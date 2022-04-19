站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:据王思聪微博主页显示，其因违反相关法律法规，处于被禁言状态。
此前，一则“连花清瘟胶囊被世卫组织推荐”的消息在网上流传，当时，王思聪发博称证监会应严查以岭药业。
不过就在不久后，王思聪删掉了相关言论。
针对上述传闻，以岭药业则否认称，从未在任何场合表示‘世卫组织推荐连花清瘟’”。请指出具体的问题与源头，将对具体内容做解答。
受上述消息影响，以岭药业跌停。
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昨日晚间，豆瓣在其官方微博发文称，公司已起诉微博的运营主体北京微梦创科网络技术有限公司...在民事起诉状中，豆瓣表示，微博未经授权使用多个豆瓣小组组名，同时招募有豆瓣小组管理经验的人至微博平台建立与“豆瓣小组”性质类似的“超话社区，抄袭豆瓣小组组名创意”；并且放任其平台用户使用大量的豆瓣小组数据信息、放任其平台用户使用原告商标...豆瓣还享有“豆瓣小组”的商标专用权......
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