跨店每满299减50！今晚8点京东618全面开启

站长之家（ChinaZ.com）5月31日 消息:今日晚8点，京东618将全面开启，跨店每满299减50。
据悉，今年京东618主要分为四个时期，分别为预售期、专场期、高潮期、续售期。5月21日-5月31日为预售期。6月1日-6月15日为专场期。6月15日-6月18日为高潮期。6月19日-6月21日为续售期。
据京东公布数据显示，截至29日，参与预售的商品种类较去年提升超20%，小米、海尔、联想、华为、美的等知名品牌预售订单额突破亿元。家电整体预售订单额同比增长200%。
其中，新品预售订单量同比增长超3倍、使用以旧换新方式选购新款手机的用户数同比增长超200%、平板电脑预售订单额同比增长超100%、数码品类预售订单额同比增长130%。
|会场
|优惠力度
|主会场
|每日一个主题、疯抢优惠神券
|京东超市
|部分食品定金膨胀 50 倍
|爆款清单
|官方内部放价清单
|万券齐发
|618 早鸟券包 1 分抢
|家电预售
|预售单单补贴、领 50 元立减金
|手机预售
|爆款预售定金膨胀 1.5 倍起
|电脑数码
|京东 1 元抵 618 元、价保 30 天
|京东服饰
|预售抢免定金
|家居家装
|定金膨胀至高 100 倍
|运动户外
|限时抢免定金
|图书文娱
|自营好书预售买 1 赠 2
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