首页 > 业界 > 关键词  > 1688平台最新资讯  > 正文

1688平台全新推出店铺L等级分层体系 5月31日正式上线

2022-05-17 14:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:今日，1688平台公告称，为了帮助处于不同能力阶段的商家都能在平台做好生意，平台将全新推出店铺L等级的分层体系，5月31日正式上线。

该分层体系以店铺面向买家提供的“产品力”和“服务力”为基础，将1688平台消费品行业的店铺分为L0- L6共7个等级 ，店铺L等级越高对应平台的扶持政策和权益越大，同时平台也将基于L等级分层帮助店铺诊断店铺经营问题，并给店铺提供对应的提升建议，简化商家在平台的经营成本，全方位的帮助商家提升在1688平台的生意增长。

本规则适用范围为消费品类的现货商品:包含以下一级类目:女装 / 男装 / 内衣 / 童装 / 鞋 / 箱包皮具 / 服饰配件、饰品 / 运动户外 / 玩具 / 母婴用品 / 日用餐厨饮具/收纳清洁用具/居家日用品 / 数码、电脑 / 家用电器 / 汽车用品 / 食品酒水 / 餐饮生鲜 / 美容护肤 / 彩妆 / 个护 / 家清 / 汽摩及配件 / 办公、文化 / 宠物及园艺 / 家纺家饰 / 家装建材 / 灯饰照明

* 如后续平台类目分类或名称发生调整的，以调整后的类目为准。

据悉，店铺L等级查看:可登录商家后台 或 商家成长中心 查看您的当前等级情况 ;店铺当前权益规则为，只有达到了一定等级才会解锁对应的权益资格，等级越高享受更优权益。不同店铺L等级下的平台权益具体如下:

image.png

为什么要密切关注店铺的L等级?原因有以下三点:

1、店铺L等级未来将和平台流量机制紧密融合，将被纳入更多平台流量的分配门槛，包括不限于在搜索、推荐、直播、伙拼、无忧代发、平台活动等场景的应用，和店铺的流量获取直接相关。

2、每个店铺L等级需要运营的侧重点不同，平台会根据当前店铺L等级所处的阶段，针对性的给每个店铺提供诊断和提升建议，帮助店铺可以在平台更好的经营。

3、未来店铺L等级将有可能在商品详情页、店铺主页等模块展示，有可能会影响买家的下单购买决策。（第一个版本暂时不在店铺侧展现）

L等级商家适用范围

1688消费品行业下的所有诚信通会员、实力商家和超级工厂，包含以下一级类目:女装 / 男装 / 内衣 / 童装 / 鞋 / 箱包皮具 / 服饰配件、饰品 / 运动户外 / 玩具 / 母婴用品 / 日用餐厨饮具/收纳清洁用具/居家日用品 / 数码、电脑 / 家用电器 / 汽车用品 / 食品酒水 / 餐饮生鲜 / 美容护肤 / 彩妆 / 个护 / 家清 / 汽摩及配件 / 办公、文化 / 宠物及园艺 / 家纺家饰 / 家装建材 / 灯饰照明

店铺L等级的标准要求及规则

image.png

整体原则:平台将每天计算店铺L等级标准下各项指标的数据情况，并在次日更新店铺L等级的数据变化。

保护规则:店铺等级达到L4及以上即可解锁“行业优选”的商家身份标识，拥有“行业优选”身份标识的商家，倘若交易勋章、转化率、回头率、响应率、揽收率、在线商品数中某1项或多项指标不满足“行业优选”标准，平台给予31天保护期，以保留“行业优选”身份标识和对应权益（在此期间，L4~L6等级依据店铺各项数据每天更新），店铺数据如未命中清退规则，店铺L等级便不会掉落至L3及以下，如果在保护期到期日任有指标未满足L4等级标准，次日将降级至对应的店铺L等级，并失去“行业优选”身份标识和对应权益。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 1688消费品现货商品成长升级 规则将于5月31日生效

    今天，1688发布《2022年1688消费品现货商品成长升级》公告，公告显示，平台将于5月31日正式升级消费品现货商品成长规则...消费品商品成长总分=新品表现+价格表现+内容表现+服务表现+品效表现;满足规则的近30天新发商品可获得新品加分，决定商品能否成长为新的金冠商品核心参考的是品效分，只有商品达到该叶子类目对应的金冠品品效水位线且在其余四个维度的得分不低于行业平均值才能升级为平台消费品现货赛道下新的金冠商品，商品得分越高获得的平台扶持流量越多......

    ​1688 ​消费 ​电商

  • 5月5日起，1688平台工业行家选整体升级

    1688 平台发布通知称，为了更好的服务工业市场买家，甄选优质货源，促进工业品市场持续健康发展，自 2022 年 5 月 5 日起，工业行家选整体升级...行家选商家权益包括：尊享工业行家选专属标识、尊享1688APP搜索优先展现权益、尊享专属的行家选流量场景、尊享行家选榜单专属流量...行家选准入规则方面， 1688 平台挖掘满足市场趋势、存在热销潜力的商品，并给出该潜力商品相关策略要求（即行家选准入门槛），潜力商品满足准入门槛要求后，即可成为行家选......

    ​1688平台 ​工业行家选 ​1688政策

  • 1688平台升级商品星级评分体系

    1688平台发布1688大市场商品星级评分体系升级公告（以下简称公告），本次升级将于2022年5月16日生效...公告称，为了更好的提升优质商品在1688.com的真实、有效表达、为买家提供更好的采购体验和更高效的采购决策依据，1688.com升级了商品星级评分体系，旨在通过对商品发布的标题、商品属性、内容详情和服务等方面的引导，帮助商家更好的完善商品信息的发布，从而给商家带来更多采购生意...公告显示，变动范围:移动端和PC端的大市场商品评分体系（不包括工业品，工业品仍使用工业品星级考核）......

    ​1688 ​1688商品 ​1688平台

  • 5月9起，1688平台“采源宝”APP将停止运营和服务

    1688 平台发布通知称，因业务调整，自 2022 年 5 月 9 日起， 1688 平台将陆续停止采源宝APP的各项功能和服务...为了保护您的用户体验和减少对您的影响， 1688 平台将针对该部分功能的服务和功能停止的方案发布公告，并提供具体的方案，请您保持关注；届时请您及时根据 1688 平台出具的公告方案进行操作，以免功能或服务停止给您带来影响......

    ​1688平台 ​采源宝 ​1688服务

  • 1688平台与支付宝账号绑定

    协议显示，当用户使用 1688 账号登录 1688 平台，可通过登录该用户的支付宝账号，将 1688 账号与支付宝账号进行绑定...为进行两个账号之间的信息匹配及完成绑定，支付宝将向 1688 提供您用户的支付宝用户编号、账号类型， 1688 将向支付宝提供对应 1688 账号ID及会员名...当用户使用 1688 账号进行交易时，无需跳转支付宝APP， 即可通过其绑定的支付宝账号进行支付......

    ​1688 ​支付宝 ​网购

  • 1688平台上线实力省心购服务 买家可享晚发即赔等服务

    晚发即赔方面，系统会自动创建理赔单并且发起赔付，订单理赔金额规则参考如下： 0 元＜子订单金额≦ 5 元，赔付金额为子订单金额； 5 元＜子订单金额≦ 100 元，赔付金额为 5 元；子订单金额＞ 100 元，赔付金额为子订单金额的5%，最高不超过 10 元；整笔订单理赔金额最高不超过 100 元......

    ​1688 ​1688平台 ​1688规则

  • 1688平台升级女装商品类目/属性规范 5月23日陆续生效

    二、升级范围:本次类目/属性规范升级共涉及女装行业的36个类目（中老年女装/休闲裤/其他短外套/半身裙/大码连衣裙/女士卫裤/女士牛仔外套/女式T恤/女式卫衣、绒衫/女式夹克/棒球服/女式打底衫/女式毛呢外套/女式牛仔裤/女式皮衣/女式羊毛衫/女式羊绒衫/女式衬衫/女式貂绒衫/女式针织衫/女式风衣/女式马甲/女装杂款包/婚纱/孕妇裤/小背心/吊带/抹胸/小西装/情侣装/打底裤/旗袍/时尚休闲套装/棉衣/毛衣/皮草/羽绒服/蕾丝衫、雪纺衫/连衣裙），其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准......

    ​1688平台 ​1688政策 ​1688女装

  • 1688拟于5月5日起调整“行业优选”退出规则

    1688 日前发布关于更新“行业优选”保标规则的公告称，新版行业优选商家自 3 月上线以来，围绕“产品好”、“服务好”、店铺的“产品力”和“服务力”的最新标准引导商家进行成长，平台收获了许多商家的认可，也收到了诚恳的建议...平台对交易勋章、转化率、回头率、响应率、揽收率、在线商品数等 6 个指标将进行分别考核，商家成为行业优选后，任意指标连续 31 天低于行业优选的标准时，第 32 天退出行业优选；若指标在 31 天之内恢复到行业优选标准，则保留行业优选身份......

    ​1688 ​行业优选 ​1688政策

  • 1688实力省心购服务延期至5月中旬上线

    站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:日前， 1688 平台发布通知称， 1688 实力省心购服务将延期至 5 月中旬上线。通知称， 1688 于 2022 年 4 月 20 日发布了《实力省心购的上线通知》，原计划于 2022 年 4 月 27 日上线实力省心购服务。考虑到近期国内疫情管控升级，部分地区因管控政策影响无法进行正常物流配送，故实力省心购服务上线时间预计将延期到 2022 年 5 月中旬，具体时间以平台通知为准。 据了解，商家可自愿选择开通实力省心购服务，买家订购带有“实力省心购”标识的商品后可享受“晚发即赔”、“闪电极速退”和“品质保障”?

    ​1688 ​实力省心购 ​1688服务

  • 利好主播！1688直播调整主播升级规则 5月23日生效

    1688平台发布公告称，为继续帮助平台商家通过直播获取优质客户，促进1688直播的持续健康的发展，经广泛采纳各方建议，自2022年5月23日起，将主播升降级规则进行调整...本次核心规则变化概要如下:...1、主播积分及统计周期调整...调整解读:简化成长任务项，聚焦在主播活跃、粉丝运营、直播转化能力三个层面，以任务牵引在主播们直播更好成长...如5月22日是王者主播，那么5.23-5.29本周都为王者主播;同时5.23-5.29周主播积分将决定5.30-6.5的主播等级......

    ​1688直播 ​主播 ​1688政策

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM