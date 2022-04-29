太火！刘畊宏抖音粉丝已突破 5500 万 刘畊宏商标被抢注

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:近段时间，刘畊宏健身操直播突然爆火全网。数据显示， 2022 年 4 月 28 日晚，刘畊宏抖音粉丝已经突破 5500 万。在火爆的同时，同时“刘畊宏”相关商标也引起多方注意。
企查查APP显示，近日，天赋星球（香港）有限公司抢注 6 个“刘畊宏”商标，国际分类涉服装鞋帽、方便食品、医疗园艺等，值得注意的是，国际分类涉及健身器材的“刘畊宏”商标被福建某公司抢注，目前以上商标状态均为“注册申请中”。
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4月5日晚间，小熊电器发布公告称，公司于2022年4月2日收到合作仓库中仓供应链发来的《关于湘潭市九华经济开发区中仓供应链厂区存储仓库失火的情况说明》，中仓供应链位于湖南省湘潭市九华经济开发区综合保税区的仓库于2022年4月1日9点40分左右失火，导致公司存货发生损毁...经初步统计，公司委托中仓供应链保管并提供发货服务的受损货物价值约5500万元...中仓供应链位于湖南省湘潭市九华经济开发区综合保税区的仓库于2022年4月1日9点40分左右失火，导致公司存货发生损毁......
凤凰网科技讯 北京时间3月31日消息，苹果公司放宽了对荷兰约会应用开发者的规定，改进了一个与荷兰监管机构发生冲突的系统。这一冲突导致苹果累计被罚款5500万美元。这一调整将使开发者更容易引导用户使用他们自己的支付方式。此前，苹果在本周早些时候表示，已向荷兰监管机构提交了一份新提议。此外，苹果还表示，将开始允许阅读类应用(包括视频、音乐、图书和云服务)的开发者引导用户到网上完成订阅支付。作为与日本公平贸易委员会达成协议的一部分，该公司去年宣布了这一举措，并将在全球范围内适用。这意味着开发者将不再需要通过苹果
更疯狂的是，4月20日刘畊宏抖音粉丝量突破2000万，一天后4月21日晚就破3000万，换言之一天涨粉1000万，令人惊叹...显然，刘畊宏已是妥妥的抖音顶流...最初依旧是带货，据新抖数据统计，2021年12月19日-2022年2月17日期间，刘畊宏共开播9场，累计带货665.42万元...在4月21日晚的刘畊宏直播间，粉丝榜一大哥秦奋1分钟连刷82个嘉年华，一个嘉年华价值3000元，1分钟便是246000元，这还只是一个人在1分钟的贡献——“刘畊宏分分钟到手几十万，平台躺赚50%，还是抖音的商业模式更厉害......
刘畊宏靠着在抖音直播健身大火，相关话题也多次登上微博热搜...蝉妈妈数据显示，近 30 天，刘畊宏直播累计观看人次超 1 亿，单场直播最高达 4476 万观看，创下抖音直播 2022 年最新纪录...从 4 月 17 日到 4 月 20 日，他在抖音上 3 天涨粉 1100 万，目前其粉丝数达到 2150 万，涨粉速度直逼李佳琦...
据中新网报道，当地时间4月8日11时17分，美国太空探索技术公司（SpaceX）的猎鹰9”火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，将4位平民乘客送往国际空间站。此次飞行队伍中除了NASA前宇航员迈克尔洛佩斯-阿莱格里亚之外，搭乘龙”飞船参加太空旅行的乘客还包括美国人拉里康纳、加拿大人马克帕西以及以色列人伊尔坦施蒂比。据悉，这3位富商要为此次旅行各自支付5500万美元（约3.5亿人民币）。这4人组成的全平民乘组定于9日早上停靠在国际空间站。根据NASA在其官网发布的消息，这些乘客将在空间站完成包括科学研究以及商业活动在内的一系列?
外媒Tom's Hardware对Ryzen 5 5500 和 Ryzen 5 5600 的评测表明，这些芯片在游戏性能方面未能超过英特尔同级别对手...AMD推出Ryzen 5 5500 和 Ryzen 5 5600的意图是与英特尔正面交锋，并有望击败Core i5-12400/F和Core i3-12100...换句话说，零售价为 199 美元的Ryzen 5 5600 未能击败同等价位的 i5-12400，反而让选择售价230美元的锐龙 5 5600X 更加困难......
据新抖数据统计，2021年12月19日-2022年2月17日期间，刘畊宏共开播9场，累计带货665.42万元...2022年2月18日，刘畊宏放下带货，开始做起了健身直播，第一场直播时长2小时，观看人次24.73万，涨粉7956...据新抖数据统计，4月13日-4月14日的2场直播，“刘畊宏”涨粉99.44万...这也成为刘畊宏的一个出圈名场面，后续微博话题“刘畊宏回应穿羽绒服跳操”的阅读量高达2亿...艾瑞咨询发布的《2022年代际人群养生观念差异观察》也显示，80后是在健身直播间最活跃的群体......
具体来说，5600G比5500单线程快4.4%、多线程快1.3%；5600X比5500单线程快12.3%、多线程快9.3%；Intel i5-12400单线程比5500快20%、多线程快17.2%...再回到售价，海外市场，锐龙5 5500定价159美元，倒是四款中最便宜的，但如今5600X、5600G在国内都降到了1499元，12400F、12400也在1500元左右，5500最终国行价格不给力的话，恐怕局面会很被动......
4月23日凌晨，刘畊宏在个人社交账号分享了一张全家福，为66岁的岳母庆生，引发网友点赞。他感谢岳母为这个家劳心劳力，希望她体力越来越好，身体越来越健康，每天平安喜乐，因为喜乐的心乃是良药。最后还不忘自己的老本行，号召大家一起健身，称健身能改变人生。今天你本草纲目了吗？”近段时间，艺人刘畊宏跳健身操视频刷屏，这句话也成了很多人见面寒暄的开场白。#刘畊宏直播#、#刘畊宏回应穿羽绒服跳操#、#刘畊宏健身#、#刘畊宏自编本草纲目版毽子操#等话题，接连数日冲上热搜。据第三方数据统计，4月17日那场直播中，其观看人数已达到
近期，刘畊宏与妻子一同开始进行健身减肥直播...刘畊宏还和周杰伦关系非常要好，在周董很多音乐MV以及参演的电影中，刘畊宏都有参与；而且刘畊宏结婚时，周杰伦还为他当伴郎...网友热衷于提醒刘畊宏王婉霏经常在锻炼中“划水”，还调侃称刘畊宏的直播“费老婆”...从 2021 年 12 月至 2022 年 3 月，刘畊宏一共进行了 42 次直播，其中 30 场为带货直播...截至刘畊宏暂未在健身直播中开启带货，以粉丝打赏为主；但如何实现良性的商业变现，是刘畊宏必须要思考的问题......
天玑9000与vivo自研芯片V1+“双芯合璧”，将这款旗舰机的游戏性能提升到新的境界，测试数据十分亮眼，帧率又高又稳...玩家们已经可以可以同时开启..
这个方案就是卡萨帝七星级服务...“起初只是买一台热水器，体验了卡萨帝场景化服务后，我下单了一整套卡萨帝用水场景...在交谈过程中，刘师傅得知..
今日午间，针对“用户收到乱码短信”的情况，中国移动回应称，经协同中国联通核实，原因为中国联通山东分公司进行系统升级测试所致，中国联通在定..
五一佳节即将到来，天猫 55 划算节和京东五一促销季也将分别于 4 月 29 日和 30 日上线，三星显示器京东自营旗舰店及天猫三星显示器旗舰店的三星玄..
2021 年 4 月，从“专业门类欧铂尼”的品牌定位出发，以“改变醛世界”为核心主题，发布第一代无醛添加产品，开启护墙板无醛时代...当天业界精英、..
一季报显示，海尔智家Q1 实现营收602. 5 亿元，同比增长10%；归母净利润35. 2 亿元，同比增长15.1%...国盛证券在研报中指出，卡萨帝已成国内高端第..
2022 年 3 月 31 日，小黄鸭LT DUCK荣获广东省玩具协会 2022 中外玩具大奖组委会特别颁发的两项大奖——原创玩具先锋奖 & 年度新锐之星...1948 年..
包括“一云多端三大项目”...腾讯千帆致力于成为企业数字化转型的“连接”助手，而售后宝为企业提供数字化客户服务解决方案，致力于让企业连接客户..
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蜜度作为一家以人工智能技术为核心的国家高新技术企业，为政府和企业各类办公场景提供丰富的数据智能应用软件，更以数据智能为基础，在学术合作、..
2021 年 10 月 11 日《信息安全技术数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法》（GB/T 29765-2021）国家标准获批发布，替代 2013 年 9 月 18 日发..
卡萨帝多个优势产业持续稳居高端第一，其中1W+冰箱份额为37.9%，1W+洗衣机份额为72.5%，1.5W+空调份额为27%，厨电收入同比增长70.3%，冰吧、酒柜整..
截至全国人民都爱买多大的冰箱？这里有一份大数据！...在第 17 周行业畅销榜TOP20 中， 18 款产品均超500L， 14 款产品来自海尔，一款600L海尔全空..
就在埃隆马斯克与推特达成440亿美元收购交易的那天，这位特斯拉CEO飞往了得克萨斯州的博卡奇卡...目前尚不清楚马斯克打算在多大程度上参与推特的日..
据报道，在第四届Snap全球生态合作伙伴大会上，Snap联合创始人兼CEO埃文·斯皮格尔（EvanSpiegel）披露，Snapchat在全球已拥有超6亿月活用户和3.3..
据TheElec报道，三星正在考虑将中国电池制造商Amperex Technology Limited（ATL）的电池用于其即将推出的可折叠智能手机...迄今为止，三星在 Gala..
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