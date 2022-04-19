深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌的微博显示：因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态...私募大佬但斌旗下上百只产品疑似空仓或轻仓运行，被媒体报道后引起网友热议...对此，但斌也在微博上通过朋友账号发声回应：...”我已经很小心，看我微博，大都是转发，很少说话...另外经过 08 年的金融危机和 13 年的白酒危机之后，东方港湾的买卖原则，在原有基础上增加了针对系统性风险”的规避原则...