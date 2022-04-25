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网信办等三部门：目标2022年末IPv6活跃用户数达7亿

2022-04-25 16:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:今日，中央网信办、工信部等部门联合印发《深入推进IPv6 规模部署和应用 2022 年工作安排》，通知要求，到 2022 年末，IPv6 活跃用户数达到 7 亿，物联网IPv6 连接数达到1. 8 亿，固定网络IPv6 流量占比达到13%，移动网络IPv6 流量占比达到45%。网络和应用基础设施承载能力和服务质量持续提升，IPv6 网络性能指标与IPv4 相当，部分指标优于IPv4。

同时，数据中心、内容分发网络、云平台和域名解析系统等应用基础设施深度支持IPv6 服务。新出厂家庭无线路由器全面支持IPv6，并默认开启IPv6 地址分配功能。“IPv6+”技术生态体系更加完善，行业融合应用领域持续扩大。县级以上政府门户网站IPv6 支持率达到85%，国内主要商业网站及移动互联网应用IPv6 支持率达到85%。IPv6 网络安全防护能力大幅提升。

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　《工作安排》部署了十个方面重点任务。　　

一是强化网络承载能力。包括持续优化IPv6 网络性能、深化IPv6 网络互联互通、探索推动IPv6 单栈和SRv6 技术现网部署、加快广电网络IPv6 升级改造、提升互联网电视（IPTV）业务端到端IPv6 支持能力、提升教研网（CERNET2）网络性能和承载能力。　　

二是提升终端支持能力。包括提升家庭网络终端IPv6 支持能力、完善智慧家庭IPv6 产业生态、深入推进物联网IPv6 规模部署和应用。　　

三是优化应用设施性能。包括加强云平台IPv6 推广应用、提升内容分发网络IPv6 流量占比、强化数据中心和域名解析系统IPv6 支持能力、开展IPv6 端到端贯通质量测试验证。　　

四是拓展行业融合应用。包括深化中央企业行业系统IPv6 改造、提升金融机构IPv6 支持能力和创新应用水平、加快工业互联网平台IPv6 升级改造、推进农业农村信息化IPv6 升级改造、深化社会信息化IPv6 改造、推进交通数字化设施IPv6 应用、深化水利行业IPv6 部署应用、加大自然资源与生态环境信息化IPv6 改造力度、推动应急管理业务系统和终端支持IPv6、开展电力企业统一互联网出口IPv6 改造升级、推动IPv6 在全媒体传播体系应用。　　

五是加快政务应用改造。包括提升政务服务平台和政务外网IPv6 支持能力、拓展政府网站和政务类移动客户端IPv6 改造广度和深度。　　

六是深化商业应用部署。包括推进大型商业应用IPv6 放量引流、深入开展商业应用IPv6 支持度测评通报、强化应用分发平台和电信业务IPv6 入口管理。　　

七是强化创新生态建设。包括完善“IPv6+”技术产业生态体系、深化IPv6 与新技术新应用新场景融合发展、加强新型互联网体系结构创新研究。　　

八是推动标准规范制定。包括统筹推进IPv6 标准制定与实施、实施智能家电领域IPv6 支持度认证工作、积极参与下一代互联网国际标准制定。　　

九是强化安全保障。包括加快IPv6 安全关键技术研发和应用、提升IPv6 网络安全防护和监测预警能力、加强IPv6 网络安全管理和监督检查。　　

十是加强统筹协调。包括充分发挥深入推进IPv6 规模部署和应用统筹协调机制作用、加强IPv6 地址规划、扎实开展IPv6 技术创新与融合应用试点实施工作、加大IPv6 网上宣传推广力度。

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