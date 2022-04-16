微博：已有6万余名网友体验“一键防护”相关功能

3月14日，一名新娘分享了自己订婚的喜讯，然而非但没有得到网友的祝福，还遭到了很多人的嘲讽...原来，女孩在抖音中晒出了彩礼，其中包括新娘子的自拍照、彩礼、礼物等等，唯独没有新郎的照片...有网友评论道：为什么会有彩礼这么一说啊，我结婚的时候媳妇就没有要彩礼，我现在的孩子也是女孩，以后也不打算要彩礼，真心不懂彩礼的意义何在，生孩子难道是用来做交易的吗？...有网友评论道：35万可以上央视，却上不了新娘抖音...