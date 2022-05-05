拼多多发布年报；离婚后盖茨承认婚姻不忠 ；星巴克中国门店达5654家

“五一”盒马北京预制菜销量环比上涨 5 倍 盒马数据显示，“五一”假期期间，北京地区单量相比假期之前增长超过30%，预制菜销量环比上涨500%。其中，宫保鸡丁、烤鱼和筋头巴脑成为北京市民首选。烧烤配啤酒成为夏季最强组合，“袋拎烤串系列”同比增长近 10 倍，小龙虾超过 3 倍增长。

AITO汽车问界M5 四驱版涨价 其中，问界M5 四驱性能版车型售价上涨1. 5 万元，调整后起售价为29. 48 万元、四驱旗舰版车型售价上涨1. 2 万元，调整后售价为33. 18 万元。

Z世代想从事的新兴职业 Z世代年轻人最感兴趣的新职业中，与短视频相关的“视频博主”和“电商主播”排名第一和第三。其中，超过3成年轻人希望成为视频博主，每5个年轻人就有1个想尝试做电商主播。

五一档票房2.97亿 灯塔数据显示，2022年五一档（4.30—5.4）总票房为2.97亿元，档期总人次865.8万，档期总场次144.1万。从票房来看，这一数据创下除2020年（当年影院未营业）外历年新低，甚至还不如2014年票房(当年档期票房3.75亿元)。在去年，五一档票房达到16.74亿元。

百度宣布新一轮干部轮岗 百度集团执行副总裁沈抖担任智能云事业群组（ACG）负责人;何俊杰(Jackson)晋升为集团资深副总裁，并轮岗担任百度移动生态事业群组(MEG)负责人;王海峰(图3)博士继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再兼任ACG负责人。

苹果或面临2400亿元巨额罚款 因苹果通过Apple Pay滥用其在移动支付领域的主导地位，近日欧盟向苹果公司发出一份书面声明，如果指控成立，苹果将面临高达其全球年营业额10%的巨额罚款。按照去年的营业额来算，约合人民币2418.64亿元。

腾讯Q币充值大面积取消97折优惠 近日，有多位微博网友反馈，腾讯微信、QQ钱包充值Q币等大面积取消97折优惠。此外，QQ会员和超级会员的Q币充值优惠也分别从95折、94折变到98折、97折。同时，iOS端的《王者荣耀》充值也将取消额外点券。

拼多多发布年报 年报显示，2021年拼多多总营收为939.499亿元（约合147.428亿美元），同比增长58%;归属于拼多多普通股股东的净利润为77.687亿元(约合12.191亿美元)。创始人黄峥为公司最大股东，占股27.9%。腾讯为第二大股东，占股15.5%。

AMD公布一季度财报 AMD第一季度营收为58.87亿美元，同比增长71%;净利润为7.86亿美元，同比增长42%。AMD预计，2022财年第二季度营收将达65亿美元左右，同比增长约69%。

星巴克中国门店达5654家 星巴克发布2022第二季度财报称，该季度全球综合净收入76亿美元，同比增长15%。至第二季度末，美国门店达15544家，中国门店5654家。

美国SEC将京东等80余家中概股列入“预摘牌名单” SEC官网显示，该机构周三又将包括京东、哔哩哔哩、拼多多在内的88家中概股加入“预摘牌”名单，使得名单上的中概股数量上升至105家。

贝壳拟港交所双重上市 贝壳宣布拟以介绍形式于港交所主板双重主要上市。此前，美国证券交易委员会（SEC）将贝壳(BEKE.N)在内的17家中概股公司纳入“预摘牌名单”。

2022年“五一”假期国内旅游出游1.6亿人次 同比减少30.2%，按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%;实现国内旅游收入646.8亿元，同比减少42.9%，恢复至疫情前同期的44.0%。

富士康回应代工苹果汽车AppleCar 消息显示，苹果在汽车领域的订单有可能委托于组装iPhone的长期合作伙伴鸿海集团，即“富士康”母公司。富士康方面表示不对市场流言予以评论。

京东宣布派发特别现金股息约20亿美元 京东集团公司董事会已批准特别现金股利，为每股普通股0.63美元，或每股美国存托股1.26美元，将分别以美元支付给，于北京/香港时间和纽约时间2022年5月20日休市后登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人。

离婚后盖茨承认婚姻不忠 离婚一年后，盖茨现身并在媒体的提问下承认了自己对婚姻的不忠。 “是的，我造成了痛苦，我为此感到恶心。”

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