迅雷回应被列入经营异常：是由于年报系统截止日期调整引起

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:企查查App显示，5月5日，深圳市迅雷网络技术有限公司因未按规定期限公示2021年年度报告被列入经营异常公司名录，决定机关为深圳市市场和质量监督管理委员会南山局。
5月9日，迅雷发布声明:目前公司运营一切正常。本次列入经营异常范围，是由于年报系统截止日期调整引起。此前申报截止日期为6月30日，我司已于5月6日进行提交。经与相关部门沟通，目前该名目经营风险已经移除。
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本次列入经营异常范围，是由于年报系统截止日期调整引起...
对于被列出经营异常名单，迅雷公司发布声明称，目前公司运营一切正常...本次列入经营异常范围，是由于年报系统截止日期调整引起...迅雷旗下主要产品包括了迅雷下载以及迅雷看看等，覆盖Window、Mac、安卓、iOS等平台...
有网友发现迅雷主体深圳市迅雷网络技术有限公司被列入了经营异常公司名录，原因是未按规定期限公示2021年年度报告，决定机关为深圳市市场和质量监督管理委员会南山局...对此，迅雷官方也注意到了网友的一轮，发布声明称：目前公司运营一切正常...此前申报截止日期为6月30日，我司已于5月6日进行提交...在2012年，迅雷正式发布了手机版迅雷，但是随着版权意识的增强等因素，目前迅雷的用户量已经大不如从前...
企查查App显示，5月5日，因未按规定期限公示2021年年度报告，深圳市迅雷网络技术有限公司被列入经营异常公司名录...据迅雷于3月17日发布的2021年全年财报显示，迅雷全年总营收达2.396亿美元，同比增长28.3%...
深圳市迅雷网络技术有限公司因未按规定期限公示2021年年度报告被列入经营异常公司名录，决定机关为深圳市市场和质量监督管理委员会南山局...
针对被列入预摘牌名单的情况，知乎方面回应称，已完成在香港的双重主要上市，后续会密切关注进展，该事件影响有限...美国证劵交易委员会（SEC）将知乎、瑞幸咖啡、理想汽车、贝壳等 17 家公司列入“预摘牌”名单...而知乎正式在港交所上市，股票代码为“2390”...
据财联社报道，针对被列入“预摘牌名单”的报道，理想汽车回应称，正在积极寻找解决方案，以上不会对公司实际业务经营有任何影响...理想汽车表示，公司已经在去年完成香港主要上市，两地股票可以互换，美股投资人可随时转换为在香港持有，香港主要上市的上市地位不会受美股相关监管影响...美国证劵交易委员会（SEC）将理想汽车、百世集团和贝壳等公司加入预摘牌名单...
针对中概股被列入“预摘牌名单”一事，理想汽车回应表示，被纳入不等同于美国退市，根据相关法规企业如果连续三年未向美国开放审计底稿才会被限制美股交易...美国证劵交易委员会（SEC）再将理想汽车、百世集团和贝壳等公司加入“预摘牌”名单，这是自3月以来第五批被纳入名单的中概股公司...
京东就被列入“预摘牌名单”一事回应称，公司已知悉被美国证券交易委员会根据HFCAA认定为委员会认定发行人...
财联社消息，美国证劵交易委员会（SEC）当地时间4月21日再将理想汽车、百世集团和贝壳等公司加入预摘牌”名单，这是自3月以来第五批被纳入名单的中概股公司...针对中概股被列入预摘牌名单”一事，理想汽车回应表示，被纳入不等同于美国退市，根据相关法规企业如果连续三年未向美国开放审计底稿才会被限制美股交易...理想汽车称，公司已经在去年完成香港主要上市，两地股票可以互换，美股投资人可随时转换为在香港持有，香港主要上市的上市地位不会受美股相关监管影响（和香港二次上市不同）......
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