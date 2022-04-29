太火！刘畊宏抖音粉丝已突破 5500 万 刘畊宏商标被抢注

凤凰网科技讯 北京时间3月31日消息，苹果公司放宽了对荷兰约会应用开发者的规定，改进了一个与荷兰监管机构发生冲突的系统。这一冲突导致苹果累计被罚款5500万美元。这一调整将使开发者更容易引导用户使用他们自己的支付方式。此前，苹果在本周早些时候表示，已向荷兰监管机构提交了一份新提议。此外，苹果还表示，将开始允许阅读类应用(包括视频、音乐、图书和云服务)的开发者引导用户到网上完成订阅支付。作为与日本公平贸易委员会达成协议的一部分，该公司去年宣布了这一举措，并将在全球范围内适用。这意味着开发者将不再需要通过苹果