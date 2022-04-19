首页 > 业界 > 关键词  > 王思聪最新资讯  > 正文

王思聪微博被禁言

2022-04-19 16:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:王思聪微博主页显示，其因违反相关法律法规，处于被禁言状态。

QQ截图20220419164253.jpg

此前，一则“连花清瘟胶囊被世卫组织推荐”的消息在网上流传，当时，王思聪发博称证监会应严查以岭药业。

不过就在不久后，王思聪删掉了相关言论。

针对上述传闻，以岭药业则否认称，从未在任何场合表示‘世卫组织推荐连花清瘟’”。请指出具体的问题与源头，将对具体内容做解答。

受上述消息影响，以岭药业跌停。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM