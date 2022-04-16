多家平台显示账号IP属地

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:4月15日，知乎、快手、百家号、小红书等陆续宣布上线展示帐号IP归属地功能。

据统计，截止目前，小红书、微博、今日头条、抖音、百度百家号、快手、知乎等平台已具备上述功能。

快手:

快手官方表示，为维护良好社区秩序，防止部分网友在热点事件中出现蹭流量、传播不实信息、冒充当事人等干扰正常讨论的行为，拟在个人主页等位置展示帐号IP归属地。

快手称，平台展示的帐号IP归属地为最近一次登录时的网络位置，境内展示到省（区、市），境外展示到国家(地区)。帐号IP归属地以运营商提供信息为准，相关展示不支持手动开启或关闭。

百家号:

百度发布公告称，为了进一步加强平台的内容生态治理，杜绝传播不实信息的行为，平台为了维护传播秩序，将于近期在个人主页中新增“发帖所在地”的展示功能。

据悉，百度百家号将在作者的个人主页中显示最近一次发文的 IP 归属地或最近一次登录 IP 归属地;IP 归属地的显示方式为国内显示到省份 / 地区，国外显示到国家。

知乎:

知乎发布公告表示，近期注意到，在国内外热点事件的讨论中，出现个别用户冒充当地网友，发布、传播不实信息，干扰正常讨论秩序的情况。与此同时，众多用户也向其反映，建议知乎公开展示用户 IP 属地信息。

为此，知乎社区拟逐步开放“用户 IP 属地”的公开显示。届时，问答页面将显示用户发布内容时的 IP 属地。

据介绍，接下来相关测试将逐步展开，用户会感受到如下变化:

部分问题下将展示回答的评论 IP 属地;

目前采用的 IP 对应属地，境内互联网用户账号 IP 地址属地信息标注到省（区、市），境外账号 IP 地址属地信息标注到国家(地区)( IP 属地以运营商提供信息为准)，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。

小红书:

小红书表示，为维护真实互动的社区氛围，防治冒充热点事件当地网友造谣传谣的行为，小红书拟逐步开放“个人主页展示账号IP属地”功能，相关说明如下:

1.该功能上线后，将在用户个人主页展示IP归属地域信息，境内展示到省（区、市），境外展示到国家(地区)，信息以网络运营商数据为准;

⒉该功能在测试阶段，不支持手动开启或关闭。

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