业务访问的域名数量持续增长。

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