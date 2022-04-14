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微信打击个人帐号刷单等恶意营销行为 已处置9W+违规账号

2022-04-14 09:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:昨日晚间，微信安全中心发布了关于治理微信个人帐号"恶意营销行为"的公告，并累计处置了9W+违规账号。

微信方面表示，近期，通过用户投诉，发现部分用户存在发布以下恶意营销信息的行为 ：

1.刷单类信息；

2.虚假、夸大类信息，典型如发布具有减肥、壮阳、增高、丰胸、缩阴等功效的产品（简称"黑五类"）营销信息。

微信强调，刷单属于违法行为，不管是组织者还是参与者，都将对相关帐号进行处理；“黑五类”信息存在明显虚假、夸大宣传，不仅会误导用户，也会对用户造成骚扰，破坏平台生态秩序，因此相关信息一经发现核实，平台也将及时进行处理。

部分违规示例

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对上述违规行为进行了专项治理。截止发稿，在核实用户投诉证据以后，微信根据违规严重程度对相关帐号进行了相应处理：对 75369 个确认组织、参与刷单的帐号进行了限制登录、限制使用功能等处理；对 18102 个发布“黑五类”恶意营销信息的帐号进行了限制使用功能等处理。

信安全中心提醒

  • 刷单是违法行为，且存在较大的欺诈风险，请广大用户不要参与刷单活动，以免上当受骗。

  • 用户通过朋友圈、微信群、视频号、直播等网络形式发布恶意营销信息属违规行为，请大家自觉遵守相关规范。

  • 用户如发现相关违法违规行为可通过客户端进行投诉，共同维护健康良好的平台生态。

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