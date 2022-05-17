1688平台全新推出店铺L等级分层体系 5月31日正式上线

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:今日，1688平台公告称，为了帮助处于不同能力阶段的商家都能在平台做好生意，平台将全新推出店铺L等级的分层体系，5月31日正式上线。

该分层体系以店铺面向买家提供的“产品力”和“服务力”为基础，将1688平台消费品行业的店铺分为L0- L6共7个等级 ，店铺L等级越高对应平台的扶持政策和权益越大，同时平台也将基于L等级分层帮助店铺诊断店铺经营问题，并给店铺提供对应的提升建议，简化商家在平台的经营成本，全方位的帮助商家提升在1688平台的生意增长。

本规则适用范围为消费品类的现货商品:包含以下一级类目:女装 / 男装 / 内衣 / 童装 / 鞋 / 箱包皮具 / 服饰配件、饰品 / 运动户外 / 玩具 / 母婴用品 / 日用餐厨饮具/收纳清洁用具/居家日用品 / 数码、电脑 / 家用电器 / 汽车用品 / 食品酒水 / 餐饮生鲜 / 美容护肤 / 彩妆 / 个护 / 家清 / 汽摩及配件 / 办公、文化 / 宠物及园艺 / 家纺家饰 / 家装建材 / 灯饰照明

* 如后续平台类目分类或名称发生调整的，以调整后的类目为准。

据悉，店铺L等级查看:可登录商家后台 或 商家成长中心 查看您的当前等级情况 ;店铺当前权益规则为，只有达到了一定等级才会解锁对应的权益资格，等级越高享受更优权益。不同店铺L等级下的平台权益具体如下:

为什么要密切关注店铺的L等级?原因有以下三点:

1、店铺L等级未来将和平台流量机制紧密融合，将被纳入更多平台流量的分配门槛，包括不限于在搜索、推荐、直播、伙拼、无忧代发、平台活动等场景的应用，和店铺的流量获取直接相关。

2、每个店铺L等级需要运营的侧重点不同，平台会根据当前店铺L等级所处的阶段，针对性的给每个店铺提供诊断和提升建议，帮助店铺可以在平台更好的经营。

3、未来店铺L等级将有可能在商品详情页、店铺主页等模块展示，有可能会影响买家的下单购买决策。（第一个版本暂时不在店铺侧展现）

L等级商家适用范围

1688消费品行业下的所有诚信通会员、实力商家和超级工厂，包含以下一级类目:女装 / 男装 / 内衣 / 童装 / 鞋 / 箱包皮具 / 服饰配件、饰品 / 运动户外 / 玩具 / 母婴用品 / 日用餐厨饮具/收纳清洁用具/居家日用品 / 数码、电脑 / 家用电器 / 汽车用品 / 食品酒水 / 餐饮生鲜 / 美容护肤 / 彩妆 / 个护 / 家清 / 汽摩及配件 / 办公、文化 / 宠物及园艺 / 家纺家饰 / 家装建材 / 灯饰照明

店铺L等级的标准要求及规则

整体原则:平台将每天计算店铺L等级标准下各项指标的数据情况，并在次日更新店铺L等级的数据变化。

保护规则:店铺等级达到L4及以上即可解锁“行业优选”的商家身份标识，拥有“行业优选”身份标识的商家，倘若交易勋章、转化率、回头率、响应率、揽收率、在线商品数中某1项或多项指标不满足“行业优选”标准，平台给予31天保护期，以保留“行业优选”身份标识和对应权益（在此期间，L4~L6等级依据店铺各项数据每天更新），店铺数据如未命中清退规则，店铺L等级便不会掉落至L3及以下，如果在保护期到期日任有指标未满足L4等级标准，次日将降级至对应的店铺L等级，并失去“行业优选”身份标识和对应权益。

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