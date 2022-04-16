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微博：已有6万余名网友体验“一键防护”相关功能

2022-04-16 08:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:4月15日晚间，微博表示，在国家网信办指导下，平台积极落实2022“清朗”系列专项行动要求，加大对网络暴力行为的惩治力度。

微博 (1)

为保障健康清朗的社区讨论氛围，微博社区持续开展不友善言论治理专项，重点整治网络暴力行为，主要包括以下六个方面:

1. 侮辱谩骂:发布攻击、诅咒类言论，使用脏话贬损他人。

2. 侵犯隐私:曝光他人隐私，如姓名、住址、联系方式、照片等信息，公开号召、引导其他用户进行非理性人肉搜索。

3. 造谣诽谤:对未经证实的网络事件发布主观揣度的负面信息;故意捏造虚假事实，侵犯他人名誉。

4. 贬低羞辱:通过恶意截图、节选文字进行报复泄愤、混淆视听，或对他人进行标签化定义。

5. 道德绑架:将个人意志强加给他人，戴“有色眼镜”对他人进行不客观、不理性的评价，刻意引发地域、性别、贫富对立等情况。

6. 冒犯骚扰:在特殊场景下，虽未使用侮辱攻击性词汇，但发布阴阳怪气、恶意调侃等内容，对他人造成冒犯与骚扰。

同时，微博还表示，3月23日，微博上线评论区“友善评论，文明发言”引导提醒，并对近期评论被多次删除或投诉的用户进行弹窗提醒。4月14日，微博“一键防护”功能面向全站用户全量开放，微博用户在遭受言论攻击时可主动开启，在测试阶段已有6万余名网友体验相关功能，有效降低了遭受言论攻击的风险。

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