抖音发布母婴图书行业管理规范

站长之家（ChinaZ.com）5月5日 消息:今天，抖音发布《【母婴图书】行业管理规范》，该规范适用于经营“奶粉/辅食/营养品/零食、婴童用品、教育音像、节庆用品、乐器、数字阅读”等类目的商家或推广这些类目商品的达人。

入驻要求方面，商家需遵守《招商入驻标准及资质要求》入驻发布商品。 针对品牌定准的类目，平台暂不接受商家自主提报，行业运营会定期邀约符合要求的商家入驻。同时，被邀约入驻的商家只有符合特定品牌要求时，才可在定向招商的类目中发布特定商品，品牌库详见《母婴行业部分商品定向准入品牌明细》。

品牌资质方面，一级类目为书籍/杂志/报纸（非进口图书）的，旗舰店需要提供如下资质:

1、若主体为出版社:提供含有书籍或出版服务的16类/41商标注册证

2、若主体为非出版社:提供自有或独家授权16类/41商标，和10本带Logo的图书实拍图（校验与注册商标logo一致）

而专营店需要提供至少两家出版社主体授予的经销授权书;企业店&个体店可选择性提供品牌资质。

一级类目为书籍/杂志/报纸（进口图书）的，旗舰店需要提供如下资质:

1、若主体为进出口公司:无需品牌资质

2、若主体为非进出口公司:需提供含有书籍或出版服务的16类/41类商标品牌及独占授权，以及需提供经营主体与中国图书进出口公司经销合作的证明文件和该图书进出口公司持有的《出版物进口经营许可证》（需加盖开店主体红章）;

专营店需要提供如下资质:

1、若主体为进出口公司，需提供经营主体的《出版物进口经营许可证》;

2、若主体为进出口经销商，需提供经营主体与中国图书进出口公司经销合作的证明文件和该图书进出口公司持有的《出版物进口经营许可证》（需加盖开店主体红章）;

奶粉/辅食/营养品/零食、孕妇装/孕产妇用品/营养类目的，需提供经营主体的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》。

乐器/吉他/钢琴/配件类目若为远程教育、在线教育商品，需提供经营主体的《增值电信业务许可证》或《ICP备案号》。

值得注意的是，平台禁止出售国家重点保护的宠物鱼/龟/鳖类商品;禁止出售枪支及其仿制品、子弹（包括真弹、硬弹或水弹等）、军火(包括导弹、战斗机、军舰或坦克等)、枪型打火机、射钉枪(包括枪型或火药型等)。

“儿童配饰”类目（耳饰、戒指、手链、项链）下，不得发布如时尚饰品、珠宝文玩等有特殊行业资质、商品资质的商品，该类商品应发布在对应商品所属的正确类目下;

“书籍/杂志/报纸>残损库存品/外观瑕疵品”类目下，不得发布二手书，二手商品应发布在二手类目对应细分类目下;

“节庆礼盒”类目售卖商品范围为盒子本身，即为空盒（如纸箱盒，铁盒等），不得发布除此以外的其他礼盒类商品。

“创意礼盒/礼品套组” 类目下，不得发布如食品类、时尚饰品、虚拟卡券、珠宝文玩等有特殊行业、商品资质的商品，该类商品应发布在对应商品所属的正确类目下;

如在以上类目下滥发商品，平台将按照【商家—滥发信息】实施细则——错放类目对商家进行处理。

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