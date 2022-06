本次更新后, 2021 款理想ONE正式上线「直线召唤功能」,在车外即可控制车辆直线前进或后退;辅助驾驶能力也将升级,还新增了道路锥桶提醒功能,加强对前方施工路段的提前预警...据理想汽车数据显示,理想 ONE 交付至今已向用户推送了 23 次 OTA 升级,2020 款理想 ONE 累计升级了 143 项功能,2021 款理想 ONE 累计升级了 127 项功能...