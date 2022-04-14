微信打击个人帐号刷单等恶意营销行为 已处置9W+违规账号

在业务发展初期，以 Netflix 为代表的流媒体巨头，通常会对“账号分享”行为睁一只眼闭一只眼。但是随着市场增速放缓，企业也往往苦恼于是否该采取严厉的管控措施。由 Leichtman Research Group 最新分享的数据可知：美国大约 1/3 用户存在与他人分享账号的行为。想要评估这三成账号如何影响 Netflix 的订阅服务营收，显然需要一些重要的数据，才能得出确切的结论。据悉，目前 Netflix 已渗透全美近 70% 宽带家庭，且在美国和加拿大拥有约 7400 万用户。不过随着生态的成熟，Netflix 正面临新户增长乏力的难题。于是作为一家年度原创内容?