站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:今日，抖音电商发布了"达人搬单"虚假交易行为专项治理公告，违规达人将根据严重程度被限制用户下单、扣除创作者信用分、限制或永久关闭电商权限。

近期平台排查发现，有不少创作者存在“搬单”行为，即在精选联盟挑选商品后添加到自己的商品橱窗，使用自己所有或控制的帐号、雇佣他人去自己橱窗进行下单，并将购买的商品低价去其他平台或渠道进行出售，以此倒卖赚取差价。该行为属于虚假交易行为，不仅对品牌商家造成严重的影响（例如商品破价），也对平台的生态及声誉造成极大的影响。

为保障商家、消费者合法权益，规范平台秩序，维护平台良好的生态环境，自即日起，平台将针对"达人搬单"的虚假交易进行专项治理。一经发现，将依据《电商创作者违规与信用分管理规则》《创作者「虚假交易」实施细则》等平台规则及创作者与平台签订的相关协议进行处置，包括但不限于限制用户下单、扣除创作者信用分、限制或永久关闭电商权限。

建议各位创作者及时自查自纠，避免此类违规行为造成损失。

另外，抖音电商还发布公告称，近期，平台发现部分“人店一体”的创作者，在直播间进行超级福袋抽奖活动开奖后，未履行相应承诺，存在不发货、消极发货、发货商品存在质量问题及货不对板等行为，已严重影响平台生态环境，侵害消费者权益。平台将对此类违规行为进行专项治理工作，请“人店一体”的创作者做自查自省，主动停止违规行为。

常见违规行为包括不限于以下示例:

抽奖活动结束后，商家消极发货（包括但不限于:超时发货、虚假发货），如:超级福袋开奖后，商家上传虚假快递单号;

抽奖活动结束后，实际发货的奖品与超级福袋的奖品存在描述不符情形的，如:宣传超级福袋内奖品为XX手机，实际发货为化妆品等价值不符的商品;

抽奖活动结束后，完全未履约兑现奖品的（实际未寄送奖品），如:超级福袋开奖后，商家以缺货/无货等理由不发货;

实际发货的奖品为三无商品、假货或出现瑕疵、破损等质量问题的，如:创作者宣传超级福袋内奖品为XX手机，且未提前告知消费者实际发货为已激活手机（包括但不限于官方翻新机、二手机、品牌官方售后更换机等）;

对违规的创作者和商家，平台将依据《「超级福袋」管理规则》第四章第一点，对创作者和商家进行共同治理;对产生消费者争议且经平台判定创作者/商家存在奖品履约责任的，平台将依据《「超级福袋」管理规则》第四章第二点，支持消费者的正当诉求。

对违规的创作者将按照《电商创作者违规与信用分管理规则》及《【违规营销:承诺未履约】实施细则》采取达人信用分扣除、关闭电商带货权限、限制“超级福袋”功能、暂时或永久关闭帐号等处置措施;

对违规的商家将按照《商家发货行为管理规则》、《商家违规行为管理规则》和《商品质量问题整改管理规则》的相关规定采取包括但不限于商品封禁、商家违规积分及保证金扣除、货款冻结、店铺封禁等处置措施。

对消费者正当诉求，平台有权要求创作者/商家进行奖品补发、换新、补偿奖品价差等，同时有权从商家保证金或货款中扣划相应赔付金额给消费者。

自2022年06月15日起，平台将对此加强专项治理工作，请“人店一体”的创作者做自查自省，主动停止违规行为，否则将按照《「超级福袋」管理规则》第四章进行相应处置。

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