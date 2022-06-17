信通院：80% 互联网电视系统存在非法采集共享用户数据问题

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:中国今天联合电信终端产业协会发布的《OTT 终端数据安全和个人信息保护研究报告（2022年）》显示，我国互联网电视用户数10.83亿户，并有80% 的电视系统存在用户数据被非法采集共享的问题。

报告指出，OTT 终端产业迅猛发展的同时，也带来了诸多安全问题，如漏洞修补不及时、控制模块越权操控、语音控制内容被篡改、应用软件 / SDK 过度索取权限、用户数据被非法采集共享、直接采集共享 MAC 等不可变更设备标识等。特别是在数据安全和个人信息安全方面，互联网电视上 App 和第三方 SDK 强制授权、过度索权、超范围收集个人信息的现象大量存在;流量欺诈方面，OTT 领域虚假作弊流量比例较高，榨取广告市场预算，威胁家庭用户的安全;内容方面，内容盗版侵权，二创、搬运等软盗版行为突出，影响视频付费市场发展;投屏安全方面，投屏更加便捷但也存在泄漏用户隐私的风险。

报告建议加强行业管理，完善全链条监管;加快制定技术标准，解决行业痛点难点;利用隐私计算技术，发挥数据要素价值;推进安全检测认证，加强平台审核与管理;加强宣传教育，提高用户隐私保护意识等方面多管齐下，统筹发展。

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