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跨店每满299减50！今晚8点京东618全面开启

2022-05-31 11:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:今日晚8点，京东618将全面开启，跨店每满299减50。

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据悉，今年京东618主要分为四个时期，分别为预售期、专场期、高潮期、续售期。5月21日-5月31日为预售期。6月1日-6月15日为专场期。6月15日-6月18日为高潮期。6月19日-6月21日为续售期。

据京东公布数据显示，截至29日，参与预售的商品种类较去年提升超20%，小米、海尔、联想、华为、美的等知名品牌预售订单额突破亿元。家电整体预售订单额同比增长200%。

其中，新品预售订单量同比增长超3倍、使用以旧换新方式选购新款手机的用户数同比增长超200%、平板电脑预售订单额同比增长超100%数码品类预售订单额同比增长130%。

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爆款清单官方内部放价清单
万券齐发618 早鸟券包 1 分抢
家电预售预售单单补贴、领 50 元立减金
手机预售爆款预售定金膨胀 1.5 倍起
电脑数码京东 1 元抵 618 元、价保 30 天
京东服饰预售抢免定金
家居家装定金膨胀至高 100 倍
运动户外限时抢免定金
图书文娱自营好书预售买 1 赠 2

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  • 佳能EOS R6视频录制的最佳格式是什么？

    可以导出的最佳视频格式是10位4:2:24K60fps。佳能EOS R6使用 D 型（微型）HDMI 端口。您可以同时在 LCD 上看到视频。建议4K Canon Log、IPB (H.265)、10-bit4:2:2。佳能EOS R6拥有强悍性能的DIGIC X数字影像处理器采用了高阶算法，带来了EOS iTR AF X（智能追踪与识别自动对焦），提升了人物眼部以及头部检测的精度。远处人物的眼部、半侧脸人物的眼部或面部以及人物背影中的头部等以往机型检测困难的场景下也能实现检测。并且能够捕捉运动被摄体并持续追踪，减少了在拍摄人物运动等时相机丢失被摄体情况的发生，实现稳定持续的自动对焦追踪。让人物的对焦拍摄更轻松。

    佳能EOS R6

  • Surface Laptop Go 2续航时间多久？

    常规使用时间最长可达13.5小时Surface Laptop Go2电池容量为标称电池容量41.0WH:，最小电池容量34.0WH，官方表示常规使用时间最长可达13.5小时，电源适配器为39W。

    Surface Laptop Go 2

  • 佳能EOS R6有IBIS图像稳定功能吗？

    是有的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头!EOS R6相机采用佳能新的5轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。

    佳能EOS R6

  • Surface Laptop Go 2玩游戏怎么样？

    不太适合玩游戏Surface Laptop Go 2定位的是轻薄笔记本，主要场景是办公和学习使用，游戏性能不太强。Surface Laptop Go 2主要核心配置为第 11 代英特尔酷睿i5-1135G7 四核处理器、4GB 或 8GB LPDDR4x RAM、英特尔锐炬Xe 显卡，从这样的配置可以看出，基本上无法玩大型游戏，因此不太适合用来玩游戏。

    Surface Laptop Go 2

  • 佳能EOS R6是用什么镜头卡口？

    佳能RF卡口。1.综合考虑了未来镜头所需的发展空间、机身尺寸及卡口可靠性等，确立了直径达54毫米的大卡口尺寸。2.充分发挥无反光镜结构的特点，使镜头后镜片可更靠近成像面，大幅提高了光学设计的灵活性，更易实现高画质。3.12个电子触点，构筑了相机与镜头间高速数据通讯的桥梁，使控制环等操作得以实现，为未来开拓了更多可能性。4.RF镜头的卡口部采用了质感十足的哑光金属银的设计，配以红色的镜头安装标志，搭配EOS R相机显得大气，且具有很高的辨识度。

    佳能EOS R6

  • Surface Laptop Go 2屏幕怎么样？

    屏幕不错，支持触控屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特

    Surface Laptop Go 2

  • 佳能EOS R6支持兼容什么样的镜头？

    佳能RF系列镜头※通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M，CN-E镜头）。佳能EOS R系列专用“大三元”镜头，得益于佳能自主研发的大口径RF卡口与短后对焦距离带来的光学设计灵活性，实现了具有15mm超广角，同时配备IS影像稳定器的恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头。整个变焦区域都具备很高的画质表现。不仅如此，这也是佳能恒定F2.8光圈L级广角变焦镜头中首款具备IS影像稳定器的镜头，具有最大相当于5级快门速度的防抖效果。镜头采用防尘防水滴结构、实施防污氟镀膜，具有很高的可靠性。适用于风光、建筑和街拍等广泛领域。

    佳能EOS R6

  • Surface Laptop Go 2接口有哪些？

    1个 USB-C、1个USB-A、3.5毫米耳机插孔、1个Surface Connect 接口Surface Laptop Go 2笔记本上的接口有4个，分别是1 个 USB-C、 1 个USB-A、3. 5 毫米耳机插孔、 1 个Surface Connect 接口在机身材质方面，顶面是铝质，底面：铝质，以及含玻璃纤维和 30% 可再生材料合成的聚碳酸酯复合树脂材料

    Surface Laptop Go 2

  • Surface Laptop Go 2尺寸多大？

    278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米Surface Laptop Go2 尺寸大小为278. 18 毫米 x 206. 17 毫米 x 15. 69 毫米屏幕参数为：屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）屏幕比例：3:2触控：10 点触控显示屏亮度： 330 尼特标称电池容量（WH）：41.0最小电池容量（WH）：34.0

    Surface Laptop Go 2

  • Surface Laptop Go 2参数性能怎么样？

    搭载英特尔第11代i5-1135G7四核处理器，属于轻薄型笔记本内存 4GB 或 8GB LPDDR4x RAM处理器 第 11 代英特尔® 酷睿™ i5-1135G7 四核处理器屏幕：12. 4 英寸1 PixelSense™ 显示屏 分辨率：1536 x 1024（148 PPI ）英特尔 锐炬 Xe 显卡无线 Wi-Fi 6：兼容 802.11ax 蓝牙5. 1 无线技术常规使用时间最长可达13. 5 小时可拆卸硬盘（固态硬盘） 可选：128GB、256GB

    Surface Laptop Go 2

  • 佳能EOS R6用什么存储卡？

    SD/SDHC/SDXC存储卡 ※兼容UHS-II、UHS-I存储卡。佳能 EOS R6有两个 SD 卡插槽。佳能推荐使用 Class60（UHS-II） 卡，使用EOS Utility进行遥控拍摄时，如果相机安装了两块存储卡，可设置记录方式并选择用于记录的存储卡。佳能 EOS R6相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6会过热吗？

    长时间拍4K会过热。如果您使用的是 4K，相机会降低 5.1K 采样以获得更好的 4K 图像，不幸的是，此模式限制为 40 分钟（最高 29.97p）。相机本身设置了 29 分 59 秒的限制，所以假设你在23°C/73°F拍摄全长，你可以立即重新开始拍摄最多 10 分钟，你必须再次关闭相机。如果过热的话将过热控制功能设置为“开”（默认）。启用过热控制功能后，相机处于待机模式时会自动更改动画尺寸和帧频，以抑制内部温度的升高。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6适合哪些人购买？

    价格不是很贵，适合婚礼制片人、记者、活动电影制作人以及纪录片制片人。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。EOS R6 采用了容量为 2130 毫安时的新锂电池 LP-E6NH，能够带来更持久的电力供应。使用电子取景器可拍摄约 250 张，实时显示下约 360 张，4K短片拍摄约 1 小时 20 分的电池续航。此外，相机还兼容锂电池 LP-E6N与LP-E6，为老用户提供了良好的通用性。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6音频规格是什么？

    音频在 H.265IPB 中记录为线性 PCM。在 IPB H.264中，它是 AAC。R5有一个3.5毫米耳机和一个3.5毫米麦克风插孔。前置放大器有多好还有待观察。大约1分钟内未录制声音。动画录制质量的压缩方法为 IPB 或 IPB-Light（音频:AAC）或 [C.Fn4-2音频压缩] 设置为 [启用] 时的最后两帧。此外，在 Windows 中播放电影时，视频和声音可能会稍微不同步。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6防风防水吗？

    是的。EOS R6相机专为在各种天气条件下使用而设计。密封材料用于按键、端子盖、电池仓和卡槽盖等关键区域。精确的设计和构造有助于最大限度地减少灰尘和湿气意外渗入相机机身的其余部分。相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6启动时间是多少？

    大约 0.4 秒。佳能EOS R6融合了EOS 5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6 强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。EOS R6 采用了基于佳能单反旗舰EOS-1D X Mark III的CMOS图像感应器，支持高速读取。配合高性能DIGIC X数字影像处理器的高速信号处理，实现了人工智能伺服自动对焦时，电子快门下最高约 20 张/秒、机械快门/电子前帘快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不错失激烈运动的精彩一瞬。

    佳能EOS R6

  • 小米手环7Pro升级了什么？

    GPS、续航等小米手环7 Pro预计2022年夏天推出，对比小米手环7主要升级：一是内置独立GPS，二是电池容量更大，续航时间更长。目前已经发布的小米手环7使用1. 62 英寸AMOLED显示屏，可视面积提升25%。搭载Dialog14706 处理器，性能更强，30种运动模式。

    小米手环7

  • 小米手环7参数功能怎么样？

    1.62 英寸，AMOLED屏，有光学心率及血氧传感器主体尺寸 46.5*20.7*12.25mm屏幕尺寸及类型 1. 62 英寸，AMOLED屏屏幕分辨率 192*490屏幕亮度 最高500nit，支持手动调节盖板材质 2.5D强化玻璃盖板外壳材料 PC传感器 光学心率及血氧传感器，六轴运动传感器防水等级 5ATM无线连接 蓝牙BLE 5.2振动马达 转子马达电池容量 180mAh电池类型 锂离子聚合物电池充电时间 约 2 小时腕带可调长度 160-224mm腕带材料 TPU腕扣材料 铝合金

    小米手环7

  • 佳能EOS R6支持IBIS图像稳定吗？

    支持的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头！EOS R6 相机采用佳能新的 5 轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6 相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6 4K的录制时间限制是多少？

    最多可以录制大约29分59秒。对于4K60fps 或更高，相机最多可录制约25分钟。这是由于相机过热造成的限制，如果相机达到温度限值，建议关闭相机以使其冷却。相机的待机时间取决于多种因素，例如周围温度、相机正在进行的操作、分辨率设置等。建议用户使用空气冷却方法，例如使用风扇吹冷空气以便从背面冷却相机。请避免在相机上直接使用冰块等，因为此类冷却方法将会导致冷凝，并因此可能导致相机故障。

    佳能EOS R6

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