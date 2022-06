信通院：我国用户访问活跃域名数达5189.6万个 近六成由电信接入

微软于昨晚发布了Surface Laptop Go 2笔记本,采用了新处理器、更新的散热装置和改进的摄像头来加强在入门级轻薄本的竞争力...Surface Laptop Go 2,配备英特尔第11代酷睿i5处理器和 128GB起步的存储,高于之前的64GB...Surface Laptop Go 2重量约1.2kg,定位轻办公和教育等领域,售价599美元起,国内售价5188元起...