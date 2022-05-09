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迅雷回应被列入经营异常：是由于年报系统截止日期调整引起

2022-05-09 16:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:企查查App显示，5月5日，深圳市迅雷网络技术有限公司因未按规定期限公示2021年年度报告被列入经营异常公司名录，决定机关为深圳市市场和质量监督管理委员会南山局。

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5月9日，迅雷发布声明:目前公司运营一切正常。本次列入经营异常范围，是由于年报系统截止日期调整引起。此前申报截止日期为6月30日，我司已于5月6日进行提交。经与相关部门沟通，目前该名目经营风险已经移除。

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