迅雷回应被列入经营异常：是由于年报系统截止日期调整引起

有网友发现迅雷主体深圳市迅雷网络技术有限公司被列入了经营异常公司名录，原因是未按规定期限公示2021年年度报告，决定机关为深圳市市场和质量监督管理委员会南山局...对此，迅雷官方也注意到了网友的一轮，发布声明称：目前公司运营一切正常...此前申报截止日期为6月30日，我司已于5月6日进行提交...在2012年，迅雷正式发布了手机版迅雷，但是随着版权意识的增强等因素，目前迅雷的用户量已经大不如从前...